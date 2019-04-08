Скончался Владимир Раков

В субботу, 6 апреля, на 78 году жизни скончался заслуженный работник культуры России, художественный руководитель народного самодеятельного коллектива «Калужская тальянка», основатель «Дома мастеров» Владимир Никанорович РАКОВ. Об этом сообщили в Доме мастеров.
- Наш коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении музея.
Прощание с Владимиром Раковым состоится во вторник, 9 апреля, в 12:00 в Доме мастеров. Музей в этот день работать не будет.
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