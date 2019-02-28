Снижение смертности и борьба с онкологией – в Калуге рассказали об итогах года в медицине

28.02.2019 17:25 359

В четверг, 28 февраля, в Калуге состоялась расширенная коллегия регионального министерства здравоохранения по итогам 2018 года и задачам на предстоящий период.

В работе коллегии приняли участие доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по стратегическому развитию, заведующий кафедрой онкологии, гематологии и лучевой терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ Сергей Румянцев, губернатор области Анатолий Артамонов, его заместитель Константин Горобцов, руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти, депутат Госдумы Геннадий Скляр, председатель Заксобарния области Виктор Бабурин, директор Территориального фонда ОМС Калужской области Эдуард Кузькин, члены регионального правительства, руководители смежных профильных ведомств, лечебно-профилактических учреждений, специалисты отрасли.

Рождаемость – выше, чем у соседей

В своем докладе министр здравоохранения области Константин БАРАНОВ отметил, что в 2018 году работа ведомства была сосредоточена на повышении доступности и качества медицинской помощи, снижении заболеваемости и смертности населения от основных причин, на увеличении рождаемости и продолжительности жизни, укреплении материально-технической базы медицинских организаций.

По оперативным данным Росстата в области родилось 10 278 малышей. Коэффициент рождаемости составил 10,2 на 1 тыс. населения, что выше, чем в среднем по ЦФО (9,9 на 1 тыс. жителей). Коэффициент смертности снизился и составил 14,7 промилле. Снизилась и смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, некоторых инфекционных заболеваний, туберкулёза.

Общий коечный фонд лечебно-профилактических учреждений региона составил 5 959 круглосуточных коек, на которых было пролечено 173 857 пациентов, в том числе 27 337 детей. В дневных стационарах получили лечение 53 459 пациентов, из них 4 696 детей. Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 9 198 жителям региона, из них 731 ребенку. Пациентам с острым коронарным синдромом проведено 310 тромболизисов, на 87 больше, чем в 2017 году. Свыше 111 тысяч взрослых прошли I этап диспансеризации, что на 12,5% больше, чем в 2017 году. Из них 28,8% было направлено на II этап, для углубленных обследований.

От пневмококковой инфекции привито 17 014 человек (на 11,9% больше запланированного), из них 10 233 ребенка. От гриппа - 468 531 человек. Охват вакцинацией населения области составил более 53%.

В рамках пилотного проекта «Территория заботы» в области открыто 50 гериатрических коек на базе двух калужских городских больниц, а также 5 гериатрических кабинетов. Это позволило значительно улучшить оказание медицинской и социальной помощи пожилым гражданам региона.

В 2018 году показатель младенческой смертности в регионе находился на уровне ЦФО - 4,7 промилле, и ниже, чем по России в целом (5,1 промилле). Благодаря современным технологиям, применяемым в перинатальном центре, удалось на 20% добиться снижения смертности в период новорожденности.

Пренатальная (дородовая) диагностика была проведена 7542 женщинам. На 5 наследственных заболеваний обследовано 9956 новорожденных, охват неонатальным скринингом составил 99 %. Аудиологическим скринингом охвачено 9641 детей. Продолжалась диспансеризация детей-сирот и детей без попечения родителей, находящихся под опекой, патронатом и в приемных семьях. С целью обеспечения доступности медицинской помощи широко использовались выездные формы работы. По графику в районы области выезжали комплексные бригады врачей калужских областной и городской детских больниц, а также бригады паллиативной помощи, центра здоровья, реанимационные акушерские и неонатальные реанимационные бригады. В соответствии с планом по реализации мероприятий «Десятилетия детства» в области стартовала ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений», участниками которой стали 16 учреждений.

На оборудование для борьбы с раком потратят больше 800 миллионов

Продолжилось развитие онкологической службы. Были открыты новые высокотехнологичные структурные подразделения, закупалось современное оборудование, внедрялись инновационные методики, телемедицина. До 2024 года запланировано за счет средств федерального и областного бюджетов закупить нового оборудования на сумму 801,7 млн. рублей.

На базе БСМП им. К.Н.Шевченко внедрялись современные методики в сфере хирургии, травматологии и ортопедии. Для врачей регулярно проводились мастер-классы специалистов ведущих клиник страны, закупалось современное оборудование. Освоен ряд инновационных операций.

700 вакансий

Особое внимание Константин Баранов уделил необходимости дальнейшего кадрового укрепления отрасли. В настоящее время в области работают 3021 врач и 7941 медицинский работник со средним специальным образованием. Дефицит составляет 310 врачей и 390 средних медработников.

По целевым направлениям от медицинских организаций области обучаются 673 студента-медика за счет средств федерального и областного бюджетов. На подготовку медицинских кадров и их социальную поддержку ежегодно из областного бюджета выделяется более 200 млн. рублей. Это позволило за три года сократить дефицит медицинских работников на 30 %.

В области идет процесс создания и внедрения Региональной медицинской информационной системы. Все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, осуществляют выписку электронного листа нетрудоспособности, организован информационный обмен данными с ФСС. Для мониторинга мероприятий по предоставлению мер социальной помощи внедрена Единая региональная система льготного лекарственного обеспечения.

Достигнуты высокие показатели по внедрению Единой диспетчерской дежурной службы станций скорой медицинской помощи: проведено обучение диспетчеров и фельдшеров, закуплены планшеты, на автомобилях скорой установлены мобильные навигационно-связные устройства, которые передают сигнал в единую диспетчерскую службу. Количество вызовов в неделю составляет более 5000, из которых 99% заполняется в электронном виде.

В числе приоритетов на текущий год Константин Баранов назвал сокращение дефицита медицинских кадров, дальнейшее развитие службы скорой помощи, создание межрайонных многопрофильных медицинских центров, организацию доставки населения к месту лечения специальными медицинскими автобусами, увеличение охвата населения вакцинопрофилактикой, укрепление материально-технической базы детских поликлиник и строительство на селе современных ФАПов.

Новое здание для «Скорой помощи»

Приветствуя участников коллегии, Сергей Румянцев отметил, что совместная работа профильных федеральных структур и минздрава области по реализации национального проекта «Здравоохранение» требует новых современных форм взаимодействия. При этом он подчеркнул, что Калужская область по многим показателям занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, а значит, в дальнейшей работе может ориентироваться не только на среднероссийские, но и на среднеевропейские значения.

Говоря об основных задачах текущего года Константин Горобцов назвал необходимость начала реконструкции нового здания для станции скорой помощи Калуги, строительство детско-взрослой поликлиники на Правобережье областного центра, а также современного онкологического диспансера на территории медицинского городка в Анненках.

Подводя итог, Анатолий Артамонов подчеркнул, что с целью значительного повышения качества оказания медицинской помощи населению в области создается современная модель межрайонных медицинских центров, начинается масштабная реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов, расширяются меры социальной поддержки медицинских работников для укрепления первичного звена. При этом будет продолжена модернизация крупных лечебно-профилактических учреждений и оснащение их самым современным оборудованием.

Губернатор напомнил об ответственности, которую в рамках проводимых реформ несут руководители всех заинтересованных ведомств, а также главы муниципалитетов. При этом он призвал всех проявлять больше инициативы, осваивать новые формы работы, перенимать лучший опыт.

- Надо больше учиться друг у друга, и на основе полученного опыта добиваться результатов. Мы обязаны решить эту задачу! - подчеркнул Анатолий Артамонов.