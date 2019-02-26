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Спасательную технику показали на набережной Яченки

26.02.2019 14:56 1 708 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Спасательную технику показали на набережной Яченки

Утром во вторник, 26 февраля, на вертолётной площадке на набережной Яченского водохранилища в Калуге прошёл смотр техники, которая используется для ликвидации различных аварий.

В частности, там показали:

  • Автомобиль ГАЗ-27527 с лодочным прицепом и моторной лодкой «Казанка 5 М-4»;
  • Автомобиль ГАЗ-27527;
  • Надувную лодку «ДМБ-330»; костюм ГТКС-6 (гидро-термо костюм спасателя); комплект водолазного снаряжения (костюм сухого типа, акваланг в комплекте с компенсатором плавучести, груза); спасательный круг; конец «Александрова»; спасательные жилеты; линемёт «Иста-150».
  • Судно на воздушной подушке «Хивус»;
  • Катер «Мастер 651»;
  • Надувную лодку «Фаворит»;
  • Снегоболотоход с санями.

Ранее, напомним, министр МЧС России Евгений ЗИНИЧЕВ поручил привести все силы в полную готовность в преддверии весеннего паводка.

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Авторы
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: фоторепортаж общество
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