Обзор недели: мысль изречённая есть фейк

В среду, 13 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике уфолог, исследователь аномальных явлений Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: В полку униженных и оскорб­лённых прибыло. Госдума приняла законопроекты о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей. Слово теперь за Советом Федерации и президентом. А потом — ваше слово, товарищ… Нет, не маузер — всего лишь штраф. Если они поддержат закон, а, судя по всему, поддержат, суды ждёт новая шквальная волна дел (хотя бы не уголовных!).

Ещё свежо предание о богатом урожае штрафов, условных сроков и даже посадок, собранном законом об оскорб­лении религиозных чувств. Верующие титульных конфессий (особенно одной из них) оскорблялись по-стахановски. Что делать, чувства их утончены, а потому ранимы. Однако, как говорят в народе, чувства верующих в свою непогрешимость представителей власти ещё утонченнее и, соответственно, ранимее.

В первоначальной версии законопроекта за неуважение к органам власти, госсимволам, обществу и государству планировался штраф до 5 тысяч рублей. В окончательной редакции, дай Бог здоровья депутатам, он вырос до 300 тысяч. Но для малоимущих — скидка: замена на арест, например. Параметры штрафов за фейки зависят от статуса распространителя (физлицо, должностное лицо или юрлицо) и последствий их распространения. В целом — от 30 тыс. до 1,5 млн. рублей.

В Думе у нас — гроссмейстеры: поставили нам жёсткую шахматную вилку! Теперь те, кто говорит, что власть работает плохо, подпадают под статью о неуважении. А кто говорит, что хорошо, — под распространение фейковых новостей. Поэтому выход — silentium: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои». Или традиция эзопова языка.

Но есть во всём этом и хорошее: обсуждение закона оживило в народе поэтические воспоминания юности. Припомнили, например, общеизвестное: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Что же выдумал дядя, спрашивают дети. Преставился, отвечают учителя.

И, конечно, страна должна знать своих героев. Главный инициатор закона — член Совета Федерации Андрей Клишас. Большой затейник по части законотворчества. Автор ещё одного наделавшего шума документа — о необходимости создания суверенного российского Интернета. Что-то типа глобуса Калужской области, должно быть. Поэтому законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, а вскоре пройдёт и второе.

В воскресенье по последнему поводу в Москве состоялся крупнейший за последние годы согласованный митинг. Судя по фоторепортажам, преобладала молодёжь. «Требуем свободного Интернета!» — и всё такое.

На десерт — лингвистический изыск. «Россия нарастила темпы сокращения добычи нефти», — заголовок, который транслировали сразу несколько уважаемых СМИ. Норовящие всех оскорбить блогеры обобщили: «Темпы роста спада экономики наконец-то стабилизировались». Ну ничего, скоро свои острые языки попридержат.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе уфологу, исследователю аномальных явлений Андрею ПЕРЕПЕЛИЦЫНУ. Космос. — Поскольку давно и серьёзно увлекаюсь историей космонавтики и вопросами освоения космоса, главное событие — прошедший на удивление гладко первый полёт нового американского частного космического корабля компании Space-X. А также успешные испытания революционного метанового ракетного двигателя тех же «иксов», запуск израильского первого в мире частного (по сути, университетского) зонда к Луне, запуски десятков частных и «университетских» мини-спутников, в том числе и созданными энтузиастами дешёвыми сверхлёгкими ракетами, успешные полёты туристических ракетных систем New Shepard и SpaceShipTwo…

Всё это говорит о том, что после периода застоя, длившегося несколько десятилетий, в мировой космонавтике начинается новая революция — не столько технологическая, как в 1960-х, сколько экономическая. Локомотивом её, безусловно, стал Илон Маск. Для меня нет сомнений, что это личность масштаба Циолковского, Королёва, Годдарда, Форда. Достаточно посмотреть на горящие глаза Маска во время многочисленных выступлений и интервью, чтобы отбросить всякие сомнения в том, что это искренний энтузиаст и романтик, работающий не только ради денег. Увы, у деятелей современной отечественной космонавтики я в выступлениях горящих глаз и эмоционального подъёма не замечал.

Масленица на площади Театральной.

— Понравилось шествие ряженых — и костюмы почти у всех оказались весьма креативные, и участники в основном были по-настоящему задорны и искренни, не выглядели замученными репетициями и обязаловкой, как часто на «народных праздниках» бывает. Однако просто потрясла громкость трансляции, временами запредельная — даже в самой дальней точке площади, где я находился, разговаривать приходилось на повышенных тонах.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

14 марта. 240 лет назад родился Яков Иванович Билибин (14.03.1779–11.07.1854). Потомственный почётный гражданин, купец I гильдии. В 1830 году был назначен на пост городского головы г. Калуги. Во время Отечественной войны 1812 года пожертвовал внушительную по тем временам сумму — 35 000 рублей — на нужды Народного ополчения. Представители известного купеческого рода Билибиных построили в Калуге ряд зданий, отличающихся художественными достоинствами, которые и ныне украшают город.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!