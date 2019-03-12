Михаилу Янкелевичу посмертно присвоят звание «Почётный гражданин Калуги»

Во вторник, 12 марта, на заседании общественной комиссии звание «Почётный гражданин города Калуги» было рекомендовано посмертно присвоить одному из создателей калужского «Поста № 1» Михаилу Яковлевичу ЯНКЕЛЕВИЧУ.
Он сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год, награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного знамени, медалями, в том числе «За оборону Советского Заполярья» и норвежскими наградами. Служил в разведке 14-й армии Карельского фронта, в 1943 году в возрасте 24 лет ему было присвоено звание подполковник.
После войны Михаил Яковлевич был военным комиссаром города Калуги, депутатом Калужского горисполкома, Председателем Совета ветеранов. Скончался в 1992 году.
|
Обзор недели: мысль изречённая есть фейк 12.03.2019 21:30
139 калужан оштрафовали за курение на вокзалах 12.03.2019 15:20
Купол рынка превратят в ТЮЗ за два года 12.03.2019 09:40
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калужской области прошел «Урок цифры»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: