Волка заметили у гаражей на Киёвке

Таксист обнаружил на Киёвке зверя, который очень похож на волка. О том, что серый спокойно разгуливает по городу, сотрудники МЧС сообщили Веронике МАТЮШИНОЙ, руководителю центра реабилитации диких животных «Феникс».

- Судя по видео, зверь больше похож на волка, хотя, может быть, это гибрид волка с собакой - волкасоб, или волчак - чехословацкая волчья собака, - рассказала Вероника Матюшина. - Выглядит животное хорошо. Зверь чистый, упитанный. Похоже, что домашний.

Она полагает, что животное могло сбежать от хозяина или находится на самовыгуле. Вероника сообщила о животном в ветслужбу и Управление по охране животного мира.

- Дальше будем смотреть, что можно сделать: искать владельца, отловить. Вот только куда поместить? У нас пока нет вольеров для таких вот потеряшек, - отмечает Вероника.

Уважаемые читатели, а каких животных держите вы? Расскажите в комментариях!