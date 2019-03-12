Обзор недели: мысль изречённая есть фейк

В среду, 13 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике уфолог, исследователь аномальных явлений Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
|
Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
В полку униженных и оскорблённых прибыло. Госдума приняла законопроекты о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей. Слово теперь за Советом Федерации и президентом. А потом — ваше слово, товарищ… Нет, не маузер — всего лишь штраф. Если они поддержат закон, а, судя по всему, поддержат, суды ждёт новая шквальная волна дел (хотя бы не уголовных!).
Ещё свежо предание о богатом урожае штрафов, условных сроков и даже посадок, собранном законом об оскорблении религиозных чувств. Верующие титульных конфессий (особенно одной из них) оскорблялись по-стахановски. Что делать, чувства их утончены, а потому ранимы. Однако, как говорят в народе, чувства верующих в свою непогрешимость представителей власти ещё утонченнее и, соответственно, ранимее.
В первоначальной версии законопроекта за неуважение к органам власти, госсимволам, обществу и государству планировался штраф до 5 тысяч рублей. В окончательной редакции, дай Бог здоровья депутатам, он вырос до 300 тысяч. Но для малоимущих — скидка: замена на арест, например. Параметры штрафов за фейки зависят от статуса распространителя (физлицо, должностное лицо или юрлицо) и последствий их распространения. В целом — от 30 тыс. до 1,5 млн. рублей.
В Думе у нас — гроссмейстеры: поставили нам жёсткую шахматную вилку! Теперь те, кто говорит, что власть работает плохо, подпадают под статью о неуважении. А кто говорит, что хорошо, — под распространение фейковых новостей. Поэтому выход — silentium: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои». Или традиция эзопова языка.
Но есть во всём этом и хорошее: обсуждение закона оживило в народе поэтические воспоминания юности. Припомнили, например, общеизвестное: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Что же выдумал дядя, спрашивают дети. Преставился, отвечают учителя.
И, конечно, страна должна знать своих героев. Главный инициатор закона — член Совета Федерации Андрей Клишас. Большой затейник по части законотворчества. Автор ещё одного наделавшего шума документа — о необходимости создания суверенного российского Интернета. Что-то типа глобуса Калужской области, должно быть. Поэтому законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, а вскоре пройдёт и второе.
В воскресенье по последнему поводу в Москве состоялся крупнейший за последние годы согласованный митинг. Судя по фоторепортажам, преобладала молодёжь. «Требуем свободного Интернета!» — и всё такое.
На десерт — лингвистический изыск. «Россия нарастила темпы сокращения добычи нефти», — заголовок, который транслировали сразу несколько уважаемых СМИ. Норовящие всех оскорбить блогеры обобщили: «Темпы роста спада экономики наконец-то стабилизировались». Ну ничего, скоро свои острые языки попридержат.
Новости. Личный взгляд
|
Что запомнилось на прошлой неделе уфологу, исследователю аномальных явлений Андрею ПЕРЕПЕЛИЦЫНУ.
Космос.
— Поскольку давно и серьёзно увлекаюсь историей космонавтики и вопросами освоения космоса, главное событие — прошедший на удивление гладко первый полёт нового американского частного космического корабля компании Space-X. А также успешные испытания революционного метанового ракетного двигателя тех же «иксов», запуск израильского первого в мире частного (по сути, университетского) зонда к Луне, запуски десятков частных и «университетских» мини-спутников, в том числе и созданными энтузиастами дешёвыми сверхлёгкими ракетами, успешные полёты туристических ракетных систем New Shepard и SpaceShipTwo…
Всё это говорит о том, что после периода застоя, длившегося несколько десятилетий, в мировой космонавтике начинается новая революция — не столько технологическая, как в 1960-х, сколько экономическая. Локомотивом её, безусловно, стал Илон Маск. Для меня нет сомнений, что это личность масштаба Циолковского, Королёва, Годдарда, Форда. Достаточно посмотреть на горящие глаза Маска во время многочисленных выступлений и интервью, чтобы отбросить всякие сомнения в том, что это искренний энтузиаст и романтик, работающий не только ради денег. Увы, у деятелей современной отечественной космонавтики я в выступлениях горящих глаз и эмоционального подъёма не замечал.
Масленица на площади Театральной.
— Понравилось шествие ряженых — и костюмы почти у всех оказались весьма креативные, и участники в основном были по-настоящему задорны и искренни, не выглядели замученными репетициями и обязаловкой, как часто на «народных праздниках» бывает. Однако просто потрясла громкость трансляции, временами запредельная — даже в самой дальней точке площади, где я находился, разговаривать приходилось на повышенных тонах.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
|
По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
|
139 калужан оштрафовали за курение на вокзалах 12.03.2019 15:20
Купол рынка превратят в ТЮЗ за два года 12.03.2019 09:40
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калужской области прошел «Урок цифры»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: