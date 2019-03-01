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Как бизнес-тренеру помогают навыки работы воспитателя

01.03.2019 21:30 0 217 Оксана КОЛОСОВА, Фото из личного архива Лилии ГАЛИЕВОЙ.
Как бизнес-тренеру помогают навыки работы воспитателя
От редакции. Представляем вашему вниманию наш новый проект «История успеха». Мы задумывали его в первую очередь для старшеклассников и всех тех, кто находится на пороге выбора профессии. Как найти работу, которая и достойный заработок приносила бы, и в то же время была бы интересной и полезной обществу? Об этом мы расспросили успешных, состоявшихся калужан, уже нашедших ответы на эти вопросы.

Героиня нашего проекта «История успеха» Лилия ГАЛИЕВА рассказала о том, как нашла профессию своей мечты.

Когда я звоню Лиле, то начинаю разговор не с традиционного приветствия, а с вопроса: «Ты сейчас в Калуге?» И уже почти не удивляюсь, когда слышу в ответ: «Нет, я Питере/Казани/Ставрополе…»

- Я объездила, наверное, всю страну: от Калининграда до Южно-Сахалинска. Недавно подсчитала: я побывала в 64 городах страны, - говорит Лилия Галиева. – Пока не была только на Камчатке.

Лиля – бизнес-тренер, причём весьма востребованный: она сотрудничает со многими крупными российскими компаниями. Основное направление её деятельности – ассессмент. Так называется комплексная процедура оценки персонала, состоящая из тренингов, деловых игр, направленных на личностное развитие, развитие коммуникационных навыков, умение управлять эмоциями.

Второе её направление – социальное проектирование. Лиля учит создавать проекты, которые помогают решать актуальные социальные проблемы. Помимо этого, она занимается ещё и организацией детского лагерного отдыха.

Удивительно, но факт: одними из самых ценных для этой работы стали знания и навыки, полученные в педагогическом училище, где Лиля 4 года училась на воспитателя детского сада.

Продавец-кассир

- Вообще у меня немного странный образовательный путь, - рассказывает Лиля. – С детства я хотела стать учителем, но поступила в торгово-кулинарное училище. Когда я заканчивала 7 класс, там открылась экспериментальная группа, где одновременно можно было получить и среднее образование, и профессию продавца-кассира. Поступить туда мне предложила мама. Я долго сомневалась, но в итоге всё же согласилась и два года успешно проучилась там. Возможно, из меня получился бы неплохой продавец: на практике меня хвалили. Но я поняла, что это совершенно не моё, и после 9 класса перевелась в педагогическое училище.  

Воспитатель детского сада

- В педучилище я взяла дополнительно три специализации: музыкальный работник, преподаватель ИЗО и воспитатель-логопед. Нагрузка была большая, я пропадала в училище с 8 утра до 8 вечера. Самые тёплые воспоминания у меня связаны именно с ним. У нас преподавали великолепнейшие педагоги, которые дали нам все основные знания, навыки и умения, которые мне до сих пор очень помогают. Например, в лагере я могу за три секунды сделать половине отряда маски зайчиков или белочек. Могу быстро нарисовать какую-то картинку, знаю массу шрифтов. Когда веду тренинги, то буквально за минуту делаю необходимые для работы карточки и прочий раздаточный материал. Уверена: если бы не было педучилища, моя профессиональная карьера могла бы сложиться иначе. Поэтому я бы посоветовала школьникам и их родителям не пренебрегать средним профессиональным образованием. К сожалению, оно в наши дни не очень котируется. Считается, что в колледжи и училища идут только двоечники, но это неправда. В Калуге есть очень хорошие средние профессиональные учебные заведения. Среди моих знакомых много тех, кто их закончил, потом поступил в вузы, и сейчас они кандидаты различных наук, руководят большими предприятиями.

Усидеть на двух стульях

- Педагогическое училище я закончила с красным дипломом. Затем поступила в Калужский педуниверситет на факультет начальных классов. А ещё через год стала студенткой заочного отделения дефектологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова.  Ещё во время учёбы в училище я поняла, что меня очень привлекает логопедия.  Но в Калуге дефектологического отделения тогда ещё не было. Несколько лет я училась одновременно в двух вузах. Однажды у меня в Калуге и Москве совпали сессии, и за две недели я сдала какое-то неимоверное количество экзаменов и зачётов.

Когда училась на 3 курсе, у меня родился сын. На экзамены приходила с ним, носила его в специальной корзинке-переноске. Слава Богу, мальчик он спокойный, сдавать экзамены не мешал.

И жнец, и швец, и логопед

К 23 годам, когда Лиля закончила оба университета, в её профессиональном багаже было целых 7 специальностей: продавец-кассир, воспитатель детского сада, музыкальный работник и ИЗО-работник в детском саду, учитель начальных классов, детский психолог, логопед.

- Я никогда не искала себе работу – она находила меня сама. Ещё на 4 курсе стала работать педагогом-организатором в МЭШДОМ. После учёбы пришла во Дворец творчества юных: занималась организацией детских лагерей, вела клуб старшеклассников, преподавала в школе для дошколят, а также работала логопедом. Логопедия – это сфера, которую я очень любила и люблю до сих пор. Мне очень нравилось заниматься с детьми и видеть результаты своей работы, когда ребятишки переставали картавить, шепелявить и начинали говорить хорошо.

Новые горизонты

- Возможно, я работала бы логопедом до сих пор, но в тот период в моей жизни появилось новое направление – тренерство. Мы с коллегами выиграли грант по проведению стипендиальных отборов для благотворительного фонда Владимира Потанина. Тогда же я прошла обучение в Школе тренеров.

Затем год жила на два города – в Калуге и Москве, где работала психологом и тренером в агентстве, которое проводило анализ услуг для частных школ. Тогда же появился проект, связанный с оценкой работы школ на Сахалине. В течение двух лет я трижды в год летала в командировки в Южно-Сахалинск.

Важнее, чем большая зарплата

А потом Лиля вернулась в Калугу. Произошло это после того, как однажды она увидела рисунок семьи, который нарисовал её сын.  

- Себя и папу Влад изобразил в виде роботов, а меня нарисовал где-то в сторонке. Тогда я поняла, что надо что-то менять в жизни.

Лиля и сейчас много работает, часто бывает в командировках – в среднем, 2-3 раза в месяц.

- Конечно, устаю, - признаётся она. – Но, несмотря на какие-то трудности, мне нравится то, что я делаю. Нравится то, как я живу, как себя ощущаю. Нравятся события, которые происходят вокруг меня. Наверное, это самое главное. Мне кажется, это намного важнее, чем большая зарплата. Поэтому я своему сыну сказала: «Если ты отучишься год в вузе и поймёшь, что это вообще не твоё, то ты его бросишь и найдёшь другой».

Что касается денег, то я почему-то уверена, что при желании всегда можно найти способ их заработать. Я, например, иногда задумываюсь о том, чем буду заниматься лет через 10-15. Вполне возможно, к тому времени я устану от такого темпоритма жизни, как сейчас. Но также я понимаю, что вернуться на работу в офис, на график с 9 до 18, скорее всего, не смогу. Мне тяжело сидеть на одном месте. Поэтому, может быть, когда мне будет лет 55, я пойду работать няней, благо опыт общения с детьми у меня большой. Мне кажется, няня из меня получилась бы очень классная!

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.

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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото из личного архива Лилии ГАЛИЕВОЙ.
Тэги: общество история успеха
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