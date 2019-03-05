Почему в центре города повсюду дежурят сотрудники ГИБДД

Утром во вторник, 5 марта, на многих центральных улицах Калуги дежурят сотрудники ГИБДД. На патрульных машинах включены мигалки, некоторые сотрудники полиции в касках.
В частности, читатели сообщают нам о дежурствах на улицах Кирова, Ленина, Луначарского, Воскресенской.
С чем связана такая активность правоохранительных органов, мы поинтересовались в пресс-службе УМВД по Калужской области. Там рассказали, что увеличение количество сотрудников ГИБДД на улицах города связано с профилактической акцией «Пешеход».
Отметим также, что 5 марта в Калугу приехали два члена Совета директоров Банка России – начальник Главного управления по Центральному федеральному округу Надежда Иванова и руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамут.
Уважаемые читатели! А как часто вас на дорогах останавливают сотрудники полиции? Расскажите в комментариях!
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