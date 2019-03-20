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9-летняя калужанка выиграла чемпионат России по вокалу

20.03.2019 21:35 0 484 Татьяна Светлова, Фото из архива семьи Рябоконь.

9-летняя Дарья РЯБОКОНЬ на днях вернулась из Москвы, став лучшей на чемпионате России по вокалу.

Даша учится во втором классе школы № 12 и почти отличница — одна четвёрка в четверти. Занимается с педагогом по вокалу Ольгой Иволиной и в музыкальной школе по классу фортепиано, ходит на танцы, в спортивную школу на плавание, ещё и на английский успевает. Говорит, что на столичном конкурсе совсем не волновалась.

— Мне не страшно выступать. На чемпионате я пела три свои любимые песни: «Страна певучая», «Калинка-mix» и «Пёрышко». Хотела победить. Меня поддерживала мама, она  всегда со мной. Мама — мой талисман.

— С кем из звёзд ты хотела бы спеть?

— С Мариной Девятовой. Но я уже с ней пела, правда, за кулисами. Она недавно приезжала в Калугу. Дедушка на Новый год подарил мне билеты на её концерт. После него мы прошли за кулисы к Марине, я спела «Ой, как ты мне нравишься», мы сфотографировались. А мечтаю, наверное, попасть в «Голос».

Главные болельщики Даши — её семья: мама  Юля,  папа Иван и сестрёнка Соня.

С Мариной ДЕВЯТОВОЙ.

Даша с 5 лет на сцене, участвует в конкурсах, фестивалях, городских праздниках. Дипломов и наград у неё уже  целая коллекция. А на вокальные конкурсы в другие города с Дашей ездит вся семья: мама Юля, папа Иван, иногда и четырёхлетняя сестрёнка Соня, бабушки и дедушки. Семья дружная, не разлей вода — везде вместе.

— Петь Даша начала года в три, ей нравились народные песни, — рассказывает Юлия РЯБОКОНЬ. — Устраивала целые представления. Даша включала музыкальные игрушки, брала в руки «микрофон», вставала посередине комнаты и пела, пританцовывала, взмахивала руками, потом кланялась. Очень артистично! Даша  обожает Марину Девятову, знает весь её репертуар. Дома дочка постоянно поёт. Пойдёт на кухню, в ванную, руки моет и поёт…

— В кого у Даши такая любовь к пению, к фольклору?

— У моей бабушки был очень красивый голос. Она  жила на Украине, пела в народном хоре. Её даже звали в хор имени Пятницкого, но родители не пустили. А могла бы стать знаменитой!

Видимо, на генном уровне дочке передалось.

— У вас творческая семья?

— Нет, профессии у нас не творческие, но, когда готовимся к конкурсам, все проявляют свои таланты. Я придумываю костюмы, бабушка их шьёт. На «Калужской звёздочке» было очень интересно, потому что это семейный конкурс. Я была и режиссёром, и поэтом. Две недели не спали по ночам, готовились: что-то шили, мастерили, репетировали. Я написала стихи для  приветствия, и Даша о себе рассказывала в песне. А для  сказочного тура взяли за основу «Снежную королеву» и подготовили кукольный театр. Муж  сделал ширму, бабушка — кукол.

Даша выходила на сцену волшебницей-рассказчицей, а мы с мужем за ширмой показывали кукольное представление.

— Расскажите о чемпионате России по вокалу.

— Решили в нём поучаствовать, потому что обычно на конкурсах места задваивают, присуждают победу сразу двум вокалистам, а в этот раз стояло условие: три места и три победителя. Разрешалось выбирать любые песни, не было деления на жанры.

Чемпионат проходил в здании Москонцерта и длился 2 дня. Мы жили у родственников мужа в Обнинске и оттуда ездили в столицу. Конкуренция на конкурсе большая — участвовали талантливые дети со всей страны. Было много москвичей, но в финал прошли Воронеж, Ногинск, Калуга. И Даша победила! Выступления оценивали композитор Александр Ермолов, заслуженная артистка РФ, солистка ансамбля ВДВ Ирина Савицкая, певица, преподаватель эстрадного вокала в Институте современного искусства Наталья Афанасьева, участница «Фабрики звёзд–3», солистка группы «Тутси» Леся Ярославская и  певец, обладатель золотой медали Дельфийских игр России и Всемирных дельфийских игр Станислав ­Гунчак. В финале голосование было закрытым. Члены жюри писали на листочках, кому отдают предпочтение. И очень волнующий момент, когда ведущий брал каждую бумажку и зачитывал имена. Из пяти членов жюри четверо выбрали Дашу. Это  было безумное счастье, восторг и гордость за ребёнка! Непередаваемые ощущения!

— Победу отметили?

— У нас есть даже свое­образный ритуал. Победу отмечаем в кафе быстрого питания. Редко туда ходим, поэтому для Даши это праздник  — поесть всякой вредной еды. Кроме того, Даше за победу вручили денежный приз. И мы решили отложить его на летний отдых. В прошлом году получилось всем вместе выбраться в Турцию. Теперь дочки бредят морем.

Даше очень понравилось в Турции, и она снова ждёт лета и моря.

— Юля, вы хотите, чтобы дочка стала знаменитой певицей?

— Мы хотим, чтобы Даша была счастлива, а кем она станет — не важно. Пока у неё всё получается. И если её судьба — пение, значит, так и будет. Но это тяжело, даже не знаю, желать ей этого или нет, потому что приходится многим жертвовать. Сейчас ей всё интересно, и мы даём ей возможность выбора, поэтому она ходит в секции разных направлений. Я всегда хотела, чтобы у моих детей был выбор. Иначе как они поймут, кем стать, если не попробовали.

У Даши — первое место на чемпионате России по вокалу.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото из архива семьи Рябоконь.
Тэги: общество
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