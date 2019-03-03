Сплести можно даже свадебное платье

В калужский Дом мастеров приехали кружевницы из села Трубино Жуковского района.
— 20 лет я работала в сельском Доме культуры, перепробовала разные виды рукоделия: занималась лоскутным шитьём, вязала спицами и крючком, кукол делала, да много чего ещё, — рассказывает руководитель кружка «Кружевницы» Елена ДРЯБЛОВА. — А 4 года назад калужский Дом мастеров предложил мне поехать в Смоленск на выставку. Пришлось вставать в 3 утра, чтобы в 5 быть в Калуге, отсюда ещё 5 часов ехали до Смоленска. Я, уже уставшая, захожу, сидит бодрая 85-летняя бабушка — «божий одуванчик» — и плетёт. Она уже и мастер-класс провела, а всё плетёт и плетёт. Так я познакомилась с Валентиной Георгиевной Кунташовой, знаменитой кружевницей. Её в Смоленске обожают. Я смотрела, как она коклюшки перебирает, — просто космос! Думала, что никогда так не смогу. Говорю: «Ой, как мне это нравится!» А она мне: «Садись, плети!» Я попробовала. Мастерица посмотрела и говорит: «У тебя получится». И правда, это оказалось проще, чем крючком вязать!
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Я уехала домой, в деревню, а через неделю от Валентины Георгиевны посылка пришла с книгой по кружевоплетению. А ещё через месяц я к ней поехала, три дня у неё гостила. И всё это время мы с ней плели и плели. Домой вернулась, а у меня в голове всё перемешалось. Потом успокоилась, всё устаканилось. И я начала дома сама плести. Коклюшки падали, петли не так делала, нитки рвались… Но научилась.
И девчонки ко мне 7-летние приходят, и женщины молодые — учатся. Интерес сейчас к этому рукоделию есть. Модно! А в Интернете сколько идей!
Девчонки за вечер серьги плетут. Их можно вышить бисером или стеклярусом. Я у телеведущих такое вижу.
Летом ко мне все дачники ходят, особенно москвичи. В одной семье — 4 девчонки. Их бабушка говорит: «Забери на пару часов, что б я их не видела и не слышала». И вот они у меня плетут: у троих хорошо получается, у четвёртой — никак, пальчики, как деревянные. Через год она приезжает, и я её не узнаю — плетёт!
Село у нас большое, а недалеко — Стрелковка, родина Жукова. Есть старинный храм, Дом культуры хороший, у меня — отдельный кабинет, все приходят и ахают, сколько там всякого рукоделия. У нас с мужем — двухэтажный коттедж, нам его дали как специалистам сельского хозяйства. Муж садом-огородом занимается. Ну и я тоже, куда деваться, помогаю ему.
А зимой у меня — кружева.
Дома всё раздариваю. Иногда делаю на заказ, но продаю дёшево, хотя плетёшь неделю. А задорого не могу, стесняюсь. У меня просят целые ансамбли сплести им кружева. Но их 7 человек — куда мне! Я не успеваю, у меня же с детьми работа. Устаю, зато с девчонками весело — забываешь все проблемы.
Лиза МИНАКОВА:
— Дома было скучно сидеть, и я пришла к Елене Михайловне. Она предложила заниматься лепкой из солёного теста. Мы лепили. А потом я увидела, как она плетёт на коклюшках. Захотела попробовать. Получилось. Занимаюсь второй год. Сделала ангелочка, бабочку, воротник, серёжки маме ко дню рождения. Вот плету салфеточку. Можно сплести маечки, футболки, панамки, шапочки. В Вологде даже свадебные платья плетут, но они очень дорогие — по 500 тысяч рублей. А там их покупают.
Сейчас и моя 7-летняя сестра на кружева подсела, тоже пришла к Елене Михайловне. Сначала жаловалась, говорила: «Не моё, тяжело». Но потом посидела, ничего не делая, и снова взялась за кружево. И уже сплела бабочку.
Вика СКРИПОВА:
— Это салфеточка, на ней изображены кусты. Я начала заниматься только летом. Сначала нравился квиллинг, я делала картины из бумаги. Потом бросила. Увидела, как Лиза работает, тоже захотелось, но я боялась. Лиза привела меня к Елене Михайловне, помогала. Но я долго не могла купить коклюшки. Ездила в Москву с родителями, купили там, но они оказались плохие. Потом заказали в Интернете.
Я сплела бабочку, воротник, две пары серёжек со сканью — с такой блестящей серебряной ниткой — и двух ангелочков. Подарила одного из них брату Лёше, а моей учительнице Ольге Владимировне — серьги. Плету постоянно, даже в выходные. Мне нечего делать дома, а гулять не хочу, потому что никто не выходит, все сидят в компьютерах.
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