Узаконенное уродство: в реставрации сквера ВЛКСМ не нашли недочётов

В пятницу, 29 марта, на пресс-конференции с городским головой журналисты поинтересовались, чем закончилась проверка соответствия техзаданию проведённых работ в сквере имени 50-летия ВЛКСМ.
Напомним, что в прошлом году в сквере провели реставрацию. Горожане были возмущены её результатами – мозаичное панно заменили цветной плиткой.
– Проверку проводили, - ответил журналистам городской голова. - Была экспертиза, она признала, что всё нормально. Поэтому никаких претензий к исполнителю по результатам проверок нет.
– Там же не соответствие техзаданию? – удивились представители СМИ.
– Давайте ещё одну экспертизу проведём! – парировал городской голова.
Как мы писали, работы обошлись почти в полтора миллиона рублей. На сайте госзакупок в техзадании сказано: «на западном фасаде выполнить из рваной мозаики изображение согласно существующему». Но то, что получилось на выходе, калужане назвали клозет-стайл.
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