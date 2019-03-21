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Как калужские купцы Дегтярёвы покорили Киев

21.03.2019 21:30 0 391 Татьяна Светлова

Одними из первых купцов-старообрядцев, переехавших в Киев в 1830-е годы по приказу Николая I, были братья Михаил, Иван и Петр Дегтярёвы из Калуги, сыновья купца II гильдии Никиты Дегтярёва. Родительский капитал они не делили, а продолжали вместе вести дела, хотя каждый заявил о своём капитале еще в 1824 году. Сначала они покупали участки земли в Киеве, строили каменные дома, открывали в них собственные магазины. Кроме Киева магазины Дегтяревых были в Минске, Вильно, Бердичеве, Туле. Пётр Дегтярёв и его сын Родион владели заводом медных, железных и чугунных изделий, на котором работали 320 человек. Родион был женат на дочери купца Евдокии Даниловне Квасниковой, с которой венчался в калужской Сошественской единоверческой церкви. После смерти Родиона в 1864 году всё имущество пошло с молотка.

Большое исследование жизни этой влиятельной купеческой семьи провела калужский краевед Наталья Кожевникова, обнаружив много интересных фактов и восстановив генеалогию рода Дегтярёвых.

Стал городским головой

Больше всего прославилась семья Михаила Никитича Дегтярева. Его сын Парфентий стал городским головой Киева. Родился Парфентий в Калуге в 1796 году. Продолжал дело отца в Киеве — торговал скобяными изделиями.

В 1835 году Парфентий избирается гласным вновь учреждённой Киевской городской думы. Баллотировался на выборах городского головы, которые состоялись 19 марта 1835 года. Тогда большинство голосов получил купец 3-й гильдии Иван Ходунов, однако он не был утверждён генерал-губернатором графом Василием Левашовым. На повторных выборах городским головой избрали Парфентия Михайловича. Пробыв в этой должности чуть менее двух лет, он скоропостижно умер на 41-м году жизни от простуды. Случилось это в марте 1837 года. Похоронен в Киеве на старообрядческом кладбище, захоронение не сохранилось. Исполняющим же должность городского головы стал старший гласный, тоже калужанин, Павел Елисеев.

Парфентий Михайлович был женат на Екатерине Павловне, происходившей по отцовской линии из старинного калужского купеческого рода Губкиных, торговцев хлебом, а по материнской — из рода ратмана городового магистрата в Калуге Степана Степановича Трясоголовова. Дед Екатерины Павловны, Иван Григорьевич Меньшой Губкин, был бургомистром Калуги и известен тем, что оставил записи о своей жизни, о Калуге XVIII века. Губкины были в родстве с известными в нашем городе купцами Прянишниковыми, Фалеевыми, Мешковыми. Макаровыми.

Парфентий и Екатерина венчались 24 октября 1820 года в калужской церкви Покрова «на рву». Присутствовали купеческий сын Андрей Степанович Свечников, мещанин Алексей Михайлович Сысоев, купец Трясоголовов, купцы Губкины. В семье родились 3 сына: Гавриил, Михаил, Николай, две дочери: Варвара и Клавдия.

Завещал все деньги Киеву

Сына Парфентия Дегтярёва Михаила знал весь Киев, в честь него даже назвали улицу в этом городе. Михаил рос смышлёным ребенком, хотел учиться, но из-за того, что надо было помогать отцу, серьёзного образования не получил. Купцом был блестящим, приумножил капитал до 10 миллионов рублей. И хотя при жизни Михаила Парфентьевича про его скупость и жадность рассказывали немало историй, в Киеве он построил больницы, приюты, организовал благотворительные общества. Принимал участие в строительстве первого Цепного моста в Киеве через Днепр. Жертвовал деньги на больницу для чернорабочих, стипендии для студентов Политехнического института, основал благотворительное заведение для матерей-одиночек, спонсировал первый городской трамвай на паровом двигателе. Жил на улице Покровской на Подоле и здесь впоследствии устроил дом престарелых.

Женат Михаил Парфентьевич Дегтярёв был на Елизавете Ивановне Баташовой. Детей у них не было, и все свои сбережения Дегтярев завещал Киеву: «Желаю и прошу, чтобы после моей смерти были устроены богадельня и детский приют для детей старшего возраста до 13 лет обоего пола, православного исповедания, не имеющих ни собственных средств, ни родственников, могущих оказывать им помощь. Приют желаю устроить на 60 детей обоего пола без различия званий, круглых сирот, полусирот и таких, родители коих не имеют средств для воспитания и обучения… Сверх указанного желаю, чтобы был устроен приют для детей возраста до 6 лет, бесприютных младенцев, также вообще бедных».

В общей сложности Михаил и Елизавета Дегтяревы передали Киеву около 2 млн. руб. деньгами и ценными бумагами и на 2.5 млн. руб. недвижимого имущества.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: общество
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