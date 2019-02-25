Тощих девушек замуж не брали

В Калужской губернии надевали понёвный костюм (на фото — крайний слева), позже — сарафанный (рядом с понёвным). Носили бархатные душегреи без рукавов — курты (на фото — в центре), такие, как из д. Бережки Жиздринского уезда (ныне — Кировский район).

Зачем прыгали в понёву

В Палатах Коробовых сейчас можно увидеть, что носили наши прабабушки и как этот стиль можно использовать в современной моде. На выставке «Традиционный женский костюм и старинные наряды» представлены и работы художников-дизайнеров, и эскизы современных моделей в народном стиле, выполненные студентами КГУ. По костюму раньше можно было сказать о человеке всё — откуда он, женат ли и сколько у него детей… Народный крестьянский костюм не менялся на протяжении многих веков. И даже когда Пётр I в 1700 году повелел носить всем европейскую одежду, это не касалось духовенства и крестьян.

— В Калужской губернии носили два вида костюма: сарафанный и понёвный, — рассказывает директор Музейно-краеведческого центра «Палаты Коробовых» Ирина ЗУБКОВА. — Самый древний костюм включал юбку-понёву. Когда девушка выходила замуж, на неё надевалась эта самая понёва. Мать к замужеству дочери готовила приданое — полотна на 12 понёв, праздничных и будничных. В нашей губернии был интересный обычай — прыганье в понёву. Когда девушку наступала пора выдавать замуж, собиралась вся родня. Невеста становилась на лавку, её мать — около, она держала эту старинную юбку и говорила: «Прыгнь, детонька, прыгнь в вечный хомут бабий, в понёву». Та отвечала: «Хочу — прыгну, хочу — нет». Прыжок означал согласие на брак. Понёвы носили только замужние женщины.

Сарафан пришёл позже, это северный тип одежды. Носили его с кокошником. Николай II подарил Румянцевскому музею кокошник Калужской губернии с шишечками, так называемый шишак. По количеству шишек можно было судить, сколько у пары детей.

А понёвный костюм носили с сорокой (головной убор) и обязательно надевали украшения. По народным поверьям, это отпугивало нечистую силу. Девушки и женщины должны были защищать себя. Считалось, что, чем больше бус, тем больше родится в будущем детей. У купчих были парчовые костюмы, богато украшенные. Вообще, красивым считалось, когда, как говорили бабушки: «Она идёт — шумит и вся сияет».

Девушка носила одну косу и венец — макушка у неё была открыта. Замужняя женщина — две косы в знак того, что у неё есть вторая половинка. Голова замужней должна была быть покрыта. И, не дай Бог, головной убор упадёт, это считалось смертным грехом. Женщина должна была пойти в церковь и замолить его. Отсюда и слово «опростоволосилась», то есть опозорилась.

В 70-е годы ХIХ века в моду входит костюм в русском стиле: белая рубашка и фартук. Многие калужские купчихи любили этот наряд, о чём можно судить по фото.

Хотели казаться толще

— Мы с мужем Михаилом изучаем народный костюм не один год, занимаемся ткачеством. В нашей семье ткёт Михаил, потому что изначально это было мужским делом, женщины перехватили инициативу позже, — говорит победитель всероссийского конкурса «Русский костюм на рубеже веков» Наталия МОИСЕЕНКО. — Поражаешься крою народного костюма, сочетанию цветов. Посмотрите на рубахи — это уникальная вещь, которую и сейчас можно носить. Шьётся она из обычных прямоугольников, на груди — вставка-квадрат. Это даёт свободу движениям. Рубаха никогда не выдаст особенностей фигуры, которые вы хотите скрыть. Были нижняя нательная рубаха, которую никогда не снимали, и верхняя. Если девушка тощая, у неё — никаких шансов выйти замуж, потому что «некрасиво». Что же делали? Под рубаху надевали до 5 нижних юбок — для объёма! И до 15 элементов было в головном уборе. Каждая крестьянка должна была, встав в 5 утра, надеть его: простоволосой нельзя было показаться ни свекрови, ни мужу. Поэтому сороку снимали, на банку вешали, а утром на скорую руку надевали. Выгоняли корову, занимались хозяйством. Потом весь этот сложный головной убор заново водружали на голову, и на это уходило до 2 часов.

Сарафанный комплект Гамаюнщины Калужской губернии. Автор — Татьяна Ермакова. Браное ткачество.





Калужская купчиха Фалеева в костюме в русском стиле.





Зимний комплект, выполненный калужскими модельерами.





Кукла в костюме Калужской области.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.