За безопасностью в Калуге начали следить с воздуха

На днях за ситуацией на улицах Калуги начали наблюдать с воздуха. В рамках проекта «Безопасный город» съёмка теперь идёт с помощью квадрокоптера, фиксирующего местность в разрешении 3648*5472.
Ожидается, что квадрокоптер будет использоваться для наблюдения на массовых мероприятиях, для фиксации обстановки на основных транспортных узлах города, для подготовки видеоматериалов для различных служб по актуальному состоянию городских территорий и объектов.
Одно из первых видео, которое выложили на канал на Youtube – съёмка Березуйского оврага. Напомним, в нынешнем году будет обсуждаться проект его благоустройства.
Улица Кирова.
Площадь Победы.
Парк на месте рынка.
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