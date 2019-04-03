Калужскую клинику признали одной из лучших в России

03.04.2019 13:57 2545

В марте в Москве проходил всероссийский саммит специалистов по лечению боли. В нем приняли участие ведущие специалисты из всех регионов России: неврологи, ревматологи и ортопеды. Это врачи, которые традиционно занимаются лечением хронических болевых синдромов.

Чем это событие примечательно для Калужского региона?

- Попытки организовать противоболевую помощь в нашей стране предпринимаются врачебным сообществом уже много лет, и даже есть положительные результаты, - сказал, отвечая на этот вопрос, руководитель «Калужской Клиники Боли» Андрей Владимирович Городнов. - За последние 10 лет появились врачи-энтузиасты, которые освоили на высоком уровне противоболевую интервенционную медицину. Это сложная и высокотехнологичная специализация, требующая глубоких знаний анатомии и тренировок. Обучаются врачи этому искусству на кадаверных курсах (с использованием трупного анатомического материала). Суть этих методов состоит в том, что при помощи специального рентгенаппарата, аппарата УЗИ или нейромиографического устройства доктор подводит иглу точно в ту точку, откуда происходит боль. Затем туда вводится лекарство, или электрод, который подключён к аппарату, генерирующему специальный ток. В зависимости от поставленной задачи, можно убить нерв, и боль пройдёт, либо полечить нерв в режиме нейростимуляции, и боль тоже уменьшится. Такие специалисты пока редкость у нас в стране, их всего около 20 человек, но их ряды постоянно пополняются.

Кроме того, благодаря недавним событиям, связанными с онкобольными, сделаны шаги в сторону упрощения работы врачей с наркотическими препаратами и организации паллиативной помощи онкобольным. Но этого мало, и нам предстоит ещё многое сделать, чтобы в жизни наших людей было меньше боли.

На саммите специалисты делились опытом по организации противоболевой помощи. Опыт Германии представлял руководитель клиники боли госпиталя Шарите в Берлине Михаэль Шенк. Опыт организации клиники боли в России представлял Андрей Городнов, руководитель «Калужской Клиники Боли».

Интересен опыт немецких врачей. Клиник боли в Германии достаточное количество, но в центр боли «Шарите» поступают пациенты, которым никто в Германии не смог помочь. Было очень интересно услышать, каким образом мультидисциплинарная команда врачей буквально «вытаскивает» пациентов из ямы боли и депрессии.

Опыт калужских врачей вызвал наибольший интерес, так как про европейскую медицину мы слышали давно, и даже устоялось мнение, что успех медицины там связан с хорошим финансированием. А тут в своей стране, в небольшом городе врачи своим трудом и энтузиазмом достигли такого уровня. Был просто шквал вопросов, и Михаэль Шенк вынужден был остановить дискуссию из-за регламента времени.

Огромную работу по продвижению философии лечения хронических болевых синдромов в России проводит профессор А.Б. Данилов. Благодаря ему у нас есть возможность делиться опытом и учиться у своих коллег из Европы. Кстати, Андрей Борисович приезжал на конференцию Калугу и обучал наших врачей осматривать и лечить пациентов с болью в голове, позвоночнике и суставах в феврале этого года.

«Калужская Клиника Боли» получила высокую оценку на саммите и признана одним из лучших противоболевых центров России. По калужскому примеру уже открылись и продолжают открываться клиники боли в других регионах. Наши врачи и реабилитологи делятся опытом, помогают коллегам из Смоленска, Костромы, Москвы организовать противоболевую помощь. К слову сказать, доктор Михаэль Шенк был очень удивлён, что в России есть клиники такого уровня, где пациенту может быть выполнена любая манипуляция, от осмотра врача до операции на позвоночнике. При этом пациент находится в стационаре всего 1-2 дня.

Теперь не только калужское машиностроение, фармацевтика, электроника являются нашей гордостью, но и такая сложная отрасль, как медицина, делает уверенные шаги вперёд.

Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28.12.2015 г.

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