Война и мир Ивана III

04.03.2019 21:30 313

22 января 2019 года исполнилось 579 лет со дня рождения московского князя Ивана III, которого потомки назвали Великим.

Дата широко не отмечалась, осталась практически не замеченной ни властью, ни простыми калужанами, хотя на территории ­области воздвигнуто целых два памятника Ивану Великому.

За какие заслуги?

Иван III родился в то время, когда государственный порядок на Руси ещё носил название удельного, ему посвящено исследование Д. Багалея «Русская история. Т. 1. Княжеская Русь (до Иоанна III)». В XIII и XIV веках Русская земля была поделена между многими правителями-князьями, которые самостоятельно управляли своими княжествами или уделами. Одного из них признавали старшим над другими, он назывался великим князем и проживал в главном городе, которым был в то время Владимир-на-Клязьме.

«Сознание единства Родины и общности интересов было сильно затемнено у удельных князей по причине дробления Русской земли на множество отдельных княжеств, иногда очень маленьких и бедных», — так ­характеризует историческую ситуацию О. Линд в работе «Иоанн III». А княжение Иоанна III, по его мнению, составляет перелом в русской истории. «С этого времени начинается бытие самостоятельного, самодержавного Русского государства».

В начале своего существования княжество Московское было одним из самых незначительных владений Русской земли. Его возвышению помог целый ряд причин, прежде всего местоположение: Московское окружали другие княжества, что защищало его от внешних врагов, и по этой причине сюда стекалось много людей.

«Но самым важным ша­гом Иоанна в объединении Руси было присоединение Новгорода, — пишет Н. Чечулин в работе ­«Иоанн III Васильевич, великий князь всея Руси». — Московские князья ещё со времени Калиты постоянно боролись с Новгородом, часто имели успех, брали с богатого города большие деньги, но никогда не могли окончательно подчинить его своей власти. Когда вступил на престол Иоанн, новгородские правители начали действовать решительнее и враждебнее: земли, давно уже уступленные князьям московским, они стали снова подчинять своему распоряжению, задерживали пошлины, следовавшие Москве, обращались дерзко с наместниками великокняжескими. Иоанн молчал, частью занятый отношениями казанскими, частью, вероятно, чтобы дать вопросу назреть до необходимости окончательного решения».

В книге «Русские великие князья и цари от Иоанна III до Александра II» описывается, как Иоанн III недро­гнувшей рукой применил силу и заставил новгородцев подчиниться воле Москвы.

О личности великого князя известно немного. Тем более ценны такие свидетельства, как издания С. Соловьёва «История России с древнейших времён» и Р. Зотова «Юность Иоанна III, или Нашествие Тамерлана на Россию», где раскрываются главные качества великого князя, сделавшие его правление успешным: дальновидность стратега, изощрённость ума в определении сильных и слабых сторон противника, преданность интересам Отечества. При Иване III русские земли были не только объединены, но и освобождены от власти ордынских ханов. «При вступлении Ивана III на трон отца вся московская территория заключала в себе не более 15 тысяч квадратных миль. Приобретения, сделанные Иваном III и его сыном, увеличивали эту территорию по меньшей мере тысяч на 40 квадратных миль», — пишет В.О. Ключевский в своей знаменитой работе «Русская история». Именно при Иване III Васильевиче множество разрозненных княжеств превратилось в единое государство. С этого момента усиливается значение Руси и на международной арене.

Деятельность великого князя признавалась успешной не только в области присоединения земель к Московскому царству. Важным этапом стало проведение судебной реформы и принятие в 1497 году Судебника — общегосударственного свода законов.

Именно при Иване III начался культурный подъём на Руси. В частности, развернулось масштабное строительство при участии иностранных зодчих и других специалистов, в Москве был возведён Успенский собор.

Памятник Ивану Великому на территории Владимирского скита Калужской Свято-Тихоновой пустыни установили в июле 2018-го. Он изготовлен на деньги, собранные монастырём. Скульптор — Николай Анциферов (г. Санкт-Петербург).

Сын Симеон

Князь Симеон (Семён) Иванович (21 марта 1487–26 июня 1518) — удельный князь Калужский с 1504 по 1518 годы, четвёртый сын великого князя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича и Софьи (Зои) Фоминичны Палеолог, племянницы последнего императора Византии Константина XI. В 1505 году, после смерти своего отца, великого князя московского Ивана III Васильевича, Семён получил в удельное владение Калугу, в которой разместилась его резиденция.

Калуга при Иване III

Во время правления Ивана III Калуга непосредственно подчинялась Московскому князю, который (по исследованию С. Герберштейна) держал здесь регулярное войско для защиты от набегов татар. Развитие города в тот период было связано с его стратегическим положением пограничной крепости на рубежах Московского государства. Калуга ­являлась центром обширных владений, первым и последним правителем которых был князь Семён Иванович Калужский. Столицей своей вотчины Семён Иванович избрал Калугу, а его княжеский дворец, по преданию, располагался на берегу реки Яченки, где теперь находится Семёново городище.

По материалам пресс-службы Президентской библиотеки.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.