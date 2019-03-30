Путешественница во времени: калужанка оживляет Пушкина, Гоголя и Гончарову

Необычную подачу сухих исторических фактов предлагает библиотекарь Ирина МАРКИНА.

Жара. Июнь. У библиотеки на улице Ленина непривычно многолюдно. В толпе неспешно прогуливаются двое. В мужчине с бакенбардами легко узнать Пушкина. Его спутница, конечно же, Наталья Гончарова.

— А можно Александр Сергеевич мне лично вручит томик своих стихов? — робко обращается к знаменитой чете пожилая женщина. Затем протягивает Наталье Гончаровой фотоаппарат, дабы та запечатлела сей исторический момент.

— Я почувствовала, что сам Пушкин дарит мне книгу, — восторженно говорит пенсионерка на прощание.

Оживляя историю

В Наталью Гончарову перевоплотилась главный библиограф отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. Гоголя Ирина МАРКИНА. Таким нестандартным образом решили тогда отметить день рождения великого поэта.

— Казалось бы, ну какой Пушкин, Гончарова? Это же явная игра. Но в неё так включились прохожие, будто перед ними, и вправду, Александр Сергеевич и Натали, — вспоминает Ирина.

О том, что образ влияет на восприятие информации, она поняла, когда стала проводить первые костюмированные экскурсии по Калуге.

— Это побуждает людей относиться ко мне не как экскурсоводу, а как человеку из другой эпохи, — рассказывает библиотекарь.

В образе калужанки из 1818 года — времени появления Городского сада.

Широкую популярность экскурсии получили после того, как сюжет об Ирине Маркиной показали по одному из федеральных каналов. Библиотекарю предложили проводить в Калуге бесплатные экскурсии, посвящённые различным датам.

— День города. Я сооружаю себе костюм калужанки начала XX века. Стою у памятника Карлу Марксу. Переживаю: а вдруг никто не придёт? И вижу толпу людей. В ней переговариваются: «Где же она?» — «Да вот!» Смотрят на меня с любопытством, как на человека из другого столетия. Значит, надо вести себя соответственно. «А вы знаете, что у нас театр появился раньше общественного туалета?» — говорю я. «Вы, наверное, его посещали?» — «Ну что вы, в театр проще было попасть, чем в это заведение». Шутки закончились. Дальше можно погружать людей в историю.

Особенно любит Ирина проводить экскурсии по улице Воскресенской.

— Это настоящий музей под открытым небом. Здесь можно ходить часами, любуясь каждым домом, — говорит она. — Основываясь на архивных документах, я написала книгу «Воскресенская. Вчера. Сегодня. Завтра». В ней много дат, фамилий. Она сложна для восприятия. Но, когда ты показываешь эти дома, отмечаешь их архитектурную значимость, говоришь о людях, которые в них жили, становится интересно. Иногда калужане со скепсисом относятся к идее пройтись по Воскресенской: «Да что смотреть на эту рухлядь!» А уходят, полностью изменив своё мнение.

Не забывает Ирина на таких экскурсиях и о легендах и преданиях. Проходя мимо Гостиного двора, обязательно расскажет о том, как Гоголь потерял здесь шляпу, а у Дома купца Теренина, нынешнего загса, упомянет о неприкаянной душе его дочери Любы, призрак которой якобы долгое время бродил по усадьбе.

Место хранит энергетику

— Как-то я проводила экскурсию, посвящённую освобождению Калуги. Была в соответствующем костюме — в военной форме 1942-х 1943-х годов. Пришли студенты-первокурсники. Переговаривались, смеялись. А когда в финале мы подошли к памятнику Воину-освободителю на Кутузова, 26, у них поменялось выражение лиц. Наверное, это место хранит энергетику тех событий. Сколько людей здесь погибло… Кажется, будто и эти солдаты до сих пор среди нас. Я показываю исторические документы, вырезки из газет, зачитываю воспоминания очевидцев. Такой эффект погружения, что даже мурашки по коже. У меня всегда после этой экскурсии — внутренняя опустошённость. Несколько дней прихожу в себя.

Ирина Маркина ведёт экскурсию, посвящённую освобождению Калуги.

Вся жизнь — театр

Вскоре Ирине показалось, что вести экскурсии в образах купчихи третьей гильдии, калужанок начала XIX — начала XX веков недостаточно.

— Я решила продолжить популяризировать краеведение, проводя на основе архивных материалов театрализованные лекции. Готовясь к спектаклю о выдающейся оперной певице Евлалии Кадминой, нашла ранее неизвестную информацию. Ко мне потом подходили краеведы, говорили, что получилось здорово. Сделала моноспектакль «Дневник калужской гимназистки» на основе записей Екатерины Левиной 1907 года. Сегодняшние ровесники этой девочки с интересом слушают и удивляются: ну надо же, раньше тоже как-то отдыхали, развлекались, даже говорили на сленге. Так, в своём дневнике девушка пишет о каком-то событии: «Ну это совсем было наикрепчайшее». И вот они уже не какие-то давно забытые, ушедшие безымянные прабабушки-прадедушки, а живые люди. Все мы страницы одной и той же истории города Калуги.

Над каждым костюмом Ирина работает сама.

Последний из поставленных исторических спектаклей Ирины посвящён переписке Гоголя и Смирновой-Россет.

— В общую канву я аккуратно вплетаю архивные материалы: когда флигель, в котором жил Гоголь, был построен и так далее.

Сейчас библиотекарь работает над материалом о жизни Булата Окуджавы в Калуге.

— Думаю, как его доделать, в образе кого я предстану перед зрителями, — говорит Ирина. — Я не претендую на полноценные спектакли — скорее, это лекции, в которых я играю. И для меня это попытка хоть немного прикоснуться к ушедшей эпохе. Воспроизвести её сложно, всегда будут какие-то вопросы, уточнения.

Конечно, образ важен, но не первостепенен. Даже если ты наденешь на себя какое-то платье, а сказать тебе нечего, люди не станут слушать — просто уйдут.

Пушкин и Наталья Гончарова у библиотеки имени Н. В. Гоголя.

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.