Узаконенное уродство: в реставрации сквера ВЛКСМ не нашли недочётов

В пятницу, 29 марта, на пресс-конференции с городским головой журналисты поинтересовались, чем закончилась проверка соответствия техзаданию проведённых работ в сквере имени 50-летия ВЛКСМ.

Напомним, что в прошлом году в сквере провели реставрацию. Горожане были возмущены её результатами – мозаичное панно заменили цветной плиткой.

– Проверку проводили, - ответил журналистам городской голова. - Была экспертиза, она признала, что всё нормально. Поэтому никаких претензий к исполнителю по результатам проверок нет.

– Там же не соответствие техзаданию? – удивились представители СМИ.

– Давайте ещё одну экспертизу проведём! – парировал городской голова.

Как мы писали, работы обошлись почти в полтора миллиона рублей. На сайте госзакупок в техзадании сказано: «на западном фасаде выполнить из рваной мозаики изображение согласно существующему». Но то, что получилось на выходе, калужане назвали клозет-стайл.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!