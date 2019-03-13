Многодетные семьи растут как на дрожжах

В конце февраля Президент России Владимир Путин выступил с посланием Совету Федерации. В нём он упомянул Калужскую область как регион с успешным опытом борьбы с бедностью. В частности, Путин похвалил идею социального контракта, которая реализуется в нашей области уже не один год.

Пользуясь случаем, мы встретились с руководителем того ведомства, успехи которого отметил президент, — министром труда и социальной защиты Калужской области Павлом КОНОВАЛОВЫМ.

Овечки, курочки, бурёнки

— Давайте начнём с вопроса, который стал поводом для интервью. Что это за социальный контракт, о котором говорил Путин?

— Социальный контракт — это программа помощи людям, в рамках которой деньги выделяются на строго оговорённые цели, достижение которых содействует возвращению семей к самостоятельности и самообеспечению.

— А что это за цели такие? Можете привести конкретные примеры?

— Конечно. Возьмём, к примеру, многодетную семью Капитоновых из Жиздринского района. Мама находится в отпуске по уходу за ребёнком, у неё 11 детей. Ровно год назад, в марте 2018-го, она обратилась к нам за помощью в рамках этого проекта и попросила денег на покупку коровы. Мы выделили ей 65 000 рублей.

Это приобретение оказало многодетной семье большую поддержку, так как избавило её от трат на молоко, масло, творог, сметану.

Или взять, например, многодетную семью Антошенковых, которым в 2016 году также были выделены средства на покупку коровы. Бурёнка помогла им встать на ноги и расширить хозяйство. На сегодняшний день в нём имеются поросята, кролики, домашняя птица, да и поголовье крупного рогатого скота также увеличилось. Как, впрочем, и сама семья. К трём родным детям Антошенковых прибавились двое усыновлённых. Все дети помогают по хозяйству, с детства приучаются к труду.

Ещё один пример: неполная семья, женщина одна воспитывает ребёнка, живёт в одной из удалённых деревень Калужской области со своей мамой. Хотя женщина и работала, но семья всё равно была стеснена в средствах, однако приобретение коровы по соцконтракту существенно улучшило их жизнь. Они делают из молока не только творог, сметану, масло, но и сыр.

Эти и многие другие случаи говорят об эффективности данной программы. Растёт количество обращений за таким видом помощи. Поэтому в прошлом году мы увеличили её финансирование.

— То есть программа помощи по социальному контракту — это по большей части мера поддержки сельских жителей?

— Хотя рамки соцконтракта не ограничены селом, на данный момент её активно используют именно сельские жители. Для них приобретение коровы, увеличение поголовья овец, количества домашней птицы, кроликов — это действительно очень большая поддержка. Она даёт людям возможность встать на ноги, поднять хозяйство и ни от кого не зависеть.

Кстати, соцконтракт на приобретение коровы — это самая популярная мера поддержки у жителей области.

Сгладить спад

— Совсем недавно размер регионального маткапитала ­повысили в два раза — до 100 тысяч рублей. Неужели с введением региональных и федеральных мер денежной поддержки люди стали больше рожать?

— Да, впервые за 6 лет мы увеличили региональный маткапитал. И его можно расходовать на любые цели.

Если говорить о демографии, то больше стали рожать именно в многодетных семьях. Если посмотреть статистику, то в 2012 году у нас таких было 5 114, а в 2018-м их число увеличилось вдвое — до 11 163.

При этом всего в Калужской области зарегистрировано 116 000 семей, в которых воспитывается 190 000 детей. 37 000 из них приходится на многодетные семьи.

Я это для чего говорю: если мы посмотрим на процентное соотношение, то на многодетные семьи приходится 19,5% всех детей. То есть практически каждый пятый ребёнок, которого вы встречаете на улице, — из многодетной семьи.

О чём это говорит? О том, что у людей есть запрос на рождаемость.

— Запрос есть, а население сокращается…

— Да, в силу целого комплекса хорошо известных причин мы сейчас в демографической яме. Одна из этих причин — снижение числа женщин фертильного возраста. Поэтому рождаемость первых и вторых детей в семье снижается. А вот рождаемость в многодетных семьях, как уже было сказано ранее, неуклонно растёт.

Именно этот фактор позволяет сгладить спад демографической ямы, в которой мы находимся.

А те федеральные и региональные меры поддержки, которые принимаются по отношению к семьям с одним и двумя детьми, направлены на достижение того же результата, который мы наблюдаем с многодетными семьями.

К примеру, семьи, в которых родился первый ребенок, имеют право на выплату в размере прожиточного минимума в том случае, если доход всех её членов не превышает полутора таких минимумов.

Занимательная математика

— Можно поподробнее объяснить этот момент на примере? Вот есть стандартная семья из трёх ­человек. Сколько должен зарабатывать муж, чтобы семья получила право на поддержку?

— Право на получение данной выплаты возникает у семьи, размер среднедушевого дохода которой не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Давайте возьмём такие исходные данные. В настоящее время работает только муж, а мама — в декретном отпуске по уходу за ребёнком и получает минимальное пособие 3 277,45 рубля в месяц.

Прожиточный минимум у нас — 11 158 рублей для трудоспособного населения. Значит, семья получит право на господдержку, если муж зарабатывает до 46 933 рублей. В этом случае ей полагается выплата 10 292 рубля. То есть общий месячный заработок семьи с учётом господдержки составит уже 60 502,45 рубля.

Но совсем скоро рамки программы получателей такой помощи расширят, и это право получат семьи, среднедушевой доход которых не будет превышать двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

То есть, возвращаясь к нашему примеру, рассматриваемая нами семья будет иметь право на поддержку, если муж зарабатывает до 63 670 рублей в месяц. А общая сумма дохода такой семьи после оказания помощи составит 77 239,45 рубля.

