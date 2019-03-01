«Миссис Калуга»: кто претендует на корону

Как мы рассказывали, в субботу, 2 марта, в Калуге пройдёт третий ежегодный региональный отборочный тур национального конкурса красоты Missis World Russia. Самую обаятельную и привлекательную выберут среди замужних мам. Почти из сотни претенденток по итогам кастинга было отобрано 13 участниц, но до финала дошли только сильнейшие.

На днях организаторы подробнее рассказали о каждой женщине.

Наталья СОБОЛЕВА, 28 лет.

Искусство, сцена, закулисье ей знакомо с пелёнок. Наталья смело заявляет, что у неё самая творческая семья в Калуге.

За плечами этой участницы 9 лет музыкальной школы, два высших образования: по первому она учитель истории, по второму – хореограф. Сама же она утверждает, что работает «человеком-оркестром».

- Я педагог, хореограф, администратор и помощник фестиваля «Мир гитары», организатор танцевальных мастер-классов в Калуге, - говорит о себе Наталья. - Самая главная работа – быть мамой. Самая большая ценность в жизни – семья. Две важные и глобальные цели – это подарить счастливое детство своему сыну и вырастить из него достойного мужчину, и вторая – не подвести наши с мужем династии и фамилии, достойно продолжить тот творческий вклад, что они внесли для нашей Калуги.

- Вот такая Наталья – мама мальчика, повелительница танцовщиц, именуемая «мой тренер-зверь», не высыпающаяся королева стирки, глажки и готовки. Разрушительница стереотипов, - говорят об участнице организаторы.

Ангелина Маркина, 28 лет.

Любящая жена и заботливая мама. Активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. По первому образованию она педагог-хореограф, по второму - юрист.

- Добрая, искренняя, эмоциональная, целеустремленная женщина. Считает, что неотъемлемой чертой каждой дамы должны быть женственность и перчинка! Решила поучаствовать в конкурсе, чтобы получить бурю эмоций и опыт, - рассказывают организаторы.

Анастасия МОСИЧКИНА, 39 лет.

Мама двух сыновей. Имеет три высших образования: юриспруденция, менеджмент и психология. Защитила магистерскую работу по специальности педагог-психолог. И в данный момент успешно работает в этой сфере. Является автором трёх научных статей, одну из них написала для международной конференции по теме «Детская одаренность».

О себе говорит, что она легко способна организовать и продумать до мелочей любой досуг, а также провести его в роли ведущего. Вечный генератор идей и проектов.

Гордится серебряным значком ГТО. Ведёт очень активный образ жизни и приучает к этому детей с раннего детства. Обожает интеллектуальные игры, немного поёт и танцует. Убеждена, что мы сами художники нашей жизни, поэтому в её палитре только яркие, насыщенные краски.

Участие в конкурсе «Миссис Калуга 2019» считает очередной ступенью вверх.

Светлана НИЖНИК, 33 года.

По образованию - менеджер-логист, работает исполнительным директором.

Считает, что главная ценность – это семья и близкие. Благодаря их поддержке у Светланы есть вера в свои силы. Стремится быть примером для своих детей, гордостью для родителей и заботливой женой.

В людях ценит преданность, открытость, умение быть самим собой и стремление к самосовершенствованию. Мечтает увидеть самые загадочные уголки нашей планеты. Своим главным увлечением считает обретение новых знаний и навыков. Любит жизнь и старается каждый день прожить со смыслом и удовольствием.

Для Светланы участие в конкурсе «Миссис Калуга-2019» - возможность выйти из зоны комфорта, узнать себя еще лучше и раскрыть свой потенциал.

Елена МОЛОНОСОВА, 32 года.

Имеет высшее образование, работает помощником директора в торговой компании. У Елены муж и четверо детей.

- Верит во все цвета радуги, людей и улыбку, - рассказывают организаторы.

Признаётся, что до слёз её довести может только смех. Девиз по жизни: «И помните, что не может быть так плохо, чтоб не могло быть еще хуже, а иногда может быть лучше, чем есть сейчас. Жизнь в ваших руках!».

Виктория ЛЫСЕНКО, 32 года.

Имеет высшее образование по специальности «Компьютерные технологии в управлении и обучении». Руководитель отдела продаж, считает, что женщина должна самореализоваться.

О себе говорит, что она целеустремленная, ответственная, креативная, коммуникабельная и творческая личность. Любит заниматься спортом, имеет награды и знает, что такое упорство и преодоление преград. Всегда добивается поставленных целей и при этом не теряет улыбку и позитивный взгляд на жизнь.

- Я – счастливый человек!» - утверждает участница.

Её опора и поддержка – муж и сын.

Не боится перемен и всегда готова ко всему новому. Считает, что сильный человек – это не тот, кто может положить на лопатки одним взглядом, а тот, кто одной улыбкой способен поднять с колен!

Вера РУМПЛЕР, 33 года.

В 14 лет, покинув отчий дом, ступила на цирковую арену. Поняла, что за блистательным эффектным номером воздушных гимнастов стоит тяжелый физический труд со стертыми в кровь ладонями, с синяками и ссадинами от падений и срывов. Но всё это сделало её жизнь более осмысленной и интересной.

Разочарование от неудавшегося брака и его последствий поставило новые цели в её жизни. В ней появился смысл – дочь. Сумела совместить обязанности мамы с карьерным ростом. Начав с рядового продавца стала директора крупного сетевого магазина.

Говорит, что второй муж нашёл её сам.

- Для многих выйти замуж за иностранца – есть предел мечтаний, но для Веры – это определенный труд, такой как: знание языка, истории, обычаев страны мужа, - рассказывают организаторы. - Недавно у них родилась дочь. С мужем они стараются привить ей все самое лучшее, что есть в них самих и культурах России и Австрии.

Сейчас Вера нашла себя в качестве тренера по эстетической гимнастике.

Нина МЕЛЬНИКОВА, 30 лет.

Юрист.

Каждый свой день начинает с улыбки, не живет по правилам, а руководствуется сердцем.

- Когда ты счастлив, ты можешь простить и понять многое, – говорит участница.

Ольга ТРОФИМОВА, 31 год.

Вот уже 9 лет она замужем за своей первой любовью. У них подрастают двое детей – сын и дочь.

Любимое хобби участницы стало её работой - преподаёт восточные танцы в фитнес-клубах Калуги.

Для Ольги жизнь – это постоянное движение, поэтому она рада испытать себя в этом конкурсе.

- Она любит путешествовать, - рассказывают об участнице организаторы конкурса. - Море занимает особое место в сердце Ольги, оно являет собой вечное движение, как и вся её жизнь, но в то же время успокаивает и помогает зарядиться позитивом перед длинными осенними и зимними калужскими деньками.

Яна МИТИНА, 36 лет.

Двое детей. Любит ставить перед собой цели и прилагает все усилия к их достижению. Верит, что мир принадлежит оптимистам.

Уважаемые читатели! Как вы думаете, у кого больше шансов на победу в этом конкурсе? Пишите в комментариях!