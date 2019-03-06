Писатель Александр Лапин рассказал, о чем его «Крымский мост»

Известный писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин недавно стал гостем телеканала «Россия 24. Тула». В ходе интервью, писатель рассказал о своем романе «Святые грешники» - книге о том, как современный человек находит путь к самореализации, ведет поиск мира в душе и ищет смысл своего существования. Роман стал сиквелом книги «Русский крест».
Кроме того, Александр Лапин поведал о своем новом произведении под названием «Крымский мост». По словам автора, это роман о путешествии во времени, в пространстве и в самом себе.
Книга выйдет в свет во второй половине марта 2019 года - к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России.
Каков сюжет творения Александра Лапина и в чем его идея, можно узнать в отрывке эфира «Россия 24. Тула».
Спрашивайте новую книгу Александра Лапина в книжных магазинах Калуги.
|
Обзор недели: девиантная реформа и жуткий фотофакт 05.03.2019 21:30
В центре Калуги сняли вывеску, уродовавшую старинный дом 05.03.2019 16:23
Почему в центре города повсюду дежурят сотрудники ГИБДД 05.03.2019 10:38
Война и мир Ивана III 04.03.2019 21:30
Региону – 75! Изучаем «Азбуку Калужской области» 04.03.2019 16:15
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: