Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 12 марта
$ 66.08 0.11
74.29 0.28
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Обзор недели: мысль изречённая есть фейк

12.03.2019 21:30 0 499 Дмитрий Ивьев
Обзор недели: мысль изречённая есть фейк

В среду, 13 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике уфолог, исследователь аномальных явлений Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

В полку униженных и оскорб­лённых прибыло. Госдума приняла законопроекты о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей. Слово теперь за Советом Федерации и президентом. А потом — ваше слово, товарищ… Нет, не маузер — всего лишь штраф. Если они поддержат закон, а, судя по всему, поддержат, суды ждёт новая шквальная волна дел (хотя бы не уголовных!).

Ещё свежо предание о богатом урожае штрафов, условных сроков и даже посадок, собранном законом об оскорб­лении религиозных чувств. Верующие титульных конфессий (особенно одной из них) оскорблялись по-стахановски. Что делать, чувства их утончены, а потому ранимы. Однако, как говорят в народе, чувства верующих в свою непогрешимость представителей власти ещё утонченнее и, соответственно, ранимее.

В первоначальной версии законопроекта за неуважение к органам власти, госсимволам, обществу и государству планировался штраф до 5 тысяч рублей. В окончательной редакции, дай Бог здоровья депутатам, он вырос до 300 тысяч. Но для малоимущих — скидка: замена на арест, например. Параметры штрафов за фейки зависят от статуса распространителя (физлицо, должностное лицо или юрлицо) и последствий их распространения. В целом — от 30 тыс. до 1,5 млн. рублей.

В Думе у нас — гроссмейстеры: поставили нам жёсткую шахматную вилку! Теперь те, кто говорит, что власть работает плохо, подпадают под статью о неуважении. А кто говорит, что хорошо, — под распространение фейковых новостей. Поэтому выход — silentium: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои». Или традиция эзопова языка.

Но есть во всём этом и хорошее: обсуждение закона оживило в народе поэтические воспоминания юности. Припомнили, например, общеизвестное: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Что же выдумал дядя, спрашивают дети. Преставился, отвечают учителя.

И, конечно, страна должна знать своих героев. Главный инициатор закона — член Совета Федерации Андрей Клишас. Большой затейник по части законотворчества. Автор ещё одного наделавшего шума документа — о необходимости создания суверенного российского Интернета. Что-то типа глобуса Калужской области, должно быть. Поэтому законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, а вскоре пройдёт и второе.

В воскресенье по последнему поводу в Москве состоялся крупнейший за последние годы согласованный митинг. Судя по фоторепортажам, преобладала молодёжь. «Требуем свободного Интернета!» — и всё такое.

На десерт — лингвистический изыск. «Россия нарастила темпы сокращения добычи нефти», — заголовок, который транслировали сразу несколько уважаемых СМИ. Норовящие всех оскорбить блогеры обобщили: «Темпы роста спада экономики наконец-то стабилизировались». Ну ничего, скоро свои острые языки попридержат.

Новости. Личный взгляд

 

Что запомнилось на прошлой неделе уфологу, исследователю аномальных явлений Андрею ПЕРЕПЕЛИЦЫНУ.

Космос.

— Поскольку давно и серьёзно увлекаюсь историей космонавтики и вопросами освоения космоса, главное событие  — прошедший на удивление гладко первый полёт нового американского частного космического корабля компании Space-X.  А также успешные испытания революционного метанового ракетного двигателя тех же «иксов», запуск израильского первого в мире частного (по сути, университетского) зонда к Луне, запуски десятков частных и «университетских» мини-спутников, в том числе и созданными энтузиастами дешёвыми сверхлёгкими ракетами, успешные полёты туристических ракетных систем New Shepard и SpaceShipTwo…

Всё это говорит о том, что после периода застоя, длившегося несколько десятилетий, в мировой космонавтике начинается новая революция — не столько технологическая, как в 1960-х, сколько экономическая. Локомотивом её, безусловно, стал Илон Маск. Для меня нет сомнений, что это личность масштаба Циолковского, Королёва, Годдарда, Форда. Достаточно посмотреть на горящие глаза Маска во время многочисленных выступлений и интервью, чтобы отбросить всякие сомнения в том, что это искренний энтузиаст и романтик, работающий не только ради денег. Увы, у деятелей современной отечественной космонавтики я в выступлениях горящих глаз и эмоционального подъёма не замечал.

Масленица на площади Театральной.

— Понравилось шествие ряженых — и костюмы почти у всех оказались весьма креативные, и участники в основном были по-настоящему задорны и искренни, не выглядели замученными репетициями и обязаловкой, как часто на «народных праздниках» бывает. Однако просто потрясла громкость трансляции, временами запредельная — даже в самой дальней точке площади, где я находился, разговаривать приходилось на повышенных тонах.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

  • 14 марта. 240 лет назад родился Яков Иванович Билибин (14.03.1779–11.07.1854). Потомственный почётный гражданин, купец I гильдии. В 1830 году был назначен на пост городского головы г. Калуги. Во время Отечественной войны 1812 года пожертвовал внушительную по тем временам сумму — 35 000 рублей — на нужды Народного ополчения. Представители известного купеческого рода Билибиных построили в Калуге ряд зданий, отличающихся художественными достоинствами, которые и ныне украшают город.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество обзор недели
Еще новости из рубрики «Общество»

Михаилу Янкелевичу посмертно присвоят звание «Почётный гражданин Калуги» 12.03.2019 17:02

139 калужан оштрафовали за курение на вокзалах 12.03.2019 15:20

Купол рынка превратят в ТЮЗ за два года 12.03.2019 09:40

Дикарём объехал мир: африканские короли, ночёвка в пустыне и яд на ужин 11.03.2019 21:35

Бросить всё и уехать в Москву: как добивается успеха журналист из Калуги 11.03.2019 21:32

Народные новости
10339 12
bismark318
9412 6
yur5111
6245 25
lekby

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Для детей

ср 13 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
чт 14 марта, 10:30
Интерактивные спектакли от "Чемоденного кукольного спектакля"
Калуга
пт 15 марта, 11:00
Спектакль "Красная шапочка, тамагочи и волк"
Орион, КЗТА
пт 15 марта, 18:00
Мисс Алиса 2019 - конкурс для девочек
Турынино, КДЦ

Концерты

ср 13 марта, 17:00
«Гагаринская весна»
Калуга
пт 15 марта, 19:00
Шоу под дождем. "Только для женщин"
Арена КТЗ, ДК
пт 15 марта, 21:00
Группа ZNAKI
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 16 марта, 17:00
К. Дженкинс.«Stabat Mater»
Дом музыки

Кино

Гурвинек. Волшебная игра
Как приручить дракона 3
Капитан Марвел
Родители лёгкого поведения
Блоги компаний

В Калужской области прошел «Урок цифры»

07 мар 2019 09:02
Новости компаний

«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»

«Ростелеком» представил цифровые решения в помощь калужским сельхозпроизводителям

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Сам всё проверяю
 208
Газовщики приходят регулярно для проверок
 71
Никто ничего не проверяет
 401
У меня нет газового оборудования
 83
Всего проголосовало: 763
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Ритуальные услуги в Нижнем Новгороде - деликатно, качественно, недорого

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.