Что связывало Генриха Гейне с Калугой

«Капли Гейне». Наверное, многие из калужан старшего поколения помнят такое лекарство.

Эти капли были очень популярны и продавались в 70-х годах прошлого столетия во всех аптеках. Их выписывали врачи-отоларингологи, и лекарство чудесным образом помогало многим больным. Но мало кто из пациентов знал, что изобрёл их Генрих Гейне, калужский врач.

Генрих Гейне. Не калужский

На границе двух веков, 13 декабря 1797 года, в Дюссельдорфе родился последний поэт романтической эпохи Генрих Гейне. Впрочем, в истории он остался не только как поэт. В его творчестве большое место занимали критика и публицистика, путевые заметки и фельетоны. Общепризнано, что именно благодаря Гейне немецкий язык обрёл несвойственные ему прежде лёгкость и элегантность. Не случайно его стихи брали за основу своих музыкальных произведений Шуберт и Вагнер, Брамс и Чайковский.

Врач с поэтической фамилией

Много лет назад один известный калужский врач рассказал такую историю. В Областной больнице, где он работал в далёкие советские годы, произошёл забавный случай. Приехал к ним как-то новый врач, стали его с коллективом знакомить. Он представляется: «Александр Пушкин». Один из коллег, улыбаясь, протягивает ему руку: «Очень приятно! Генрих Гейне!» С трудом объяснили потом обидевшемуся новичку, что это совсем не злая шутка, и никто вовсе не собирался над ним подтрунивать. Действительно, доктора так и зовут — Генрих Оттович Гейне! И он лучший отоларинголог области.

Кто же вы, доктор Гейне?

Удивительно, но о замечательном талантливом враче осталось не так много воспоминаний. По крайней мере, письменных. Однако ещё живы те, кто помнит Гейне, кто работал вместе с ним, или начинал врачебную практику под его руководством.

Германа Николаевича Склабинского в Калуге знают многие. Не так давно ему исполнилось 83. Однако доктор-отоларинголог полон сил, элегантен и продолжает врачебную практику. Как говорит сам Герман Николаевич, именно благодаря вмешательству Гейне он, молодой выпускник Астраханского мединститута, распределённый в калужскую глубинку, оказался в Областной больнице.

Доктор Гейне ведёт приём.

— Генрих Оттович был исключительно талантливый человек, — вспоминает Герман Николаевич Склабинский. — Гейне был талантлив во всём! Умница, эрудит! У него была великолепная память. И, конечно, всех он поражал своим удивительным бархатным оперным баритоном. Генрих Оттович рассказывал, что в 1928 году приехал в Ленинград стажироваться в Мариинский театр как оперный певец. Но не рассчитал нагрузки и сорвал голос. Конечно, это была для него большая душевная травма, крушение надежд. Не впасть в депрессию и заново обрести себя ему помог его отец, настоятельно посоветовав поступить в медицинский институт. И Отто решил изучать отоларингологию в надежде восстановить утерянный голос. Однако учёба так захватила его, что уже на старших курсах понял: именно с медициной он свяжет свою дальнейшую жизнь. Кстати, уникальный голос он всё-таки сохранил! Конечно, не в тех параметрах, которые необходимы певцу-профессионалу с каждодневными нагрузками. Но пел он всегда! Пел дома, в гостях, на вечерах в больнице, принимал участие во всех концертах. Тогда в Областной больнице царила необыкновенно насыщенная культурная жизнь! Врачи умели и работать, и отдыхать. Многие увлекались художественной самодеятельностью. У нас даже был свой оркестр! А Гейне ещё поэзию знал серьёзно. Декламировал наизусть море стихов Лермонтова, Пушкина и, конечно, Гейне. Среди врачей я не встречал людей столь начитанных и с такой эрудицией, как Генрих Оттович!

