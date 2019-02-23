Перспективы Обнинска: новая школа и предприятия

В пятницу, 22 февраля, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ совершил рабочую поездку в Обнинск.
В преддверие Дня защитника Отечества глава региона посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь» с братской могилой воинов, павших при освобождении этих мест в 1941 году, и возложил цветы.
В сопровождении Главы администрации наукограда Владислава Шапши Анатолий Артамонов побывал в новом здании школы, расположенной в 55-м микрорайоне. Здание рассчитано на 1100 мест. Помимо учебных кабинетов проектом предусмотрены три спортивных зала, хореографический и актовый залы, столовая на 320 мест, информационный центр (медиатека, библиотека), сенсорная комната, кабинеты психолога и логопедов. На прилегающей территории – стадион с беговой дорожкой, волейбольно-баскетбольная площадка и восемь площадок для начальной школы. Строительство школы практически завершено, ведутся отделочные работы. Параллельно идет комплектация педагогического состава и набор детей для обучения. Отбор педагогических работников осуществляет управление общего образования. Желание работать в этой школе выразили выпускники КГУ им. К.Э. Циолковского.
Еще одним объектом, который Анатолий Артамонов посетил в ходе поездки, стало ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина. Здесь он осмотрел новые производственные участки, введенные в эксплуатацию в 2016-2018 годах. В их числе – не имеющий аналогов в России многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением для изготовления оснастки и обработки изделий, комплексы безавтоклавного формования изделий из композиционных материалов и автоматизированной выкладки препрегов, а также испытательный центр. С 2015 по 2017 годы на предприятии введены 19 новых участков и 24 единицы нового оборудования. Это позволяет предприятию успешно выполнять гособоронзаказ и задачи в рамках проектов по производству современных образцов отечественной техники.
В ходе общения с журналистами, которое состоялось на предприятии, Анатолий Артамонов высоко оценил проводимую в последние годы руководством объединения работу по техническому обновлению производства, внедрению инновационных разработок, а также развитию партнерских связей с российскими коллегами:
- То, что мы здесь увидели, дает хороший повод для оптимизма, - отметил он. - Город уверенно движется вперед - в сторону обновления, улучшения окружающей среды, создания более комфортных условий для жизни.
По мнению Анатолия Артамонова, у наукограда есть возможности и далее развивать не только объекты социальной инфраструктуры, расширять жилой фонд, но и отводить территории для индустриальных площадок, куда привлекать инновационные компании с перспективой трудоустройства выпускников профессиональных учебных учреждений и вузов города, молодых специалистов.
В этот же день в Доме ученых Анатолий Артамонов провел прием граждан по личным вопросам.
Речь шла о перспективах и проблемах развития футбола в Обнинске, замене покрытия на футбольном стадионе «Труд», создании детского технопарка, капитальном ремонте кровли одного из домов, а также о благоустройстве дворовой территории в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам встреч все рассмотренные вопросы взяты главой региона под личный контроль.
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