— Из которых тысяч 8–10 уйдёт на «коммуналку»…

— Почему 10? У нас уже очень давно действует закон, согласно которому не только семьи, а вообще все калужане и жители области имеют право на субсидию по оплате коммунальных услуг, если эти расходы превышают 19% от их дохода, а если семья имеет доход ниже величины прожиточного минимума, то свыше 15%.

Субсидия рассчитывается с учётом размера регионального стандарта (т. е. среднего размера платы за жилищно-коммунальные услуги) и максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для семьи из трёх человек (папа, мама, ребёнок) с общим доходом 31 000 рублей в месяц, проживающей в многоквартирном доме в городе Калуге, региональный стандарт составляет 7 372,26 рубля. Для определения максимальной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг сумму дохода умножаем на 19% (31 000х19%) — получаем 5 890 рублей. Таким образом, если плата за жилищно-коммунальные услуги составляет 8 000 рублей, т.е. выше максимально допустимой доли 5 890 рублей, то семья получит субсидию в размере 1 482,26 рубля, т. е. в размере разницы между суммой регио­нального стандарта и суммой максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ (7 372,26 рубля — 5 890 рублей = 1 482,26 рубля).

Но всё же главное, что должны понимать люди: все эти меры — именно поддержка, а не причина, по которой люди заводят семью.

Решение о рождении ребёнка ни в коем случае нельзя принимать из меркантильных соображений. Это должен быть сознательный, ответственный выбор. И государство готово помогать тем, кто его сделал, создавать условия для принятия такого решения.

Мы недавно проводили соцопрос среди женщин на тему, сколько бы они хотели иметь детей, включая имеющихся, если бы были соблюдены все необходимые для этого условия. В нём принял участие 531 человек. И 41% калужанок сказали, что хотят троих детей.

Это очень позитивный сигнал. Он говорит о высоком репродуктивном настроении наших женщин.

А чтобы выяснить, какие же условия для деторождения важны для женщин, мы задавали им такой вопрос: «Люди хотят достичь в своей жизни определённых целей. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале, насколько эти цели важны для вас лично» — и дали им набор из 12 целей.

В наибольший отрыв — 92% — ушёл пункт «Иметь собственное жильё». Это самое главное для наших женщин. Другой пункт — «Жить в зарегистрированном браке» — набрал 64%. То есть у нашей молодёжи есть запрос на создание семьи. Однако по каким-то причинам — субъективным и объективным — он не реализуется в той мере, в какой нам хотелось бы. Мы работаем над выявлением причин, но это тема для отдельного разговора.

О местах денежных и не очень

— Мы на нашем сайте www.kp40.ru постоянно публикуем данные Калугастата о среднем уровне зарплат в Калужской области. И такие суммы, как 37 тысяч рублей в месяц, 45 тысяч, у многих наших читателей ­вызывают, скажем так, сильное недоумение. Люди, сравнивая их со своими зарплатными квитками, попросту не верят этим цифрам. У вас есть аргументы для скептиков?

— Во-первых, сразу надо сказать, что публикуемые данные о заработной плате — это цифры до уплаты НДФЛ. К примеру, средняя зарплата на предприятиях региона с численностью работников более 15 человек в 2018 году составила 37 736 рублей. То есть условный среднестатистический житель Калужской области после вычета 13% получает 32 830 рублей.

А на малых предприятиях с количеством персонала до 15 человек она даже немного выше — 38 542 рубля, или 33 531 рубль с вычетом 13%.

Наша справка

Павел Вячеславович КОНОВАЛОВ родился 22 июля 1978 года в г. Калуге. В 1995 году окончил с золотой медалью физико-математический класс средней общеобразовательной школы № 6 г. Калуги. В 2001 году с отличием окончил Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана по специальности «Экономика и управление на предприятии» и получил квалификацию «экономист-менеджер». В 2000 году получил свидетельство референта-переводчика с английского языка (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Окончил аспирантуру по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» на кафедре экономической теории КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В мае-июне 2006 года проходил стажировку в Великобритании и Нидерландах по программе обучения «Административная реформа (II этап). Совершенствование управления государственными расходами».

В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Евразийский открытый институт» по программе «Менеджмент в государственном и муниципальном управлении», получив свидетельство специалиста по государственному и муниципальному управлению.

Профессиональная деятельность

Трудовую деятельность начал в 2001 году в департаменте экономики и промышленности Калужской области ведущим специалистом отдела макроэкономического анализа, прогнозирования и размещения производительных сил.

С 2002-го по 2004 год занимал должность ведущего специалиста отдела анализа и развития территорий в департаменте регионального развития Калужской области.

В апреле 2004 года переведён в министерство экономического развития Калужской области на должность главного специалиста отдела государственных и муниципальных финансов.

В 2007 году назначен на должность заместителя главы администрации — заведующего отделом экономики Администрации муниципального района «Дзержинский район».

С марта 2009 года — начальник отдела, заместитель министра — начальник управления развития туризма министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области.

С октября 2013 года — заместитель министра — начальник управления министерства культуры и туризма Калужской области.

26 января 2015 года назначен на должность министра труда и социальной защиты Калужской области.

Имеет классный чин: действительный ­государственный советник Калужской ­области 2-го класса.

Имеет опыт педагогический деятельности, преподавал в Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы и в Калужском институте туристского бизнеса.

В 2012 году отмечен благодарственным письмом губернатора Калужской области за достижение наилучших результатов в конкурсе «Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской области».

В декабре 2014 года Приказом Министерства спорта Российской Федерации награждён памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

В 2018 году присвоено почётное звание «Заслуженный работник государственной службы Калужской области» за высокое