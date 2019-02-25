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Заседание правительства: шестилетка в экономике и наплыв туристов

25.02.2019 17:46 0 497
Заседание правительства: шестилетка в экономике и наплыв туристов

В понедельник, 25 февраля, в Калуге губернатор Анатолий АРТАМОНОВ провел очередное заседание правительства.

Планы на шесть лет

В ходе встречи участники положительной оценили проект государственной программы «Экономическое развитие в Калужской области», рассчитанной на шесть лет.

По словам руководителя отраслевого министерства Ильи ВЕСЕЛОВА, законопроект направлен на создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций за счет совершенствования инфраструктуры для размещения новых производств, повышения конкурентоспособности промышленного комплекса и развития экспортного потенциала калужских производителей. Особое внимание будет уделено обеспечению эффективного передвижения пассажиров и грузов. В программе также отражены основные мероприятия по реализации региональных проектов, являющихся частью федеральных и национальных   инициатив РФ. Общий объем финансирования за счет средств бюджета области  до конца 2024 года превысит 16,4 млрд. рублей.

Анатолий Артамонов подчеркнул важность не только достижения, но и перевыполнения планов и контрольный цифр, намеченных отраслевым министерством.

Поток туристов

Правительство также утвердило проект региональной государственной программы «Развитие туризма» на 2019 - 2024 годы. В числе ее ожидаемых итогов: увеличение потока в область туристов и экскурсантов до 3,5 млн. человек в год, объектов аграрного туризма и мероприятий туристской направленности. Основным качественным результатом государственной политики в сфере туризма Калужской области должен стать перевод отрасли туриндустрии на инновационный путь развития и ее превращение в наиболее привлекательную сферу экономической деятельности.

Объем финансирования программы составляет порядка 280 миллионов рублей.

Своими текущими планами на заседании поделились представители региональных ведомств: Агентства по развитию туризма и Агентства инновационного развития Калужской области, «Туристско-информационного центра «Калужский край» и туристической компании «Калуга-Лэнд».

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил, что Калужская область - самобытный субъект с большим туристическим потенциалом и возможностями. Руководству профильного министерства, он рекомендовал активнее заниматься популяризацией народных промыслов, а также стремиться к тому, чтобы все организуемые событийные мероприятия приобрели калужскую специфику.

- Надо подогревать интерес, обмениваться опытом, работать на опережение и интересоваться тем, что происходит вокруг, - подчеркнул губернатор. - Эту работу должны делать творческие и увлеченные люди, любящие свое дело.

ГТО – движение вверх

Об итогах реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) Правительство проинформировал министр спорта Алексей Логинов. Он сообщил, что в общероссийском рейтинге ГТО за 2018 год Калужская область занимает 24 место (в 2017 - 41 место). По темпам развития комплекса регион находится на 7-ой позиции в стране. По показателю «Регистрация на портале гто.ру» калужане занимают 2 место в России, а по участию населения в сдаче нормативов комплекса – 3 место. Среди районов области лучшими по качеству внедрения комплекса стали Козельский, Бабынинский районы, «Город Киров и Кировский район».  Говоря о ближайших планах, министр выразил надежду на то, что в рейтинге ГТО по итогам 2019 года Калужская область войдет в десятку сильнейших субъектов Российской Федерации.

Развитие моногорода

Одной из тем заседания стали перспективы комплексного развития Дзержинского района. Врио главы администрации муниципалитета Виталий Грачев обозначил приоритетные направления этой работы: развитие моногорода Кондрово, создание благоприятного инвестиционного климата и реализация уже заключенных инвестиционных соглашений, расширение инфраструктуры туризма.

На совещании также рассматривались текущие вопросы. Речь шла о строительстве очистных сооружений в пос. Полотняный Завод в Дзержинском районе, проблеме незаконных канализационных сливов в Калуге, об организации проверок в отношении управляющих компаний, включивших в платежные квитанции плату за услуги ТБО.


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Тэги: область
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