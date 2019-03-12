Михаилу Янкелевичу посмертно присвоят звание «Почётный гражданин Калуги»

Во вторник, 12 марта, на заседании общественной комиссии звание «Почётный гражданин города Калуги» было рекомендовано посмертно присвоить одному из создателей калужского «Поста № 1» Михаилу Яковлевичу ЯНКЕЛЕВИЧУ.

Он сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год, награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного знамени, медалями, в том числе «За оборону Советского Заполярья» и норвежскими наградами. Служил в разведке 14-й армии Карельского фронта, в 1943 году в возрасте 24 лет ему было присвоено звание подполковник.

После войны Михаил Яковлевич был военным комиссаром города Калуги, депутатом Калужского горисполкома, Председателем Совета ветеранов. Скончался в 1992 году.