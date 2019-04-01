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Узаконенное уродство: в реставрации сквера ВЛКСМ не нашли недочётов

01.04.2019 12:47 16 1893 Елена Французова
Узаконенное уродство: в реставрации сквера ВЛКСМ не нашли недочётов

В пятницу, 29 марта, на пресс-конференции с городским головой журналисты поинтересовались, чем закончилась проверка соответствия техзаданию проведённых работ в сквере имени 50-летия ВЛКСМ.

Напомним, что в прошлом году в сквере провели реставрацию. Горожане были возмущены её результатами – мозаичное панно заменили цветной плиткой.

– Проверку проводили, - ответил журналистам городской голова. - Была экспертиза, она признала, что всё нормально. Поэтому никаких претензий к исполнителю по результатам проверок нет.

– Там же не соответствие техзаданию? – удивились представители СМИ.

– Давайте ещё одну экспертизу проведём! – парировал городской голова.

Как мы писали, работы обошлись почти в полтора миллиона рублей. На сайте госзакупок в техзадании сказано: «на западном фасаде выполнить из рваной мозаики изображение согласно существующему». Но то, что получилось на выходе, калужане назвали клозет-стайл.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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