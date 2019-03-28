Трёхнедельному Косте Абрамову срочно собирают деньги на шунтирующую систему головного мозга

Калужский благотворительный фонд «Волонтёры – детям» на днях объявил срочный сбор средств на лечение маленького Кости Абрамова.

- Малышу отроду 22 дня, - рассказали нам сотрудники фонда. – У него врождённая аномалия центральной нервной системы, гидроцефалия, голопрозэнцефалия. Костя лежит в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Зачастую дети с таким диагнозом погибают внутриутробно или в первые часы после рождения, но малыш ухватился за жизнь.

Костя Абрамов срочно нуждается в операции по установке системы шунтирования головного мозга Medtronic Strata II. Её стоимость – 124 610 рублей. Операция по её установке бесплатная. На данный момент собрано чуть более 79 тысяч рублей. В запасе у него есть всего несколько дней.

- За март это уже третий ребёнок, для которого мы собираем средства на шунтирующую систему, - рассказали в фонде. – Возможности наших благотворителей исчерпаны.

Обо всех способах, как можно перечислить деньги ребёнку, сообщается на сайте благотворительного фонда. Там же размещены все необходимые документы.

Пожертвования, в первую очередь, пойдут на лечение этого мальчика. Если собранных денег окажется больше, то оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других нуждающихся детей.