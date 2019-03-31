Как правильно сделать прививку и защитить деревья от болезней

Весна — время покупки черенков. В питомниках отмечают, что многие садоводы не знают, что с ними вообще делать. А ведь это ценный материал, который способен омолодить и разнообразить сад.

Взяться за нож

Садовод Сергей ЕСИЧЕВ рассказал, как правильно сделать прививку.

— Поскольку это хирургическая операция, нужен профессиональный персональный инструмент для прививки, — уверен садовод. — Прививочный нож должен быть с прямым, достаточно длинным лезвием. Такое лезвие может быть с «косточкой» на конце для отгибания коры. С его помощью делают прививку за кору во время полного сокодвижения, как правило, в начале мая. А для прививки глазком — почкой — требуется нож с более коротким, немного изогнутым лезвием.

Нож должен быть очень острым, буквально наточен до остроты бритвы. Без заусенцев. Ведь чем чище будет срез, тем больше шансов для приживания прививки.

Самая лучшая прививка — копулировка или улучшенная копулировка. Это стандартный промышленный способ размножения плодовых культур. Прививка копулировка делается в любое время, можно не дожидаться сокодвижения. Если же вы прививаете в толстую ветку или в пенёк, нужно дождаться сокодвижения, чтобы кора легко отделялась.

Срезы на подвое и привое должны быть одинакового размера.

Улучшенная копулировка с язычками.

Напомним, что в прививке копулировка срезы на подвое и привое — одинаковые по размеру. Они соединяются и заматываются специальной плёнкой. Но поскольку такой способ ненадёжный — во время снятия обвязки срезы могут сдвигаться, садоводы придумали способ улучшенной копулировки: на привое и на подвое делаются «язычки» — продольные разрезы глубиной 10–12 мм. Потом подвой и привой соединяются так, чтобы язычки плотно входили друг в друга.

— После прививки место соединения привоя и подвоя нужно обмотать плёнкой. Некоторые пользуются изолентой, но этот материал очень жёсткий, плотный, — рассказал Есичев. — Изоленту надо периодически ослаблять, чтобы не было перетяжки. Лучше всего оборачивать прививку полихлорвиниловой компрессной плёнкой, которая продаётся в аптеках. Она очень тонкая, эластичная, в месте прививки не образуется перетяжка. В крайнем случае, подойдёт обычная парниковая плёнка, её можно нарезать на полоски.

После того как прививка сделана, садовым варом нужно замазать срезы, торец черенка.

Что на что привить

Садоводы-любители часто ставят эксперименты, прививая на яблоню иргу, черноплодную рябину, грушу или какие-то другие культуры. Профессионалы же со скепсисом относятся к подобным экспериментам.

— Это, как правило, не даёт хорошего результата, — отмечает Есичев. — Яблоню прививают только на яблоню, грушу — на грушу. Прививки на боярышник, иргу, черноплодную рябину недолговечные. В этом месте появляется утолщение, со временем такая прививка отваливается. Даже если повезёт и она приживётся, качество плодов оставляет желать лучшего.

Прививают достаточно молодые деревья: чем моложе дерево, тем лучше приживаемость, да и потом проще сформировать растение.

Возраст яблони должен быть до 15, косточковых деревьев — не более 5–7.

Болезни

Для того чтобы дерево радовало вас долго, за ним нужно ухаживать. Уже с ранней весны необходимо проводить профилактические мероприятия по защите растений от болезней.

Страшная напасть — монилиальный ожог: листья деревьев покрываются бурыми пятнами, ветки усыхают.

— Начинать бороться с ним надо со стандартной профилактической весенней обработки сада. В первую очередь применять медные препараты — бордосскую смесь, хлорокись меди либо препараты в виде пасты — «Абига-пик». Опрыскивание производится по спящей почке или по зелёному конусу. Это предотвращает прорастание спор.

Если уже произошло заражение, проводится вторая обработка в начале цветения. В этот момент, как правило, происходит заражение монилиальным ожогом через пестик цветка. Гриб прорастает, развивается, цветок засыхает, затем засыхают ветки. Обработка проходит по бутону. Для этого можно применить хороший препарат системного действия «Хорус». Хватает двух граммов на десять литров.

Во время цветения деревья можно обрабатывать препаратом системного действия «Хорус».

Преимущество: работает даже в холодную и дождливую погоду. Плохо смывается.

Если заболевание сильно развилось, то в период завязи можно использовать препарат «Скор».

А в конце вегетации — в период листопада — применяют безвредный способ защиты — мочевину. Она способствует быстрому разложению биологических остатков, в частности, листьев, заражённых болезнью. Распрыскивают её прямо по осыпающимся и осыпавшимся листьям. Мочевиной надо полностью смочить ствол дерева. Концентрация препарата — 7–8 процентов: 500–700 г на 10 литров воды.

Помимо химической защиты растения должны быть хорошо накормлены, тогда они лучше противостоят неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям. Важна агротехника, обрезка. Там, где загущены деревья, всегда развивается множество заболеваний. Плохое освещение и влажность также способствуют развитию болезней.

Лечим кору

В последнее время садоводы стали замечать, что на деревьях стремительно развивается европейский и чёрный рак.

— Зачастую это результат промерзания или механических повреждений деревьев, — объясняет садовод. — Споры заболевания попадают на рану — в места повреждения, солнечного ожога. Развивается заболевание.

Очаги поражения надо зачищать или уничтожать. Если поражена ветка, обрезайте её до здоровой части с захватом живой древесины — 10–15 см. Универсальное средство от всех грибковых заболеваний — медный препарат. Обрабатывать им надо даже раны, которые образуются после зачистки коры.

Не забывайте про санитарную обрезку и осеннее опрыскивание мочевиной.

Ствол пожелтел

Дачники отмечают, что часто на плодовые деревья «нападает» жёлтый лишайник.

— Он большого вреда не приносит, ведь не питается соками растений, — говорит Сергей Есичев. — Но это показатель того, что дерево загущенное, затенённое. На солнце лишайники плохо развиваются. Нужно, чтобы крона была разряжена. А лишайники надо счищать, белить ствол дерева на зиму. Это не только защита от вредителей и болезней, но и от солнечных ожогов, которые бывают в конце зимы.

Сергей Есичев уверен, что любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. При грамотном уходе за садом, многих проблем можно избежать.

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.