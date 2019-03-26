Чиновники составили ТОП жалоб калужан

В 2018 году в городскую управу Калуги поступило 1642 обращения жителей. Горожане чаще стали высказывать своё недовольство в устной форме, сообщает пресс-служба администрации.

Больше всего жалоб (65,7%) по-прежнему приходится на ЖКХ. На втором месте – транспортные услуги. Это 24,1% всех жалоб. Третье место занимает торговля - 9,7%. Покупатели жаловались на некачественные товары и услуги, несоблюдение сроков доставки товара, на недостоверную или неполную информацию и «некорректное поведение» продавцов.

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