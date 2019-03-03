Молодо-зелено: высаживаем и собираем перец

Чтобы урожай был хорошим, нужно грамотно сформировать растение.

В предыдущем номере матёрые огородники открывали секреты того, как вырастить здоровую рассаду. Теперь же мы поговорим о высадке растений в грунт.

Место для посадки нужно выбрать заранее. Не стоит сажать перец на грядках, где раньше росли томаты, баклажаны или картофель, так как эти культуры относятся к паслёновым, а значит, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями.

Земля для высадки перца должна быть лёгкой, хорошо пролитой и удобренной.

Размер имеет значение.

Многие дачники высаживают растения на расстоянии 40–50 см друг от друга. Садовод Людмила МАЗИНА советует сажать их ближе — на расстоянии 30 см.

— Тогда они стоят стеной, как солдатики, друг друга поддерживают, следовательно, подвязывать, ставить опоры не нужно, — отмечает она. — У меня перец растёт в открытом грунте под дугами, накрываю растения «Ультрасилом». Если они будут очень редко «сидеть» на грядке, то просто завалятся.

— А я сажаю их редко, — рассказывает овощевод Ираида МАХИНЯ. — Растения подвязываю. Для этого вбиваю в землю примерно метровый кол. Делаю это заранее, до того, как высажены растения. Иначе можно повредить корневую систему. Сначала проливаю землю, насыпаю перегной, золу, какие-то комплек­сные удобрения — пол чайной ложечки, не больше. Переваливаю растения из горшка, сажаю в землю, грунт уплотняю.

Удобрение для перца можно приготовить самим: 10 литров воды, пол столовой ложки мочевины, столовая ложка двойного суперфосфата и калийного удобрения, но только оно должно быть без хлора, его перец не любит. В дальнейшем подкормки делают регулярно, через каждые две недели. Когда растение цветёт, его поливают два раза в неделю.

Формирование

Чтобы увеличить сбор урожая, предотвратить развитие ряда заболеваний, садоводы формируют перец.

— Листья первого стебля убираются до развилки, в развилке ликвидируют и первый цветок, — рассказывает Ираида Махиня. — Садоводы рекомендуют оставлять два стебля, а я — три. Нужно регулярно следить за состоянием растений. Если они загущаются растущими ветками, обязательно лишние надо обрезать, пасынки выщипать или выломать. В конце июля — начале августа верхушки растений убирают вместе с цветочными почками, оставляют только с завязью. Всё дело в том, что от появления почки до плода технической спелости должно пройти 20–30 дней, ещё столько же — до наступления биологической спелости. Если цветочные почки оставить, они будут расти ещё в сентябре и задерживать рост других плодов.

Сбор урожая

Одни дачники ждут, когда перец нальётся, приобретёт алый или медовый цвет, другие рвут его ещё зелёным, недозрелым.

— У плодов есть техническая и биологическая спелость, — отмечает Ираида Махиня. — Техническая спелость — это когда перец приобретает свою форму и размер, небольшую красноту. Биологическая — когда полностью созревает.

Плоды технической спелости несколько недель могут храниться в сухом, прохладном месте, а вот биологической — лучше использовать сразу в пищу или консервировать.

— Перец технической спелости может лежать и не портиться в течение двух месяцев при температуре 9–12 градусов, — сообщила Ираида Махиня.

Семена

Зачастую садоводы любят оставлять свои семена наиболее понравившихся растений.

— Надо иметь в виду, что семена перезревшего перца обладают худшей всхожестью, — напоминает Ираида Махиня. — Поэтому лучше сорвать перец технической спелости и дать ему дозреть вместе с семенами. Всхожесть таких семян сохраняется три года. Но всё же рекомендуют использовать свежие семена минувшего года.

Болезнь и лечение

Неправильная посадка и уход, холодное, дождливое лето сказываются на состоянии перца.

— Наверняка многие огородники наблюдали, как перец покрывается белым налётом. Это стеблевая гниль. Чаще всего заболевание проявляется во время сырой, холодной погоды. Если вы заметили на своих растениях стеблевую гниль, надо убрать все листья и пасынки до развилки. А сами растения «почистить» тряпочкой, смоченной в марганцовке. При длительном похолодании перец надо подкормить: две столовые ложки кальциевой селит­ры и две столовые ложки калийного удобрения развести в 10 литрах воды.

Бывает, что у перца оголяются и поднимаются вверх веточки, листья приобретают мозаичную окраску и начинают увядать, а плоды становятся уродливыми. Это значит, что растение поразило вирусное заболевание. Оно не лечится. Такой перец надо выкорчевать и сжечь, пока он не заразил своих «соседей».

На боку плода появилось белое пятно и начинает гнить — это вершинная гниль. Она появляется при недостатке кальция и калия, недостаточном поливе. Растения необходимо полить и подкормить.

При недостатке калия листья поднимаются лодочкой вверх, на них появляется жёлтая или коричневая каёмка. В обязательном порядке нужна подкормка.

А при избытке калия листья мельчают, становятся тёмно-зелёными. В этом случае растения надо хорошенько пролить водой.

Недостаток фосфора также сказывается на состоянии листвы — она поднимается вертикально вверх. Перец надо подкормить: три столовых ложки суперфосфата развести в десяти литрах воды. К слову, избыток фосфора у растений не наблюдается.

Не стоит увлекаться азотными подкормками. В растениях начнут скапливаться нитраты, которые затем превращаются в нитриты, а те, в свою очередь, в канцерогены. Подкормку азотом стоит делать только до середины июля.

– Специалисты рекомендуют делать мочевиной первую подкормку и больше её не использовать, — заметила садовод Людмила Мазина.

— Использовать удобрения надо аккуратно, они могут принести не только пользу, но и вред, — добавила Ираида Махиня. — Нужно не только правильно применять удобрения, но и знать, когда и как это сделать. В теплицах лучше применять слабые растворы удобрений. Земля должна быть пролита до подкормки. Затем надо растения подкормить и снова пролить.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.