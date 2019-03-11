Бросить всё и уехать в Москву: как добивается успеха журналист из Калуги

От редакции. Представляем вашему вниманию наш проект Представляем вашему вниманию наш проект «История успеха» . Мы задумывали его в первую очередь для старшеклассников и всех тех, кто находится на пороге выбора профессии. Как найти работу, которая и достойный заработок приносила бы, и в то же время была бы интересной и полезной обществу? Об этом мы расспросили успешных, состоявшихся калужан, уже нашедших ответы на эти вопросы.

Он работает в эфире одной из самых популярных радиостанций страны, ежедневно интервьюирует известных людей, которых большинство из нас видит разве что по телевизору. А начиналась карьера Владимира Карпова в Калуге, на областной телекомпании «Ника», со скромной должности спортивного корреспондента, на которой он оказался практически случайно.

Счастливый провал

- У меня дедушка из шахтёрского посёлка, поэтому, когда я учился в младших классах, самой романтической мне представлялась профессия шахтёра, - рассказывает Владимир. – В старших классах я хотел стать адвокатом, но после школы почему-то пошёл поступать не на юрфак, а на исторический факультет в КГПУ. Вступительные экзамены я провалил. Собственно, именно это событие спровоцировало череду последствий и случайностей, которые привели меня туда, где я нахожусь сейчас.

Моя двоюродная сестра Ольга Карпова, работавшая на ТК «Ника-TV», предложила: «Слушай, у нас не хватает людей. Нужен спортивный журналист». Я подумал: «А почему бы не попробовать?» Кстати, этот подход: почему бы не попробовать? – потом неоднократно меня выручал. Так что, когда вам предлагают где-то себя попробовать (естественно, если это не связано с криминалом), не стесняйтесь – а вдруг?

Хрустальный замок

- Когда я стал работать на «Нике», то неожиданно выяснил, что у меня получается неплохо писать. Как-то одна моя коллега сказала: «А почему бы тебе не поступить в МГУ на журфак?» Поначалу меня это шокировало: где МГУ и где я? Главный университет страны представлялся мне неким хрустальным замком на холме: сверкающим, недостижимым, в котором учатся лучшие люди страны.

Но потом я снова подумал: а почему бы не попробовать? Сел в электричку, приехал на День открытых дверей, огляделся, понял, что на журфаке учатся такие же люди, как я. Почему бы не попробовать? И поступил.

ДТП

- Поводом для следующего шага вверх по профессиональной лестнице стала авария, в которую я попал летом 1998 года: протаранил спортивный автомобиль – на тот момент едва ли не единственный на всю Калугу. Последствия для пострадавшей стороны были незначительные: всего лишь какая-то царапина. Но, поскольку сама машина стоила дорого, я попал на сумасшедшие по тем временам деньги – порядка 2 тысяч долларов.

Стал думать, где их заработать, и тогда старшие товарищи посоветовали посотрудничать с федеральными телеканалами. Они тогда платили очень неплохо: порядка 250 долларов за сюжет. Таким образом я приобрёл новый профессиональный опыт и новые знания. Именно тогда я впервые задумался о переезде в Москву.

Трудиться, трудиться и трудиться

- Школьникам и студентам часто говорят: сначала вы работаете на оценки – потом оценки работают на вас. С приобретением имени в профессии происходит то же самое. Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Когда ты никто и звать тебя никак, пашешь больше всех. Чтобы заработать себе имя и получить необходимый опыт, я научился снимать на камеру, монтировать сюжеты.

Кроме этого, я работал на телекомпании ещё и водителем. Это, кстати, очень хорошо помогает на своей собственной шкуре прочувствовать весь технологический процесс. Возможно, благодаря всем этим навыкам я в свои 24 года стал главным редактором областной телерадиокомпании.

Начать всё с нуля

- А спустя три года, в 2007-м, я всё бросил и уехал в Москву, хотя в Калуге у меня были престижная должность, стабильная зарплата, перспективы стать депутатом городской Думы, а затем и Законодательного собрания. Меня звал к себе пресс-секретарём тогдашний мэр Калуги Максим Акимов, но я отказался, потому что на государственной службе себя не вижу. Ни разу не пожалел об этом, несмотря на то, что Максим Алексеевич сейчас работает вице-премьером РФ.

В столице я устроился на радиостанцию «Русская служба новостей». Незадолго до этого меня пригласили поучаствовать в нескольких семинарах. Там я познакомился с людьми, которые и позвали меня на РСН. Поэтому очень советую не пренебрегать подобными приглашениями. Это всегда новые знакомства, за которыми вырисовываются новые перспективы.

Я ничего не понимал в технологии радио, но опять сработало то самое: почему бы не попробовать? Больше года проработал продюсером, занимался организацией эфира, разработкой интересных тем, поиском гостей, которые цепляли бы аудиторию. Потом потихоньку вернулся в эфир: пришлось заменить кого-то из внезапно заболевших ведущих. Мне сказали: «Слушай, а у тебя неплохо получается». Так я и оказался в обойме.

Кто ты? Где ты?

- У меня на телефоне стоит напоминалка, которая включается раз в год, в августе. В ней всего два вопроса: «Кто ты? Где ты?». Это каждый раз заставляет задумываться: а что за прошедший год ты сделал? Такая попытка всё время подталкивать себя к движению. Это как с ездой на велосипеде: пока ты едешь, сохраняешь равновесие. Как только остановился, сразу падаешь. В профессии и вообще в жизни это правило очень хорошо работает: как только ты остановился, всё – ты труп.

Поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя. Всегда нужно искать что-то новое, получать новые знания. Это может быть что угодно: даже курсы кройки и шитья. Каким-то парадоксальным образом это помогает, в том числе и в работе. Например, в прошлом году я получил права на мотоцикл, хотя мотоцикла у меня нет. Но вот приспичило!

Знания и навыки, приобретённые на курсах, позволяют мне чувствовать себя увереннее в темах, которые касаются дорожного движения. Не так давно научился кататься на сёрфинге. Вроде бы, никчёмный навык, но благодаря этому я стал больше путешествовать – тоже плюс для работы. Полгода назад вернулся на борцовский ковёр. Зачем? Ещё не знаю. Но, уверен, где-то мне это обязательно пригодится.

Сделать мечту ближе

- У меня подрастает дочь. Скоро ей тоже предстоит выбрать профессию. Естественно, иногда она обращается ко мне с какими-то вопросами. Самое большое, что я могу ей дать: показать доступность того самого хрустального замка на холме, поэтому недавно отвёз её на День открытых дверей в МГУ. Что будет дальше, посмотрим. Буду периодически напоминать, что не надо бояться реализовать свою мечту, какой бы фантастической и недостижимой она не казалась.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.