Многочисленные нарушения: в столовой калужской школы №5 царит полный беспредел

Сведения об инциденте предоставила пресс-служба прокуратуры города Калуги. Проверка была организована совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора и лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области».
В обширном списке проблем школьного пищеблока обнаружены нарушения в обращении с суточными пробами, несоблюдение работниками правил личной гигиены, неправильное хранение продуктов и уборочного инвентаря. Выяснилось также, что сотрудники столовой не прошли в полной мере обязательные медицинские осмотры. Недобросовестно работала и бракеражная комиссия.
Образцы готовой продукции были взяты для исследования в лаборатории. По результатам анализов прокуратура примет надлежащие меры. Выяснилось, что ранее родители уже обращались с жалобами на некачественные завтраки в СОШ №5.
Подобная ситуация является неприемлемой для сферы организации питания детей. К несчастью, в последнее время антисанитария в школах и детских садах в ходе проверки обнаруживается все чаще. Для сохранения здоровья подрастающего поколения нужно постоянно контролировать работу пищеблоков, а, возможно, и менять устоявшуюся систему.
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