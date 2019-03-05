Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 05 марта
$ 65.80 0.02
74.74 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В центре Калуги сняли вывеску, уродовавшую старинный дом

05.03.2019 16:23 12 2589 Елена Французова, Фото: Кирилл Гусев.
В центре Калуги сняли вывеску, уродовавшую старинный дом

На улице Кирова с дома №42 убрали жуткую вывеску. Своим внешним видом она портила облик старинного дома.

- Вывеску в четверг повесили, а в понедельник ночью сняли, - написал редактор калужского журнала Кирилл ГУСЕВ.

Как оказалось, она была размещена без согласования с городскими властями.

К сожалению, подобных вывесок в Калуге масса. Однако избавить от них город в одночасье не получится. На некоторые были получены разрешения на 5 лет - до введения новых правил благоустройства.

Уважаемые читатели! А какие ещё вывески, на ваш взгляд, уродуют Калугу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Елена Французова 
Фото: Кирилл Гусев.
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Почему в центре города повсюду дежурят сотрудники ГИБДД 05.03.2019 10:38

Война и мир Ивана III 04.03.2019 21:30

Региону – 75! Изучаем «Азбуку Калужской области» 04.03.2019 16:15

Губернатор: «Что делают добровольцы-комсомольцы: собаку ловят в Барятино, в Людиново выпускают» 04.03.2019 11:49

Молодо-зелено: высаживаем и собираем перец 03.03.2019 21:31

Народные новости
10 0
bismark318
7056 95
eva99
5609 16
juliailyash

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 12 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 06 марта, 17:00
Масленница 2019: полная афиша
Калуга
сб 09 марта, 11:00
Фестиваль народного творчества «Масленичные забавы»
Обнинск
вс 10 марта, 12:00
Масленица на театральной площади (подробная программа)
Театральная площадь
пт 29 марта, 14:00
Встречи с краеведом
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Для детей

ср 06 марта, 11:00
Спектакль «Гуси-лебеди»
Орион, КЗТА
чт 07 марта, 16:00
Творческий проект «МАСЛЕНА ~ МАСТЕРИЦА»
Калуга
чт 14 марта, 10:30
Интерактивные спектакли от "Чемоденного кукольного спектакля"
Калуга
сб 09 марта, 13:00
Гуси-лебеди
Калужский театр кукол

Концерты

ср 06 марта, 19:00
Концерт "Жестокое сердце"
Дом музыки
ср 06 марта, 19:00
Иеромонах Фотий. Новая программа "33"
Арена КТЗ, ДК
чт 07 марта, 19:00
КняZz. "Назад в будущее"
Арена КТЗ, ДК
чт 07 марта, 19:00
Симфоническое КИНО
Филармония

Кино

Как приручить дракона 3
Громкая связь
Алита: Боевой ангел
Тобол
Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.