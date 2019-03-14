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Скончался полковник Вячеслав Шамаргин

14.03.2019 16:50 0 2080 Дмитрий Ивьев
Скончался полковник Вячеслав Шамаргин

В среду, 13 марта, на 58 году жизни скоропостижно скончался полковник полиции в отставке Вячеслав ШАМАРГИН. С 2001 по 2015 год он возглавлял ОМОН Калужской области, сообщает пресс-служба полиции.

Шамаргин в 1993-2012 годы 37 раз выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден Орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дмитрия Донского III степени. Также ему были вручены медали Губернатора Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III и II степеней.

Прощание с полковником состоится 15 марта с 10:00 до 11:30 на улице Веры Андриановой, 27 (спортивный зал «Динамо»).


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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