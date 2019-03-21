Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 21 марта
$ 64.28 0.04
72.94 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

За безопасностью в Калуге начали следить с воздуха

21.03.2019 15:51 1 333 Дмитрий Ивьев

На днях за ситуацией на улицах Калуги начали наблюдать с воздуха. В рамках проекта «Безопасный город» съёмка теперь идёт с помощью квадрокоптера, фиксирующего местность в разрешении 3648*5472.

Ожидается, что квадрокоптер будет использоваться для наблюдения на массовых мероприятиях, для фиксации обстановки на основных транспортных узлах города, для подготовки видеоматериалов для различных служб по актуальному состоянию городских территорий и объектов.

Одно из первых видео, которое выложили на канал на Youtube – съёмка Березуйского оврага. Напомним, в нынешнем году будет обсуждаться проект его благоустройства.

Улица Кирова.

Площадь Победы.

Парк на месте рынка.

Уважаемые читатели! А какие объекты вы бы хотели увидеть с воздуха? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Выбран вариант нового памятника Жукову 21.03.2019 10:44

9-летняя калужанка выиграла чемпионат России по вокалу 20.03.2019 21:35

Что связывало Генриха Гейне с Калугой 20.03.2019 21:30

Рынок на «пятаке» предложили снести ради торгового центра 20.03.2019 12:30

Стало известно, где установят «Памятник потерянному времени» 20.03.2019 09:29

Народные новости
1707 8
viacheslavfirsof
3828 8
Demarco
2593 20
Владимир Ивкин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 22 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
сб 23 марта, 13:00
Настольные ролевые игры
Городской Досуговый центр
сб 30 марта, 11:00
Спектакль «Гусёнок Дорофей»
Калужский театр кукол

Для детей

пт 22 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 22 марта, 10:00
«Пастушка и трубочист» Г.Х. Андерсен
Орион, КЗТА
сб 23 марта, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 23 марта, 17:00
Интерактивные спектакли от "Чемоденного кукольного спектакля"
Калуга

Концерты

пт 22 марта, 21:00
Группа «Сколот»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 23 марта, 17:00
"И.С.Баху посвящается..."
Дом музыки
чт 28 марта, 19:00
"Соединяя музыкою поколения"
Дом музыки
ср 27 марта, 19:00
Инструментальный ансамбль «Палладио».
Филармония

Кино

Волшебный парк Джун
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Рождённый стать королём
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Первый международный форум «Умный город» прошел при поддержке МегаФона

Переезд и открытие нового офиса Макснет для корпоративных клиентов в Калуге

Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Сам всё проверяю
 208
Газовщики приходят регулярно для проверок
 71
Никто ничего не проверяет
 401
У меня нет газового оборудования
 83
Всего проголосовало: 763
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

Нейлоновые протезы

Ритуальные услуги в Нижнем Новгороде - деликатно, качественно, недорого

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.