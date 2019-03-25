На Варшавке найшли останки бойцов

Поисковики из отряда «Беспокойные сердца» буквально в десяти метрах от Варшавского шоссе обнаружили останки двух бойцов Красной Армии. Установить личности красноармейцев пока не удалось.

- Похоже на то, что они погибли во время артобстрела или от взрыва гранаты, - сообщается в группе «Ильинский рубеж». - Останки находились друг на друге. При этом на груди одного из бойцов были найдены останки собаки, которая, свернувшись калачиком, умерла у него на груди.

По мнению экспертов, пёс или был ранен при артобстреле и пришёл умирать к людям, подкармливавшим его, или был смертельно покалечен фашистами, когда защищал тела погибших.

Останки будут погребены на Поле памяти в Малоярославецком районе.