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Личный врач имама Шамиля

10.03.2019 21:30 0 308 Татьяна Светлова

В 1862 году в Калуге было организовано общество врачей. Одним из его создателей стал Владимир Егорович Кричевский.

Кричевские — потомственные дворяне родом из Черниговской губернии. Из истории известен Михаил Станислав Кричевский — киевский полковник, участник восстания Богдана Хмельницкого. У рода Кричевских был свой герб: «В красном поле хоругвь, пронзённая опрокинутой и раздвоенной вверху стрелой. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите красный подложен серебром. Нашлемник: ястреб с кольцом в клюве». Владимир Егорович Кричевский родился в 1823 году в деревне Шишовка Черниговской губернии. В своих воспоминаниях он писал, что семья жила в бедности: «Мы все спали на полу, кровать была только у родителей». В одной комнате жили родители, девять детей и престарелая тётка матери. Летом ловили рыбу и раков в протекающей рядом реке. Несмотря на тяжёлое материальное положение, родители старались дать детям хорошее образование.

Владимир Егорович закончил в Чернигове гимназию и поступил на математический факультет московского Императорского университета, но через год перевёлся на медицинский — деньги, которые ему дали родители на дорогу, кончились, отец к тому времени умер, помогать стало некому. А на медицинском можно было учиться за казённый счет, получая полное обмундирование, питание и бесплатные учебники. Закончив первый курс, Владимир стал подрабатывать, давая уроки.

Сделал хорошую карьеру

После окончания университета его назначили лекарем в Московский военный госпиталь. Но через некоторое время с военной службы он уволился и переехал в Калугу. Здесь  в 29 лет Кричевский становится старшим врачом Хлюстинской больницы. А когда в наш город доставляют пленного имама Шамиля — его личным доктором.

Владимир Егорович имел чин действительного статского советника, избирался депутатом от дворянства Жиздринского уезда, служил врачебным инспектором Калужского губернского правления. 25 лет возглавлял Общество калужских врачей. Имел ордена и множество наград.

Жили в каменном доме

Женат Владимир Егорович был на Элеоноре Фёдоровне Беккер — дочери первого государственного врача Калуги Фёдора Васильевича Беккера. Венчание состоялось 6 апреля 1855 года в Александро-Невской церкви при Хлюстинскоих богоугодных заведениях. Элеонора была младше Владимира Егоровича на 11 лет.

В семье родились трое детей: сын Владимир и две дочери — Софья и Мария. В Калуге у Кричевских был хороший каменный дом. А в Жизд­ринском уезде — имение и 197 душ крестьян. В наследство от брата Василия Егоровича семья получила в Калуге дом с садом по улице Космодемьянской. Вокруг были запущенные старые дворянские сады. Этот  дом потом перешёл дочери Владимира Егоровича Софье. А после революции семью оттуда выселили.

С дочерью — за границу

С возрастом здоровье Владимира Егоровича пошатнулось. Он выглядел очень худым и больным человеком. Его жена Элеонора Фёдоровна к тому времени уже умерла. И он вместе с дочерью Марией и внучкой Верой едет на лечение минеральными водами за границу. Они  жили в Варшаве, Вене, в Швейцарии.

А последние годы жизни Владимир Егорович провёл в селе Перцеве, в имении дочери Софьи. Скончался в 1909 году в возрасте 86 лет. Был похоронен на кладбище Крестовского монастыря (могила не сохранилась).

Софья КРИЧЕВСКАЯ, дочь Владимира Кричевского, владела домами семьи в Калуге.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: общество
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