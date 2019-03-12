Первый конкурс IT-проектов «8-Bit» стартовал в Калуге

12.03.2019 16:52 468

Конкурс IT-проектов «8-Bit» стартовал во вторник, 12 марта, в Калуге. Брифинг, посвященный этому событию, прошёл в пресс-центре газеты «Весть». Конкурс проводит Фонд развития цифровых технологий Калужской области при поддержке международной организации «Объединённый бизнес-инкубатор Хайнань Хайжуань».

Конкурс проводится среди разработчиков IT-проектов в целях пропаганды инновационных достижений, стимулирования и развития сферы информационных технологий. Инициатором и разработчиком лучшего IT-проекта области может выступить любой гражданин. Цель конкурса - предоставление возможности молодым талантливым людям показать свой потенциал, оказание помощи в поиске инвесторов и дальнейшем развитии перспективных проектов. По результатам будут объявлены три победителя. Они получат не только ценные призы, но и поддержку своих проектов на международном уровне.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег КАЛУГИН подчеркнул инновационность и широкий охват проводимого конкурса:

- Он открытый, касающийся не только жителей области, но и других регионов страны. Если в процессе конкурса наше IT-сообщество получит определенный набор прорывных идей – это будет большой успех. Предпринимать шаги в этом направлении надо, и хорошо, что Фонд развития цифровых технологий региона пошел на этот амбициозный шаг, поставив задачу привлечь общество к развитию цифровой экономики. И важно отметить, что данная инициатива идет именно от региональной НКО.

- Говоря о текущей ситуации в цифровой экономике, мы переходим от этапа планирования к практической реализации, в том числе к развитию отечественных IT-технологий, - заявил в свою очередь министр цифрового развития Калужской области Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ. - Подобные конкурсы способствуют не только научно-технологическому прорыву. Свежий взгляд молодых специалистов, вовлечение их в процессы цифровой трансформации - это существенный потенциал для решения сегодняшних задач, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В брифинге также приняли участие учредитель и председатель Фонда развития цифровых технологий Калужской области Руслан Карпов и Александр Голенев, а также представитель организации «Объединённый бизнес-инкубатор Хайнань Хайжуань» Сергей Полынцов.

Ознакомиться с Положением конкурса можно на сайте Фонда развития цифровых технологий Калужской области: https://dtfund.ru/. Его организаторы надеются, что мероприятие станет ежегодным.