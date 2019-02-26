Спасательную технику показали на набережной Яченки

Утром во вторник, 26 февраля, на вертолётной площадке на набережной Яченского водохранилища в Калуге прошёл смотр техники, которая используется для ликвидации различных аварий.
В частности, там показали:
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Ранее, напомним, министр МЧС России Евгений ЗИНИЧЕВ поручил привести все силы в полную готовность в преддверии весеннего паводка.
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