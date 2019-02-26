Спасательную технику показали на набережной Яченки

26.02.2019 14:56 708 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Утром во вторник, 26 февраля, на вертолётной площадке на набережной Яченского водохранилища в Калуге прошёл смотр техники, которая используется для ликвидации различных аварий.

В частности, там показали:

Автомобиль ГАЗ-27527 с лодочным прицепом и моторной лодкой «Казанка 5 М-4»;

Автомобиль ГАЗ-27527;

Надувную лодку «ДМБ-330»; костюм ГТКС-6 (гидро-термо костюм спасателя); комплект водолазного снаряжения (костюм сухого типа, акваланг в комплекте с компенсатором плавучести, груза); спасательный круг; конец «Александрова»; спасательные жилеты; линемёт «Иста-150».

Судно на воздушной подушке «Хивус»;

Катер «Мастер 651»;

Надувную лодку «Фаворит»;

Снегоболотоход с санями.

Ранее, напомним, министр МЧС России Евгений ЗИНИЧЕВ поручил привести все силы в полную готовность в преддверии весеннего паводка.

Уважаемые читатели! Каким, на ваш взгляд, будет паводок в этом году? Пишите в комментариях!