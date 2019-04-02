Калужская область попала в число самых «бешеных» регионов

В марте 2019 года в России зафиксировано 148 случаев бешенства. Наибольшее количество случаев выявлено в Калужской, Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае, сообщает Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория.

Чаще всего бешенство фиксируется у лис, собак и кошек.

По информации комитета ветеринарии при правительстве Калужской области, за месяц в нашем регионе зарегистрировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания животных бешенством: два случая в Боровском районе, по одному – в Думиничском, Кировском и Дзержинском.

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