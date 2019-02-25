Промышленность и жилищное строительство в плюсе: Обнинск подвёл итоги 2018 года

22 февраля первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ заслушал годовой отчёт главы администрации наукограда Владислава ШАПШИ.

В своём докладе мэр Обнинска отметил, что в 2018 году собственные доходы города составили 1,9 млрд. рублей, превысив уровень 2017 года на 5,7%. В целом доходы достигли 3,9 млрд. рублей.

- Рост налоговых доходов к уровню прошлого года составил 110,4%. Расходы составили 3,8 млрд. рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Калужской области. – На финансирование социальной сферы направлено 67% от их общего объёма.

Далее Владислав Шапша подробно подвёл итоги работы по каждому направлению.

Промышленность

Промышленное производство за последние 3 года выросло в 1,5 раза, его объём достиг 63 млрд. руб. В октябре на площадке завода «Ниармедик» открылось производство продукции для генетической идентификации личности человека. Вес предприятий территории инновационного развития в городской экономике оценивается почти в 25%. Это 3500 рабочих мест.

Всего же по итогам 2018 года объём выручки предприятий и организаций Обнинска увеличился на 15 млрд. и достиг 180 млрд. руб., рост – 9%. Объём инвестиций при этом превысил 8 млрд. руб.

Жильё

Общая площадь территории Обнинска увеличена на 700 га и сейчас составляет 5015 га. В прошлом году в городе в эксплуатацию введено более 149 кв. м жилья, в том числе: 2467 квартир в 9 многоквартирных домах, 61 дом и 98 индивидуальных домов.

В данное время ведётся строительство 15-ти этажного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года.

Образование

Активно развивается сеть образовательных учреждений. Проходит государственную экспертизу проект школы на 1000 мест в жилом районе «Заовражье». Разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина». Заключён договор на реализацию инвестиционного проекта по строительству муниципального дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в микрорайоне «Зелёный остров».

Также в «Заовражье» планируется строительство детского образовательного центра, в состав которого войдут дошкольное образовательное учреждение на 100 мест и начальная школа на 100 мест.

Ещё один детский сад на 140 мест появится по адресу: ул. Пирогова,12. Недавно для этого там было снесено старое здание. Дошкольное учреждение будет строиться за счёт бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» национального проекта «Демография».

Капитальный ремонт

Сбор средств в Фонд капитального ремонта МЖД за период с 1 октября 2014 по 31 декабря 2018-го составил 92,3%. Всего за период действия региональной программы капремонта на приведение в порядок жилищного фонда Обнинска направлено 719 млн. рублей. В 2018 году работы выполнены на сумму 325,7 млн. рублей. Одним из приоритетных направлений стала замена старого лифтового оборудования.

Ремонт дорог и дворов

На ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, а также проездов к дворовым территориям в 2018 году израсходовано 91,6 млн. рублей. Работы выполнены на общей площади 59 752 кв. м.

Строительство и реконструкция сетей наружного освещения в прошлом году обошлись местной казне в 13,2 млн. рублей, в том числе около 4 млн. рублей за счёт средств, выделенных на благоустройство ТОСов.

В 2018 году в рамках деятельности ТОС выполнены работы на объектах по благоустройству микрорайонов на 49 дворовых территориях города. Комплексный ремонт проведён в 36 дворах. Во многих из них появилось освещение, новые дорожки, спортивные площадки, зоны отдыха.

В рамках участия в реализации приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды» в Гурьяновском лесу были завершены работы по устройству 1506 м насыпных ландшафтных дорожек, а также детской и спортивной площадки. Проведён ремонт 5 внутридворовых территорий. За счёт средств города выполнено комплексное благоустройство территории проспекта Маркса.

Сбор и утилизация ТКО

В прошлом году Обнинск приступил к созданию системы по организации раздельного сбора мусора. В наукограде установлено 30 контейнеров для сбора стекла, обслуживаются 16 специализированных контейнеров по раздельному сбору макулатуры и пластика.

Дмитрий Денисов, в целом, положительно оценил работу обнинских коллег, особо отметив хорошие показатели по вводу жилья, а также деятельность администрации по развитию города и расширению его границ.

- Это большая победа, - сказал, в частности, первый заместитель губернатора. – Правильные решения, заложенные в генеральном плане, воплотились в жизнь, поэтому Обнинск имеет будущее.