Смелый хирург

— Он был прекрасным диагностом, ставил точные диагнозы в очень сложных случаях, которые выходили за область отолорингологии, неврологические, например, что ещё раз подчёркивало его широкую эрудицию. Очень смелый хирург, диапазон операций, которые он с успехом проводил, был широчайшим: от онкологии до пластики лица. Он впервые в Калуге стал делать тимпанопластику. Был единственным в Калуге, кому это всё удавалось. Сложные операции длились, как правило, по 2–3 часа. Одна операция, на которой я ассистировал, продолжалась 4 часа. И не поверите, даже во время сложнейшей операции он пел! По рецептуре Гейне составлялись сложные капли, полоскания. Таких отоларингологов сейчас нет. Пациенты доверяли ему. А женщины просто влюб¬лялись! С больными он был очень внимательным, даже ласковым. С нами, молодыми врачами, очень жёстким. Однажды он отругал меня прямо во время операции, как-то не так у меня получалось, недостаточно быстро. А операция была очень тяжёлая, осложнённая сильным кровотечением. Закончили операцию, я сижу жутко расстроенный. Он вышел из ординаторской, подходит и говорит: «Ты прекрасный доктор, у тебя всё будет хорошо. Не обижайся». И обнял.

Настоящий немец

— Внешне Генрих Оттович был скорее похож на грузина. И по характеру тоже больше восточный человек: весёлый, остроумный, любил анекдоты, песни. Как мне казалось, он был похож на Риббентропа, министра иностранных дел 3-го рейха. Когда я ему об этом сказал, он засмеялся и ответил: «А я его видел, когда он приезжал в СССР». А ещё рассказывал, что видел в 1914 году Николая II, когда царь инспектировал начало боевых действий на Кавказе.

Светила калужской медицины. Вверху (слева направо): А.В. Северинов, Г.Н. Склабинский, В.А. Павлюков. Внизу (слева направо): В.А. Макаров, Г.О. Гейне, Куликов, Зырянова.

В работе у Гейне проявлялись немецкие черты: педантизм, упорство, скрупулёзность и строжайшая дисциплина. Он обладал колоссальной работоспособностью. Когда я пришёл к нему в отделение, ему было уже 58 лет, но он работал больше нас, молодых. Брал на себя всю тяжёлую работу, все тяжёлые случаи.

Был известен в СССР

— Генрих Гейне любил науку, он сам постоянно учился и нас заставлял. У нас часто проходили научные конференции, регулярно приезжали медицинские светила. Дружил он с профессором Иваном Ивановичем Потаповым, с Дмитрием Ивановичем Тарасовым — директором института уха, горла, носа при Боткинской больнице. Тарасов часто приезжал в Калугу со своими коллегами из НИИ и проводил у нас научные конференции.

Когда мы приезжали в Москву и представлялись, что мы от Гейне, все сразу делали многозначительное выражение лица и принимали нас, как близких. Генриха Оттовича знала вся медицинская общественность СССР. Он был членом Правления научно-практического общества отолорингологов СССР и РСФСР, членом редакционной коллегии журнала «Вестник отолорингологии».

Мог бы стать учёным

— В Тбилисском университете его педагогом-наставником был знаменитейший профессор Асписов. Профессор видел большое будущее Гейне и оставил его в аспирантуре. Генрих Оттович уже был практически готов к защите диссертации, но наступил 1941 год. Война. А потом… Его сослали в северный Казахстан — это были сталинские времена. Он уехал туда со всей семьёй — с женой и с полуторогодовалой дочерью Иоганной.

В 1954 году Генриха Оттовича Гейне реабилитировали. В чём он был виновен? Увы. Такова была чудовищная сталинская действительность. А сколько невинных судеб было загублено? Сколько расстреляно! Сколько сгинуло в лагерях? Гейне посчастливилось выжить. По приглашению профессора Сахарова, с которым он был знаком ещё до ссылки, Генрих Оттович приехал в Москву. Но получить жильё и прописку в столице оказалось невозможно. К тому моменту у них с женой было уже двое детей. И профессор Потапов предложил ему поехать в Калугу, где была крайняя надобность в опытном отоларингологе. Он приехал на должность заведующего отделением Областной больницы, которая располагалась тогда в зданиях нынешней городской больницы № 4 им. Хлюстина. В отделении тогда было всего 15 коек.

Так Калуга получила Генриха Гейне, проработавшего в ней 21 год.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.