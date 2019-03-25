Приданное для новорожденных начнут выдавать в калужских роддомах

В понедельник, 25 марта, на заседании правительства в Калуге министр труда и социальной защиты региона Павел КОНОВАЛОВ рассказал о рождаемости и поддержке семей. По его словам, в два раза увеличилось число многодетных семей в области. А господдержку получает каждая 4-я семья региона.

Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ призвал в этих вопросах изучить опыт соседних регионов. Он напомнил, что во многих областях новорожденным выдают приданное – вещи, которые необходимы на первое время ребёнку.

- При выписке дают какой-то набор, - сказал он. – Это имеет серьёзное влияние на рождаемость?

- Сложно сказать, - взяла слово уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга КОРОБОВА. - Для разных категорий, особенно социально незащищённых...

Губернатор прервал Коробову, дав поручение проработать вопрос, чтобы такие подарки выдавали социально незащищённым.

Отметим, что в той же Москве их дарят всем новорожденным детям, независимо от дохода семьи.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, скажется ли такая инициатива на рождаемости? Пишите в комментариях!