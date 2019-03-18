Как бросить банк и открыть маленькое кафе

От редакции. Представляем вашему вниманию наш проект Представляем вашему вниманию наш проект «История успеха» . Мы задумывали его в первую очередь для старшеклассников и всех тех, кто находится на пороге выбора профессии. Как найти работу, которая и достойный заработок приносила бы, и в то же время была бы интересной и полезной обществу? Об этом мы расспросили успешных, состоявшихся калужан, уже нашедших ответы на эти вопросы.

Предприниматель Арсений РЕЙНУС — о том, почему профессии банкира он предпочёл работу в маленьком кафе и как это помогает ему осуществить большую мечту.

Арсений работает в небольшой уютной кофейне в центре Калуги. Когда я пришла к нему на интервью, он увлечённо обсуждал с коллегой свою покупку: банку сушеной облепихи, купленную у бабушек, которые торгуют своей продукцией на Дзержинке.

— Это настоящая сублимированная облепиха! Посмотрите, какая солнечная! — Арсений показывает оранжевые, одна к одной, ягоды. — Если добавить её в наш облепиховый чай, просто «бомба» будет!

В этот момент он тоже светится: так всегда бывает, когда человек находится на своём месте и делает любимое дело.

Из кинологов — в повара

Арсений Рейнус вырос в семье потомственных медиков. Друзья и родственники были уверены, что он тоже станет врачом. Но родители категорически этому воспротивились.

— Мама твёрдо сказала: «Докторов в нашей семье достаточно». Поэтому у меня даже в мыслях не было пойти наперекор. Впрочем, я никогда и не горел желанием стать медиком. После школы пошёл на соцфак — этим направлением меня увлёк мой друг Юрий Лесик. Затем отслужил в армии. Когда вернулся, поступил в Московский государственный областной университет им. Н. К. Крупской, где защищал кандидатскую. Чтобы как-то жить, оплачивать квартиру, вёл в вузе семинары по социологии и одновременно занимался дрессировкой собак. В армии я служил в пограничных войсках и получил там профессию кинолога. На этих курсах познакомился со шведом Йонесом Харри — шеф-поваром одного из мос­ковских ресторанов. Начали общаться, мой новый знакомый много рассказывал о работе. В какой-то момент я понял, что эта тема мне очень интересна. Когда Йонес предложил поработать в его ресторане в горячем цеху, сразу согласился. В итоге дослужился до су-шефа.

Хобби, которое всегда рядом

А потом, несмотря на то что работа ему нравилась, Арсений ушёл. Во-первых, пришло время защищать кандидатскую. Во-вторых, было ощущение, что ресторан — не совсем то, чего ему хочется.

— Я уже тогда чувствовал, что это… слишком узко, что ли. Ну дорос бы я до шеф-повара, потом, возможно, до бренд-шефа. А дальше что? Мне хотелось сделать свой собственный проект с особой энергетикой. Но я чувствовал, что с этим не надо спешить, что до него надо дозреть, получить какой-то жизненный опыт. И ещё я хотел наверняка убедиться в том, что поварское дело — это моё.

Понимание, какой именно проект он хочет реализовать, сложилось у Арсения позже. За это время он попробовал себя в разных профессиях: в педагогике, в банковской сфере. Но судьба так или иначе выводила его на то, что он долгие годы считал всего лишь увлечением.

— Однажды поехал я в Анапу — начальником смены в детский оздоровительный лагерь. Случайно посоветовал знакомому, который работал в местном кафе, внести в меню кое-какие изменения. В итоге меню я полностью переделал, причём очень успешно, и получил за это хорошие деньги. А потом обстоятельства складывались так: что бы я ни делал, опять возвращался к своему хобби.

Оторваться от рутины

— Несколько лет я жил на два города: в Москве и в Калуге, — как папа выходного дня. Долгое время моя деятельность была связана с финансами: я работал в банке с крупными инвесторами. Моё дело мне нравилось, но однажды стал замечать, что оно превращается в рутину. Тогда я всерьёз задумался о переезде в Калугу. Конечно, было страшно, в голове вертелись мысли: «Куда ты идёшь? У тебя же семья, дети». С другой стороны, понимал, что вернуться в рутину я всегда смогу. Что надо найти силы оторваться от неё и взлететь. Именно в этот момент с тобой и начинает происходить всё самое лучшее.

Отдушина

Сейчас у Арсения в Калуге несколько проектов, связанных с общепитом. Один из них — программа «PRO-завтрак» на местном телевидении.

— Проект действительно начинался с завтраков, а потом продолжился обедами и ужинами. Рецепты для программы почти всегда рождаются спонтанно, начинается всё с размышлений: «Интересно, а каким будет сочетание вот этого продукта с тем? Надо попробовать!» У меня уже есть свой зритель — даже на улице узнавать стали. Как-то одна калужанка написала: «Я всегда смотрю ваши программы и теперь точно знаю, что приготовить на праздничный ужин».

Работу в кофейне Арсений называет отдушиной.

— Она должна быть у каждого человека. Это может быть что угодно: охота, рыбалка, шашки. Иначе ничего получаться не будет.

Именно кофейня даёт ему силы на то, чтобы воплотить в жизнь главный проект — тот самый, о котором он мечтал много лет.

Маленькая Швеция под Тарусой

— Это будет большой ресторанный комплекс с собственными фермами. Всё началось с желания готовить в хорошем месте из свежих натуральных продуктов, которые всегда будут под рукой. Для этого рядом должны быть птичники, теплицы, пруды с рыбой. Стал размышлять, что там ещё должно быть, помимо ресторана. Гостевые дома, чтобы люди могли приехать на выходные и отдохнуть. Хотелось, чтобы это были лёгкие конструкции, поэтому я остановился на шведских дачах. Большая рекреационная зона с туристическими экотропами, детская зона. Постепенно сложилась определённая картина. Нашёл людей, которые немного приземлили мои фантазии и оформили их в бизнес-проект. Удалось найти инвесторов, готовых в него вложиться. Место под комплекс подыскали под Тарусой. Строительство планируем начать в этом году.

«Предназначение есть у всех»

— Хорошо, когда по жизни складывается так, как у вас: словно что-то ведёт. Но ведь так не у всех бывает. Как понять своё предназначение, направление? — спрашиваю я у Арсения напоследок.

— Предназначение есть у всех! Главное — почувствовать его. Остановиться и почувствовать. Нужно пробовать себя в разных сферах, пока не наступит понимание, что вот это дело нравится больше остальных. Пока есть время, нужно открывать перед собой все двери. Но при этом делать хорошо то дело, которым ты занят в данный момент. Потом оно обязательно пригодится, позволит оттолкнуться и взлететь.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.