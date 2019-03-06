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Писатель Александр Лапин рассказал, о чем его «Крымский мост»

06.03.2019 08:30 1 67 Дмитрий Ивьев

Известный писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин недавно стал гостем телеканала «Россия 24. Тула». В ходе интервью, писатель рассказал о своем романе «Святые грешники» - книге о том, как современный человек находит путь к самореализации, ведет поиск мира в душе и ищет смысл своего существования. Роман стал сиквелом книги «Русский крест».

Кроме того, Александр Лапин поведал о своем новом произведении под названием «Крымский мост». По словам автора, это роман о путешествии во времени, в пространстве и в самом себе.

Книга выйдет в свет во второй половине марта 2019 года - к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России.

Каков сюжет творения Александра Лапина и в чем его идея, можно узнать в отрывке эфира «Россия 24. Тула».

Спрашивайте новую книгу Александра Лапина в книжных магазинах Калуги.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество александр лапин
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