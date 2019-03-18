Мобильная бабушка: она стала родной для чужих внуков

Как Людмила ЕГОРЫЧЕВА из Жиздры стала самой родной для чужих внуков.

— Ну, что, Васильевна, ни свет ни заря, а ты уже бежишь, как на работу! — завидев пенсионерку в 7 утра, говорят соседи.

— А как же, Сеня-то заждался, — отвечает она, прибавляя шаг.

Сеня — младший внук, часто болеет, поэтому в садик не ходит. Есть ещё Владик и Вася. И только один из мальчиков родной по крови.

Внук как спасение

— Помню, Владику было лет 10, он пришёл ко мне со словами: «Бабушка, говорят, что ты мне не родная!» — «Да, внучок!» — «А я тебя всё равно люблю!» — «Так и я тебя люблю, голубчик ты мой!». Теперь ему девятнадцатый год пошёл. Красивый парень вырос, — с гордостью говорит Людмила Васильевна. — А какой добрый, отзывчивый. Учится в Брянске. Уже и девушка есть. Недавно приехал, волосы перекрашенные. «Кто, — говорю, — тебя красил?» Отвечает: «Вероника!»

Когда-то своим появлением на свет Владик буквально спас Людмилу Васильевну, придав её жизни потерянный смысл.

— После трагической гибели дочери она ходила вся чёрная, вещи раздавала, жить не хотела. Мы думали, что помрёт! — рассказывают жители Жиздры.

С тех пор прошло много лет. Но вспоминать о смерти своей Ани Людмила Васильевна до сих пор не может. Тогда в состоянии сильнейшей депрессии её положили в столичную больницу. Справиться с обрушившимся на неё горем самостоятельно не получилось.

Перипетии судьбы

— В молодости кажется, что дорога в жизни прямая. Замуж вышла, родились сын и дочь. Что ещё нужно? А потом судьба на меня наскочила. Я не собиралась так жить. Думала, дети вырастут, будут внуки, а получилась вон как… Муж — человек хороший, но неравнодушный к спиртному. Не ужились… Вдруг младший ребёнок погиб. Обвалилось всё у меня. Я вставала и ложилась со словами: «Господи, как же мне жить дальше?» В итоге приткнулась к Вале — дочери моей подруги.

За год до смерти дочь нашей героини крестилась. Крёстной стала подруга Людмилы Васильевны. Так получилось, что обе они ушли одна за одной.

— Вале было всего 18 лет, когда её матери не стало. Студентка, брак не удался. Вот-вот должна родить. 23 августа семимесячным на свет появился Владик, а уже первого сентября Валя оставила его на меня — поехала переводиться на заочное отделение, — вспоминает пенсионерка. — На подушке в пуховом платке Владик у меня и вырос. Я, бывало, до трёх ночи, прижав его к себе, хожу по квартире. И он затихает.

— На этой фотографии Владику 9 месяцев, а здесь ему 9 лет. Это мы с ним вдвоём на море поехали. А вот Вася, здесь — Сеня, — перебирая фотокарточки, рассказывает Людмила Васильевна.

Третий не лишний

Васе 6,5 года. Долгожданный внук. Детей у сына Людмилы Васильевны не было 10 лет.

— Вскоре после рождения Васи и Сеня «вывелся», — продолжает свой нехитрый рассказ пенсионерка. — Валя жила в родительском доме, изба была в жутком состоянии. Пришлось взять кредит на ремонт. А тут она узнала, что беременная. На что жить-то? Конечно, я помогла. Тяжко ей пришлось! Зато каких сыновей чудесных растит и дом отстроила. Да и мне помогает. Как-то Валя отвезла меня в Людиново, выбрали мы обои. А потом она сама у меня их вместе с карнизами за день поклеила. Я только рот разевала. Какая же она рукодельная! Шпаклёвка, поклейка обоев, ламинат — всё сама делает… Валя душевная, простая. Стала крёстной нашего Васи. Вот как у нас всё переплелось! Иногда говорит: «Переезжай ко мне!»

Пенсионерки рулят

В маленьком городке жизнь каждого человека как на ладони. Ты чихнёшь на одной улице, а с соседней кричат: «Будь здоров!» Вот и жизнь Людмилы Егорычевой когда-то была темой для пересудов в Жиздре, а сейчас её ставят всем в пример, в глаза и за глаза называя мобильной бабушкой. Здесь даже есть одноимённый клуб, в который вошли активные пенсионерки. Без них не обходится ни одно городское мероприятие — концерты, акции в помощь малоимущим, выездные мероприятия в домах-интернатах. Кто поёт, кто танцует, а Людмила Васильевна печёт пироги. Они уже стали визитной карточкой клуба.

Вот и когда мы были у неё в гостях, ей поручили приготовить их к очередному празднику.

— Ладно, испеку, сейчас у меня выходные, — ответила она.

Пока из Брянска приехал старший внук, который приглядывает за младшим, Людмиле Васильевне дали на несколько дней «отпуск». Но сидеть без дела она не привыкла. Бывший бухгалтер помогает жиздринцам заполнять декларации.

— Девочки у нас работали парикмахерами, я им лекцию прочитала, и сейчас они оформляются как самозанятые. Отчёт им доделываю, — открывая компьютер, говорит Людмила Васильевна.

На компьютерном столике в ряд — фотографии её мальчишек.

— Я без внуков уже не могу. Все они мои, все трое — августовские. Как соберутся, лихо моей голове. Не отойдёшь. Война! Караул!— смеётся пенсионерка. — Вот так нежданно и негаданно сложилась моя жизнь. Мы стали одной семьёй.

Людмиле Васильевне ни за что не дашь 72 лет. Горящие глаза, длинные, ухоженные ногти. И каждый день расписан чуть ли не по минутам. Летом к обычным хлопотам прибавится огород. Но труда она не чурается, а наоборот — всегда рада ему.

Со старшим внуком Владиком. Сейчас ему уже 18 лет.



Людмила Васильевна с Владиком и Васей.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.