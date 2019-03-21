За безопасностью в Калуге начали следить с воздуха

На днях за ситуацией на улицах Калуги начали наблюдать с воздуха. В рамках проекта «Безопасный город» съёмка теперь идёт с помощью квадрокоптера, фиксирующего местность в разрешении 3648*5472.

Ожидается, что квадрокоптер будет использоваться для наблюдения на массовых мероприятиях, для фиксации обстановки на основных транспортных узлах города, для подготовки видеоматериалов для различных служб по актуальному состоянию городских территорий и объектов.

Одно из первых видео, которое выложили на канал на Youtube – съёмка Березуйского оврага. Напомним, в нынешнем году будет обсуждаться проект его благоустройства.

Улица Кирова.

Площадь Победы.

Парк на месте рынка.

Уважаемые читатели! А какие объекты вы бы хотели увидеть с воздуха? Пишите в комментариях!