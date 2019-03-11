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Как правильно обрезать деревья весной

11.03.2019 21:30 0 374 Елена Французова
Как правильно обрезать деревья весной

На огороде ещё ковром лежит снег. А садовод Максим БУБИЧ уже в полном обмундировании уверенной походкой шагает среди деревьев, то тут, то там срезая ветки. К его амуниции пристёгнуты различные инструменты — от ножовки и секатора до садового вара.

— Всё должно быть под рукой, — объясняет он.

Придирчивым взглядом он осматривает каждое растение. Одним деревьям нужна формирующая обрезка: ограничить рост, направить ветки в ту или иную сторону, другим — санитарная:убрать сухие, старые, больные ветки. А старые деревья с помощью обрезки можно возродить к новой жизни.

Нашему изданию Максим Михайлович согласился рассказать, какие главные ошибки допускают садоводы при проведении таких работ.

Время не ждёт

— Сейчас самое лучшее время для весенней обрезки: ещё лежит снег, но уже нет сильных морозов и нет весенней слякоти, не надо месить грязь. Работать удобно, — рассказывает садовод. — Когда минует угроза низких температур, надо тут же приступить к этой работе. Если обрезать деревья, скажем, при 20-градусном морозе, на растениях могут образоваться микротрещины, а садовым варом замазать их сложно: он стынет, теряет эластичность и не покрывает рану.

При грамотной обрезке место среза быстро зарастает.

Сегодня на рынке вместо вара предлагают специальную аэрозоль. Садовод отмечает, что она действительно очень удобна: распылил средство на срез, и мгновенно образовалась защитная плёнка. Правда, цена аэрозоли «кусается».

Обрезка

Максим Михайлович советует обратить внимание на основные ветви деревьев, которые растут под острым углом. Зачастую они начинают конкурировать со стволом, загущают крону.

— А бывает, что такие ветви разрывают ствол. Поэтому их обязательно нужно удалить, — поясняет Максим Михайлович, беря в руки сучкорез.

Вот так регулируется рост дерева.

Удобно ухаживать за небольшими, компактными деревьями. Однако зачастую дачники забывают ограничить растения в росте, поэтому на их участке стоят настоящие акселераты. Никогда не поздно срезать макушку дерева, не забыв укоротить и боковые ветви.

Чтобы сформировать крону, применяют перевод на боковую ветку. Для этого укорачивают слишком длинную и поэтому мешающую скелетную ветвь до ветки, расположенной ниже.

Чтобы укоротить ветку и в то же время стимулировать её к даче новых побегов, применяют обрезку на почку.

— Ветка укорачивается на 1/3, срез делается таким образом, чтобы почка шла наружу, — поясняет Бубич.

Наклонный срез должен быть не выше, чем на полсантиметра от почки.

Перевод на боковую ветку.

В случае если необходимо удалить большую ветвь целиком, её срезают до ствола. Это называется обрезка «на кольцо». Очень важно при этом не оставить пенёк. Нельзя срезать ветвь вместе с «кольцом». В противном случае на дереве может образоваться дупло, древесина начнёт растрескиваться и гнить.

— Если вы срезали ветку ножовкой и срез получился нечистым, торчат «лохмотья»-заусенцы, надо его обработать ножом. Иначе в сук попадёт грибок, и дерево может погибнуть, — добавляет Максим Михайлович.

При правильной обрезке и обработке места среза садовым варом ранки быстро затягиваются.

Максим Михайлович напоминает, что все инструменты должны быть острыми и чистыми.

Посадка

Весной не только обрезают, но и сажают деревья.

— Все растения любят лёгкие, воздухо- и влагопроницаемые почвы. Сажать деревья на песке можно хоть сейчас. Влага играет немаловажную роль: чем её больше, тем лучше для растений. Есть же такая пословица: сей рожь в грязь, будешь как князь. Это и к деревьям относится. Те, кто сажает деревья в мае, особенно если стоит сухая весна, остаются без растений. Деревья пропадают.

На заметку

Попробовать новинки

Максим Бубич не раз говорил, что, прежде чем посадить то или иное растение, нужно отведать его плоды. Так как на вкус и цвет приятелей нет.

Селекционеры неустанно работают над новыми сортами. Из последних новинок садовод отмечает осенний белорусский сорт «паланэз». Он отличается зимостойкостью и урожайнос­тью. Вступает в плодоношение уже на второй год после посадки, что немаловажно. Устойчив к парше. Плоды в среднем весят до 155 граммов.

Неплохой зимний белорусский сорт «дыямент». Его характерные особенности: зимостойкость, урожайность и длительное хранение плодов — до марта. Вступает в плодоношение на третий год после посадки. Высокоустойчив к парше. Плоды в среднем весят 158 граммов.

Ещё одна рекомендованная садоводом новинка — груша «завея». Это зимний сорт. Растение вступает в плодоношение на третий год после посадки. Дерево среднерослое, отличается зимостойкостью, устойчивостью к различным заболеваниям. При этом оно высокоурожайное, плоды довольно крупные — в среднем до 180 граммов.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество огород
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