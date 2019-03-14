Скончался полковник Вячеслав Шамаргин

В среду, 13 марта, на 58 году жизни скоропостижно скончался полковник полиции в отставке Вячеслав ШАМАРГИН. С 2001 по 2015 год он возглавлял ОМОН Калужской области, сообщает пресс-служба полиции.
Шамаргин в 1993-2012 годы 37 раз выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден Орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дмитрия Донского III степени. Также ему были вручены медали Губернатора Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III и II степеней.
Прощание с полковником состоится 15 марта с 10:00 до 11:30 на улице Веры Андриановой, 27 (спортивный зал «Динамо»).
|
Лёд на Оке взорвали, чтобы спасти мост 14.03.2019 16:20
Калуга эпохи Ивана Грозного: крепость, пожары, подземные ходы 13.03.2019 21:30
Бывший калужский омбудсмен стала министром в Крыму 13.03.2019 09:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: