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Правительство рассказало, как вокзалам присвоят имена выдающихся людей

13.03.2019 15:24 3 398 Дмитрий Ивьев
Правительство рассказало, как вокзалам присвоят имена выдающихся людей

На прошлой неделе правительство России утвердило правила присвоения аэропортам, железнодорожным станциям и портам имен выдающихся деятелей. Соответствующий документ 12 марта опубликован на портале правовой информации.

Согласно правилам, предложения о присвоении объектам имен вносит в кабинет министров Общественная палата. После этого правительство в течение трех дней должно направить их для согласования в федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации и организации, а они в течение 20 дней должны подготовить соответствующие заключения. В случае согласования правительство организует подготовку указа президента о присвоении объекту имени выдающегося деятеля.

Напомним, в конце прошлого года проходил конкурс «Великие имена России», в рамках которого россияне могли проголосовать за понравившиеся им названия аэропортов. Для калужского аэропорта было выбрано имя Константин Циолковского. Однако юридическое название аэровокзала не менялось, После подведения итогов конкурса Циолковский на сайте аэропорта даже нигде не упоминался.

Уважаемые читатели! А какие имена для железнодорожных станций Калуга-1 и Калуга-2 вы бы предложили? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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