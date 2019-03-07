В Калуге чиновники нашли только одного нелегального торговца цветами

В четверг, 7 марта, административная комиссия вышла в Калуге в рейд по незаконным торговцам цветами.

Старший инспектор комитета по развитию услуг и рекламного рынка Леонид БЕЛОУСОВ рассказал, что продавать цветы можно только в специально отведённых местах – в магазинах и на ярмарках. Нарушителям – физическим лицам - грозит штраф – от 3000 до 5000 рублей.

Сначала чиновники решили пройтись по улице Кирова. Но то ли время было неподходящее, то ли звёзды легли так, но ни одного «нелегала» на центральной улице мы не встретили.

Единственный торговец цветами нам попался на Кирова, 68. Да и тот показал договор, заключённый с выставочным залом.

- Вы хоть какое-то обозначение сделайте, чтобы люди знали, какой предприниматель здесь торгует, - рассматривая документы, увещевали продавца члены административной комиссии.

- Мы ещё планировали всё шариками украсить, можно? – робко спросила женщина, поправляя целлофан на цветах.

- Украсьте, чтобы праздничная атмосфера была, - ответили чиновники.

На пути они заметили штендер, призывающий покупать цветы в близлежащем магазине.

- Надо убрать, - обратились один из членов комиссии к владельцу заведения. Тот покивал в ответ. Как оказалось, штендеры в Калуге вне закона.

Дожидаться, уберут ли уличную рекламу, чиновники не стали, поспешив к площади Победы. Ведь у магазина «Юбилейный» одно из «намоленных» торговых мест. Здесь часто продают пенсионерки собственную консервацию и цветы. Но в этот день даже бабушки не появились.

После этого чиновники решили свернуть на улицу Маршала Жукова. У дома № 3 «на пятаке» они обнаружили 4 точки продажи цветов. Одна из продавщиц, увидев мужчин с серьёзными лицами в сопровождении камеры, тут же скрылась.

- Здравствуйте, покажи документы на торговлю цветами, - подошёл чиновник к двум дамам.

Женщины на долю секунду опешили, стали хвататься за шапки, одергивать куртки.

- Сейчас, сейчас, мы только позвоним, - сказала одна из торговок.

- Мы не торгуем. Всё, уходим, - сказала другая. – Мы сейчас просто уйдём.

- Ну, что с документами, - повторили чиновники.

Женщины в это время спешно засовывали в коробки цветы. Россыпью разлетались по плитке жёлтые шарики мимоз.

- Это обязательно? Мы всё уберём!

- Паспорта обязательно, - ответили члены административной комиссии. Так и не получив документы, они позвонили в полицию.

Пока шёл участковый, женщины спешно уносили коробки.

- Я никого здесь не знаю, первый день стою - поясняла при этом одна из них.

Толпа чиновников и журналистов, собравшаяся у цветочниц, привлекала прохожих.

- Почём цветы? – то и дело спрашивали у них.

- Не продаём, - бурчали дамы в ответ.

- Что ж ты за предприниматель, если не продаёшь? – не унимался пожилой мужчина, но заметив полицейского, отстал.

Участковый появился буквально в считанные минуты. За ним следом пришёл мужчина в дутых сапогах, шапке, штанах цвета хакки.

- Ну, что ты возишься? У тебя всего одна коробка! Вязла её и ушла, - процедил он одной из продавщиц сквозь зубы. Вместе с женщиной схватил коробку и скрылся.

Вторая продавщица, не спеша, также убирала свой товар.

- У меня нет документов, - складывая цветы, отвечала она полицейскому. - Я не поеду в отдел.

Появилась и исчезнувшая на время четвёртая торговка.

Оказалось, что эти три женщины знакомы. Вместе они упаковали оставшиеся цветы.

- Оксан, мимозы! – подавала команды одна из них другой. Не торопясь, женщины скрылись.

Да никто и не пытался их остановить.

На «пятаке» осталась только одна растерявшаяся продавщица, она всё никак не могла дозвониться до своего босса. На неё-то и стали составлять административный протокол.

- Позвонила знакомая, сказала: «Не хочешь подзаработать?» Вот я и вышла. Думала, что всё официально. Все ведь стоят, - объясняла она чиновникам. – Так я работаю в теплице. Зарплата 17 тысяч.

В это время из продуктового магазина вразвалочку с пакетиком чипсов вышел тот самый мужчина, который помогал одной из продавщиц собраться. Поедая хрустящий картофель, он наблюдал за происходящим. Затем к нему с горячим кофе и чебуреком присоединилась и скрывшаяся продавщица цветов. Оба ухмылялись, наблюдая, как на их коллегу составляют административный протокол.

Женщина достала паспорт, расписалась в протоколе. Подошёл и её шеф – довольно молодой мужчина.

Ему члены комиссии рассказали, где в Калуге можно торговать цветами легально.

На этом рейд закончился.

Когда я шла по улице Кирова обратно, она вся была заставлена столами с мимозами и тюльпанами. Цветами торговали на каждом углу.