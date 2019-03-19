Обзор недели: Постмодернизм! Хоть имя дико...

В среду, 20 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике Максим ЛЯПУНОВ, питерский художник и поэт, не утративший связи с родной Калугой, делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
|
Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Вместо эпиграфа. Главной проблемой России является отсутствие эффективной системы государственного управления, заявил в ходе финального этапа конкурса «Лидеры России», проходившего в Сочи, глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, если эта проблема будет в стране решена, все остальные отпадут сами собой. То есть всё-таки не дороги!
Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей. Контрдоводы от Совета по правам человека при Президенте РФ на сенаторов не подействовали. Судебная защита ранимого достоинства служителей народа необходима, считают они.
— Оскорбительная, лживая, клеветническая информация распространяется, и она вредна для государства, — прокомментировал новые законы член СФ от Калужской области Алексей АЛЕКСАНДРОВ. Своё неголословное утверждение наш делегат подтвердил примером:
— Один батюшка сказал недавно по телеканалу «Спас», что врачи и учителя — это уважаемые профессии, а есть ещё бандиты, проститутки и депутаты. Это всё неправильно.
Согласен, проституток батюшка напрасно обидел: прямого вреда никому не причиняют, ущерба бюджету страны не наносят, полностью отдаются работе — служат своим избирателям за относительно небольшие деньги.
Пока верстался номер, законопроект подписал президент.
Россия на 100 лет отстала от ведущих экономик мира, заявил бывший калужский вице-губернатор, а ныне российский вице-премьер Максим Акимов. Как-то несерьёзно для столь статусного человека! Никакое не отставание, а стабильность, сказали бы серьёзные люди. Даже имеющий репутацию главного системного либерала глава Счётной палаты Алексей Кудрин сдержаннее: по его мнению, Россия по производительности труда отстала от стран «Большой семёрки» всего лишь на 40 лет.
А ведь в это время на родине Акимова прошёл международный форум «Умный город — инструкция по применению», в котором приняли участие «ведущие мировые эксперты в вопросах цифровизации» (но имена их ведомы одному только Богу, должно быть). Калуга и Обнинск теперь — пилотные проекты. Опять у нас будут что-то обкатывать. Понять, что именно, я по скудоумию не смог. И вот езжу в режиме автослалома по умнейшим калужским дорогам и с благоговением повторяю: «Цифровая трансформация, мировые кейсы, синергия…» И прочие заумные слова. А ведь пойти на форум в ИКЦ меня (пусть не царицами) соблазняли. Но я не поддался. Постеснялся — выглядел бы там, как та бабушка из другого кино: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть».
Всё. Объём колонки исчерпан, поэтому с помощью Владимира Соловьёва (не телеведущего!) и Александра Блока закончу тем же, с чего начал: постмодернизм! Хоть имя дико, но нам ласкает слух оно.
Новости. Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе Максиму ЛЯПУНОВУ, питерскому художнику и поэту, не утратившему связи с родной Калугой.
|14 марта в космос полетела наша ракета «Союз МС 12». Старт прошёл нормально, так как духовник Роскосмоса её как следует освятил. Окропил святой водой саму ракету, а также находившихся на месте представителей госкорпорации и журналистов. Жена главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина предложила создать фан-клуб корпорации с целью «отражения информационных атак». Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке», сообщил сайт rbk.ru. На фотографии, опубликованной в соцсетях, отец Сергий позирует в куртке с надписью «Духовник Роскосмоса». На груди — изображение ракеты «Союз-ФГ», а на руки нанесена надпись «Байконур». Слава Богу, с космосом у нас всё в порядке.
Ивановский художник, пропавший 40 лет назад, объявился в Санкт-Петербурге. Более того, в «Артмузе» открылась его персональная выставка «Жития». Оказывается, после академии Вячеслав Ершов начал искать себя и исчез из поля зрения и друзей, и родных. Бомжевал, но с карандашом и блокнотом. Делал зарисовки. В итоге всё воплотилось в исполинские, претендующие на гениальность полотна. Что ещё раз подтверждает истину: «Ищите и обрящете».
Оливии де Хэвилленд, актрисе, сыгравшей в «Унесённых ветром» жену Эшли Мелани Уилкс, женщину, на фоне которой Скарлетт кажется сумасбродной бунтаркой, исполнился 101 год. Кстати, актриса Джоан Фонтейн, звезда фильмов Хичкока, приходится ей родной сестрой!
Поэтический вечер с друзьями. Даже не думал, что мне придёт в голову читать свои стихи перед многочисленной публикой. Всю свою жизнь я их писал в стол. Оказывается, у меня в Калуге так много друзей! Спасибо всем огромное! Я вас всех люблю!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
|
По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
|
В Калугу привезли святыни из Сербского монастыря 19.03.2019 12:14
Сергей Бодров снимет фильм под Медынью 19.03.2019 11:55
Мобильная бабушка: она стала родной для чужих внуков 18.03.2019 21:32
Как бросить банк и открыть маленькое кафе 18.03.2019 21:30
Надземные гидранты предложили установить по всей области 18.03.2019 15:08
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: