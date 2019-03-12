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Михаилу Янкелевичу посмертно присвоят звание «Почётный гражданин Калуги»

12.03.2019 17:02 0 873 Дмитрий Ивьев
Михаилу Янкелевичу посмертно присвоят звание «Почётный гражданин Калуги»

Во вторник, 12 марта, на заседании общественной комиссии звание «Почётный гражданин города Калуги» было рекомендовано посмертно присвоить одному из создателей калужского «Поста № 1» Михаилу Яковлевичу ЯНКЕЛЕВИЧУ.

Он сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год, награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного знамени, медалями, в том числе «За оборону Советского Заполярья» и норвежскими наградами. Служил в разведке 14-й армии Карельского фронта, в 1943 году в возрасте 24 лет ему было присвоено звание подполковник.

После войны Михаил Яковлевич был военным комиссаром города Калуги, депутатом Калужского горисполкома, Председателем Совета ветеранов. Скончался в 1992 году.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество михаил янкелевич
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