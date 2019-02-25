Как калужских чиновников заставили ходить на работу к 6 утра

Род Кречетниковых происходил из Великого Новгорода и был известен с XV века. В 1729 году в семье действительного статского советника генерал-провиантмейстера Никиты Кречетникова и Екатерины Григорьевны, урождённой Собакиной (это одна из знатных российских фамилий, идущая от царицы Марфы), родился сын, которого назвали Михаилом. Всего в семье было шестеро детей.

Первый наместник

Михаил Никитич окончил Сухопутный шляхетский корпус, принимал участие в Семилетней и Русско-турецкой войнах.

Указ о назначении Кречетникова калужским наместником Екатерина II подписала 24 августа 1776 года. Открытие Калужского наместничества состоялось через полгода — в январе 1777-го. Это был настоящий праздник. Московский митрополит Платон совершил торжественное богослужение. В только что открывшемся театре, который разместился в двухэтажном каменном здании амбара у Жировского ручья, принадлежавшем купцу первой гильдии Тимофею Шемякину, состоялся первый спектакль. Специально приглашённые из Петербурга и Москвы актёры и музыканты показали грандиозное представление под наз-ванием «Пролог на открытие Калужского наместничества». Текст этой пьесы написал известный поэт Василий Майков. Давались торжественные обеды, балы, маскарады, устраивались концерты и фейерверки.

Всем уездным городам пожаловали гербы. Правой рукой наместника стал первый калужский губернатор генерал-поручик Алексей Петрович Лецкой. Калужане избрали первого городского голову — купца Василия Григорьевича Фалеева.

Чиновники Калужского наместничества должны были носить «мундиры красного сукна с светло-голубыми бархатными лацканами, круглыми воротниками и обшлагами того же цвета, с подбоем, камзолами и пуговицами того же цвета».

Строил с размахом

Кречетников в Калуге широко развернулся. Был составлен регулярный план застройки города (до этого Калуга была преимущественно деревянной). Его автором стал Пётр Никитин. Дополнил план Никитина губернский архитектор Ясныгин. Заново построены улицы Московская (ныне — ул. Ленина), Ильинская (ул. Кутузова), Никольская (ул. Луначарского), Садовая (ул. Кирова). Сооружены Каменный мост, Троицкий собор, Присутственные места. Началось строительство Гостиного двора, которое продолжалось почти 40 лет.

Кроме того, учредили школу для купеческих и мещанских детей и заведение «для обу¬чения благородного юношества математике, правилам российского слога, иностранным языкам, рисованию и танцам». В 1786 году открылось Главное народное училище (с 1804 года — мужская гимназия).

В Калуге начинают печатать книги.

На работу — к 6 утра

При Кречетникове чиновники в Калуге должны были работать так: «быть по одному в наместническом правлении дежурному и наблюдать, чтобы приказные служители каждый к своей должности не позже шести часов пополуночи являлись. А выходить не ранее двух часов пополудни, потом пополудни же приходить в пять часов, выходить в 11-м часу, ежели дела требовать будут».

Любил дорогие наряды

Кречетников обожал роскошь, пышные праздники, «слишком любил прекрасный пол, отличался щегольским нарядом даже в летах престарелых: носил всегда шёлковые чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки». И чиновникам велел, «чтоб все канцелярские служители в должной опрятности и чистоте были. Приказать имеющим офицерские чины ежедневно иметь волосы под пудрой, а прочим — виски в бумажках, а назади косы или кошельки, на шее — не платки, а галстуки».

Михаил Никитич был женат на Анне Ивановне Дуровой. Детей у них не было. А в Калуге, говорят, имел ещё и любовницу Наталью Вельяминову.

В имении Росва он построил деревянный дом с 16 комнатами и 2 балконами, домовую церковь, большой скотный двор из белого и красного кирпича. Хотел он выстроить и каменный дом с 40 комнатами, но не успел. Имение после смерти Кречетникова перешло его племяннице Елизавете.

Не успел стать графом

В 1790 году императрица пожаловала Кречетникову чин генерал-аншефа и 1000 душ крепостных в белорусских землях. Управление Калугой перешло к губернаторам.

Интересно, что первый калужский наместник Кречетников занесён в Книгу рекордов Гиннесса как «самый короткий граф» в мире. Он пробыл им всего три дня: 6 мая 1793 года ему был присвоен этот титул, а 9 мая в местечке Меджибоже (Польша) Михаил Никитич скончался, даже не успев узнать об этом (гонец опоздал на день). Похоронили его в Слуцке, в соборной церкви Слуцкого Свято-Троицкого монастыря.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.