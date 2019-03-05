В центре Калуги сняли вывеску, уродовавшую старинный дом

На улице Кирова с дома №42 убрали жуткую вывеску. Своим внешним видом она портила облик старинного дома.

- Вывеску в четверг повесили, а в понедельник ночью сняли, - написал редактор калужского журнала Кирилл ГУСЕВ.

Как оказалось, она была размещена без согласования с городскими властями.

К сожалению, подобных вывесок в Калуге масса. Однако избавить от них город в одночасье не получится. На некоторые были получены разрешения на 5 лет - до введения новых правил благоустройства.

Уважаемые читатели! А какие ещё вывески, на ваш взгляд, уродуют Калугу? Пишите в комментариях!