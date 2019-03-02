Как калужанин совершил кругосветное путешествие

135 лет назад, 25 февраля 1884 года, в Калуге, в семье генерал-майора артиллерии Михаила Казимировича Местергази и его жены Софьи Владимировны родился сын Михаил. Михаил Казимирович был потомственным венгерским дворянином, а Софья Владимировна — потомственной дворянкой, дочерью старшего врача Хлюстинской больницы Владимира Егоровича Кричевского, личного доктора имама Шамиля в Калуге. В семье было пятеро детей: три сына — Владимир, Михаил и Василий — и две дочери, которые умерли в 1903 году от менингита: Софья — в 7-летнем возрасте и Ольга — в 17 лет. Тогда в Калуге разразилась эпидемия этой болезни. Похоронили их на Крестовском кладбище.

Жила семья в собственном доме с хозяйственными пристройками на углу улиц Московской и Космодемьянской (не сохранился), а в деревне Перцево у них было небольшое имение (ныне это Ферзиковский район).

В Доме Батенькова можно увидеть выставку и узнать об увлекательной жизни Михаила Михайловича Местергази.

— Михаил Местергази закончил Калужскую мужскую гимназию, затем — Московский государственный университет, получив специальность зоолога, хотя в семье все мужчины были военными, артиллеристами, — говорит заместитель директора калужского объединённого ­музея-заповедника, кандидат биологических наук Ирина ШМЫТОВА. — И Михаил всё-таки получает эту специальность, когда после окончания университета отбывает воинскую повинность.

Ещё в старших классах он заинтересовался марксизмом. Участвовал в революции 1905 года, а в 1907-м его из-за студенческих беспорядков арестовали. Сохранилось письмо друзей-студентов родным Местергази, что Михаила арестовали и было бы не плохо его навестить и привезти ему покушать и денег.

Привёз ракушки-деньги

— В своё первое путешествие — в Юго-Восточную Азию Михаил отправился, когда ему было 24 года. Побывал в Китае, Индии и Малайзии. Он хорошо рисовал и увлекался фотографией. Делал много зарисовок и везде носил с собой тяжёлый фотоаппарат. Привёз в Калугу множество снимков и 700 разных экспонатов, в том числе и мелкие ракушки-каури, которыми жители малазийского архипелага расплачивались как деньгами.

Вокруг света

— После учёбы Местергази учительствует, сначала — в Нижнем Новгороде, потом — в Калуге. В 1913 году в нашем городе началось создание музея «На благое просвещение». Местергази отдаёт туда свою коллекцию и становится первым её хранителем. Выглядели музеи в те времена, как склады. Вещи буквально напихивались в шкафы, их можно было спокойно вынимать. Музей пользовался популярностью. Но Местергази мечтал о тропических лесах реки Амазонки. Немного поработав, он передаёт ключи от музея Климентию Климентьевичу Моннеро-дю-Мэну и едет в Гамбург, чтобы сесть на пароход «Рио-Гранде», уходящий в Бразилию. Он не думает, что путешествие станет кругосветным. Но это лето 1914-го, начинается Первая мировая война. Местергази в своём дневнике пишет: «Сейчас, 4 августа, капитан вывесил объявление о войне между Германией и Россией с Францией, объявленной 2 августа… Наш пароход идёт ночью без огней и боится французов. Все думают, что война скоро закончится, но я всё-таки не могу оставаться в Южной Америке, надо домой».

Рисунок в дневнике Местергази с подписью на английском: «Ночные пляски при луне». Он изобразил себя — длинного и худого — с двумя дамами.

Голод и москиты

— В штате Пара Михаил идёт к консулу. Тот говорит: пришла телеграмма, чтобы все подданные Российской империи оставались в Бразилии. Местергази не хочет этого слушать и решает добираться до Нью-Йорка, оттуда — в Японию и до Владивостока, а затем через всю Россию — в Калугу. Получается кругосветное путешествие.

Автопортрет.

При этом он успевает совершить трёхдневную экспедицию по левому притоку реки Амазонки — Рио-Негро. Плавают на лодках по реке, вся поверхность которой заросла гигантской кувшинкой Виктория регия, листья её выдерживают вес пятилетнего ребёнка. В какой-то момент спутники Местергази уехали, а он остаётся в домике один и записывает в дневнике: «23 августа. Ночь прошла ужасно. Пришлось совсем одеться и покрыть голову, но москиты всё же не давали покоя. Около 7 приехал лодочник… Ужасно хотелось есть. А коллеги не приезжали. В 11 часов выбрались. Лодочник всё ловил ветер, и мы добрались только к 3 часам в Манаус. Я сейчас же наелся. Очень истощал».

Полинезийское жильё. Копия со снимка Местергази.

Напоминал Дон Кихота

— В ноябре 1914 года, после кругосветки, Михаил Местергази прибывает в Калугу. Он уходит на фронт, командует артиллерийской батареей, вступает в партию большевиков. Потом преподавал в нескольких университетах, жил в Москве. Во время Великой Отечественной войны эвакуировался в Томск, написал диссертацию. Есть забавный экспонат — грамота, которой он был награждён. Тогда они могли оформляться неформально, и вверху как эпиграф есть надпись: «Всегда горит, всегда в экстазе неугомонный Местергази». Видимо, подметили его активный характер. Академик Дубинин вспоминал: «Неоднократно появлялся у нас Михаил Михайлович Местергази. Он был в то время преподавателем биологии в Академии коммунистического воспитания имени Крупской… Местергази своей пылкостью, ростом и худобой, всем своим светящимся образом всегда напоминал мне рыцаря, в котором воплощён дух искания и правды всех времён, — Дон Кихота Ламанчского».

Скончался Михаил Местергази от инфаркта в 1954 году, похоронен в Москве.

На заметку

Старший брат Местергази Владимир был монархистом. Он не принял революцию 1917 года и, оставив жену с тремя детьми, в 1918-м уехал в Турцию и не вернулся. Жил бедно, умер от запущенного аппендицита. Младший брат — Василий — политикой не интересовался, но с женой Ниной тоже покинул Россию, жил в Сараево в Югославии, детей у них не было. С Михаилом они из-за расхождения в политических взглядах не общались.

Михаил — студент университета, ему 24 года. Именно в этом возрасте он совершил первое путешествие в Юго-Восточную Азию.

Михаил первый раз женился в 1911 году на художнице Елене Лукаш, но семья не сложилась. Второй женой Михаила стала дочь врача дворянского происхождения, при этом убеждённая коммунистка, школьная учительница Ольга Феофилактова. В 1925 году у них родился сын Май. Он стал артиллеристом, участвовал в боях Великой Отечественной войны, был ранен под Кёнигсбергом. Жил в Москве, работал в НИИ инженером. Женился на выпускнице мединститута, у них родилась дочь. В отличие от отца, поддерживал с родственниками хорошие ­отношения. Мая Михайловича не стало в 2004 году.

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В первом классе Местергази оставили на второй год: он то испачкал стул классного наставника мелом, то рисовал солдатиков на уроке русского языка, то подделал оценки, то забыл тетрадь и т.д. Однако в конце каждого учебного года классный наставник писал: «Поведения хорошего, уроки приготовляет довольно старательно, в классах довольно внимателен, письменные работы исполняет довольно прилежно». Дома отец строго наказывал его, часто розгами. В юношестве, будучи студентом, нанимался кочегаром и ездил на свои средства по белу свету, отказываясь принимать помощь от отца.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.