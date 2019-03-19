Обзор недели: Постмодернизм! Хоть имя дико...

19.03.2019 21:30 353 Фото: kremlin.ru.

В среду, 20 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике Максим ЛЯПУНОВ, питерский художник и поэт, не утративший связи с родной Калугой, делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Вместо эпиграфа. Главной проблемой России является отсутствие эффективной системы государственного управления, заявил в ходе финального этапа конкурса «Лидеры России», проходившего в Сочи, глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, если эта проблема будет в стране решена, все остальные отпадут сами собой. То есть всё-таки не дороги!

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей. Контрдоводы от Совета по правам человека при Президенте РФ на сенаторов не подействовали. Судебная защита ранимого достоинства служителей народа необходима, считают они.

— Оскорбительная, лживая, клеветническая информация распространяется, и она вредна для государства, — прокомментировал новые законы член СФ от Калужской области Алексей АЛЕКСАНДРОВ. Своё неголословное утверждение наш делегат подтвердил примером:

— Один батюшка сказал недавно по телеканалу «Спас», что врачи и учителя — это уважаемые профессии, а есть ещё бандиты, проститутки и депутаты. Это всё неправильно.

Согласен, проституток батюшка напрасно обидел: прямого вреда никому не причиняют, ущерба бюджету страны не наносят, полностью отдаются работе — ­служат своим избирателям за относительно небольшие деньги.

Пока верстался номер, законопроект подписал президент.

Россия на 100 лет отстала от ведущих экономик мира, заявил бывший калужский вице-губернатор, а ныне российский вице-премьер Максим Акимов. Как-то несерьёзно для столь статусного человека! Никакое не отставание, а стабильность, сказали бы серьёзные люди. Даже имеющий репутацию главного системного либерала глава Счётной палаты Алексей Кудрин сдержаннее: по его мнению, Россия по производительности труда отстала от стран «Большой семёрки» всего лишь на 40 лет.

А ведь в это время на родине Акимова прошёл международный форум «Умный город — инструкция по применению», в котором приняли участие «ведущие мировые эксперты в вопросах цифровизации» (но имена их ведомы одному только Богу, должно быть). Калуга и Обнинск теперь — пилотные проекты. Опять у нас будут что-то обкатывать. Понять, что именно, я по скудоумию не смог. И вот езжу в режиме автослалома по умнейшим калужским дорогам и с благоговением повторяю: «Цифровая трансформация, мировые кейсы, синергия…» И прочие заумные слова. А ведь пойти на форум в ИКЦ меня (пусть не царицами) соблазняли. Но я не поддался. Постеснялся — выглядел бы там, как та бабушка из другого кино: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть».

Всё. Объём колонки исчерпан, поэтому с помощью Владимира Соловьёва (не телеведущего!) и Александра Блока закончу тем же, с чего начал: постмодернизм! Хоть имя дико, но нам ласкает слух оно.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Максиму ЛЯПУНОВУ, питерскому художнику и поэту, не утратившему связи с родной Калугой.

14 марта в космос полетела наша ракета «Союз МС 12». Старт прошёл нормально, так как духовник Роскосмоса её как следует освятил. Окропил святой водой саму ракету, а также находившихся на месте представителей госкорпорации и журналистов. Жена главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина предложила создать фан-клуб корпорации с целью «отражения информационных атак». Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке», сообщил сайт rbk.ru. На фотографии, опубликованной в соцсетях, отец Сергий позирует в куртке с надписью «Духовник Роскосмоса». На груди ­— изображение ракеты «Союз-ФГ», а на руки нанесена надпись «Байконур». Слава Богу, с космосом у нас всё в порядке.

Ивановский художник, пропавший 40 лет назад, объявился в Санкт-Петербурге. Более того, в «Арт­музе» открылась его персональная выставка «Жития». Оказывается, после академии Вячеслав Ершов начал искать себя и исчез из поля зрения и друзей, и родных. Бомжевал, но с карандашом и блокнотом. Делал зарисовки. В итоге всё воплотилось в исполинские, претендующие на гениальность полотна. Что ещё раз подтверждает истину: «Ищите и обрящете».

Оливии де Хэвилленд, актрисе, сыгравшей в «Унесённых ветром» жену Эшли Мелани Уилкс, женщину, на фоне которой Скарлетт кажется сумасбродной бунтаркой, исполнился 101 год. Кстати, актриса Джоан Фонтейн, звезда фильмов Хичкока, приходится ей родной сестрой!

Поэтический вечер с друзьями. Даже не думал, что мне придёт в голову читать свои стихи перед многочисленной публикой. Всю свою жизнь я их писал в стол. Оказывается, у меня в Калуге так много друзей! Спасибо всем огромное! Я вас всех люблю!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

21 марта. 210 лет назад в городе Одессе ­родилась Александра Осиповна Смирнова-Россет (21(9).03.1809–19(7).07.1882). Мемуаристка, жена калужского губернатора Николая Михайловича Смирнова. Приехала в Калугу 11 ноября 1845 года, была председателем женского благотворительного общества, вела литературный салон, приглашала в Калугу известных деятелей литературы и искусства. Похоронена в Москве, в Донском монастыре.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!