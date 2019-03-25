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Истории одного города: по мотивам Салтыкова-Щедрина

25.03.2019 21:30 0 440 Алексей Зайцев, Фото: НАСА, ТАСС/Вадим Тараканов.
Истории одного города: по мотивам Салтыкова-Щедрина

Ставить в один ряд бандитов, проституток и депутатов - это неправильно, считает уважаемый сенатор Александров. Справа - духовник «Роскосмоса» отец Сергей.

Субъективный обзор недели от редактора «Калужского объектива».

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

Уважаемый Совет Федерации одобрил принятый уважаемой Госдумой законопроект о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей.

— Оскорбительная, лживая, клеветническая информация распространяется, и она вредна для государства, — прокомментировал ­новые законы член СФ от Калужской области Алексей Александров. Свое неголословное утверждение наш делегат подтвердил примером:

— Один батюшка сказал недавно по телеканалу «Спас», что врачи и учителя — это уважаемые профессии, а есть еще бандиты, проститутки и депутаты. Это все неправильно.

Согласен с уважаемым Алексеем Ивановичем — проституток батюшка напрасно обидел: прямого вреда никому не причиняют, ущерба бюджету страны не наносят, полностью отдаются работе — служат своим избирателям за относительно небольшие деньги.

18 марта законопроект подписал многоуважаемый Президент РФ В.В. Путин. Бодрствуем!

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АЛАРМИЗМА

С принятием закона об оскорблении власти коррелирует сообщение влиятельного российского ­политтехнолога: «Уровень алармизма правящей бюрократии резко вырос. Впервые за много лет услышал сакраментальную фразу «Готовимся к социальному взрыву».

НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ ПНЕВМАТОЛОГИИ

Фейки мерещатся теперь повсюду. Приходится даже время от времени ощупывать самого себя — не фейк ли.

Соцсети облетела фотография ­бородатого человека в скуфье с нашивкой «Отец Сергий — духовник Роскосмоса» на форменном космическом бушлате. Снимок сделан, как передают СМИ, на космодроме Байконур: батюшка «позирует фотографу в ожидании поезда, который доставит ракету «Союз-ФГ» к стартовой площадке».

«ЕСЛИ МАЛЬЧИК ЛЮБИТ ТРУД»

Беспокойные люди выяснили, что  на имя 23-летнего Вячеслава Валерьевича Голубева зарегистрировано на 3 млрд. рублей недвижимости: квартиры, дворцы, поместья, угодья. Причем по документам он все это купил и построил, когда ему было 19.

По мне, так и что такого? Заработал человек! Теоретически — если бы начал с младенчества зарабатывать по 13 млн. в месяц — это  очень даже возможно. А тот факт, что его папа пенсионер Валерий Голубев был когда-то сослуживцем президента — сначала по КГБ, потом по мэрии Санкт-Петербурга, — а затем вдруг стал зампредом Газпрома, это не имеющая никакого отношения (кроме разве что генетического влияния!) к работоспособности Голубева-младшего случайность.

НЕ ОТСТАВАНИЕ, А СТАБИЛЬНОСТЬ

Россия на 100 лет отстала от ведущих экономик мира, заявил бывший калужский вице-губернатор, а ныне российский вице-премьер Максим Акимов. Как-то несерьезно для столь статусного человека! Даже имеющий репутацию главного системного либерала председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сдержаннее: по его мнению, Россия по производительности ­труда отстала от стран «Большой семерки» всего лишь на 40 лет.

«Ох уж эти сказочники!».

УМГОРОД

А ведь в это время на родине Акимова прошел международный форум «Умный город — инструкция по применению», в котором приняли участие «ведущие мировые эксперты в вопросах цифровизации» (но имена их ведомы одному только Богу). Калуга и Обнинск теперь — пилотные проекты. Опять у нас будут что-то обкатывать. Понять, что  именно, я по скудо­умию не смог. И вот езжу в режиме ­автослалома по умнейшим калужским дорогам и с благоговением повторяю: «Цифровая трансформация, мировые кейсы, синергия…» А ведь пойти на форум в ИКЦ меня (пусть не царицами) соблазняли. Но я не поддался. Постеснялся — выглядел бы там, как та бабушка из другого кино: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть».

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Неожиданный поворот в деле о подготовке несостоявшегося теракта в Махачкале в 2017 году. Один из четверых подозреваемых в разработке плана по взрыву бомб на концерте Филиппа Киркорова сделал резонансное признание: это была попытка совершения не теракта, а заказного убийства. По его словам, заказчик — Максим Галкин. Цена вопроса — 2 млн. руб­лей. Мотив — ревность.

Сюжетная линия «Киркоров - Пугачева - Галкин» будоражит даже террористов.

Ну что же, изящный ход защиты обвиняемого — переквалифицировать теракт в обычное заказное убийство. Но лично я мотив «заказчика» изменил бы. Алла Борисовна, конечно, прекрасна. Однако зависть пародиста к гению смотрелась бы в качестве побуждения к убийству еще изящнее.

РАЗЖАЛОВАННЫЙ РАЗЖИГАТЕЛЬ

Был в Калуге свой экстремист, но... был да сплыл. В 2017 году суд признал калужанина Ивана Любшина виновным по двум статьям: экстремизм и оправдание нацизма. И поделом! Перепостил и лайкнул в соцсети «ВКонтакте» что-то страшное. Бдительные граждане (особенно один) донесли куда следует. И те, кому следует, довели дело до логического конца.

Но прошлой осенью в судьбу калужанина Любшина вмешался президент России Путин, декриминализировав 282-ю — экстремистскую — статью. И точка в деле Ивана чудесно превратилась в запятую. На прошлой неделе страшные репосты, сделанные им 3 года назад, по решению суда перестали быть страшными. Бюджет лишился 200 тысяч рублей штрафа, а Калуга — собственного экстремиста. Хотя бы свой нацист у калужан пока остался. Впрочем, сам несостоявшийся разжигатель ненависти и вражды намерен лишить нас и этого маленького утешения — с помощью буржуйского ЕСПЧ.

Федеральные СМИ об этом незаурядном для Калуги событии сообщили, даже ТАСС уполномочен был заявить. А вот СМИ калужские пропажу местного экстремиста почему-то не заметили. Хотя  о каждом пропавшем калужанине обычно сообщают. Вот мы и решили восполнить пробел и даже взяли у героя сюжета интервью (см. стр. 3).

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский объектив» от 22.03.2019.

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Авторы
Алексей Зайцев 
Фото: НАСА, ТАСС/Вадим Тараканов.
Тэги: общество
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