На поддержку предпринимательства потратят почти 500 миллионов

23.02.2019 11:49 163

В пятницу, 22 февраля, в Калужской торгово-промышленной палате губернатор Анатолий АРТАМОНОВ встретился с представителями деловых кругов.

Открывая традиционный диалог, руководитель области особо отметил важность проведения таких встреч с целью улучшения в регионе комфортного климата для работы бизнеса, максимального снижения на него административной нагрузки:

- Чем свободнее чувствует себя бизнес, тем сильнее развивается.

О результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2018 году и планах на предстоящий период рассказал министр экономического развития региона Илья ВЕСЕЛОВ.

Он отметил, что поддержка деловой активности бизнеса велась ведомством по ряду направлений. В их числе – прямая финансовая поддержка. Субсидии получили 11 компаний на общую сумму 13,6 млн. рублей. На софинансирование муниципальных программ поддержки МСП израсходовано 20,1 млн. рублей. В итоге помощь получили 80 предпринимателей, в том числе восемь из моногородов.

Государственным фондом поддержки предпринимательства области выдано 29 микрозаймов на сумму 55,4 млн. рублей, предоставлено 40 поручительств на сумму 480,3 млн. рублей, под которые предприниматели привлекли 2,7 млрд. рублей кредитов. Кроме того, суммарный объем кредитов, выданных субъектам МСП области с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» составил 1,3 млрд. рублей.

Малые и средние предприятия, внедряющие новые разработки, при поддержке Агентства инновационного развития области участвовали во всех программах федерального Фонда содействия инновациям, получая грантовые средства на выполнение научных разработок и организацию высокотехнологичных производств.

Агентством развития бизнеса в формате «единого окна» оказана консультационная и иная поддержка более трем тысячам субъектам МСП. Для них проведено 25 семинаров и тренингов. Центр координации поддержки экспортоориентированных компаний в прошлом году, по оценке Российского экспортного центра, вошел в 10-ку лучших региональных центров.

Предпринимателям также оказывалось содействие в виде преимущественного права аренды объектов государственного и муниципального имущества. Их перечень из 530 единиц размещен на официальных сайтах администраций муниципалитетов.

В этом году задачи по развитию МСП связаны с выполнением национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основное внимание будет уделено совершенствованию условий работы бизнеса и повышению для него доступности финансовых средств. Всего на поддержку МСП области в 2019 году запланировано 447 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 115 млн. рублей, что значительно выше суммы прошлого года. До 194,5 млн. рублей увеличится объем бюджетных средств для выдачи микрозаймов и поручительств, до 57,8 млн. рублей - на поддержку экспорта.

Учитывая востребованность субъектами МСП прямой финансовой поддержки, региональное министерство экономического развития расширит программу субсидирования. Ее основные направления – возмещение затрат по договорам лизинга, на приобретение оборудования и участие в выставках, а также на погашение процентов по кредитам. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 43,7 млн. рублей.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Курировать данную тему в области будет недавно созданное министерство цифрового развития. Его руководитель Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ рассказал об основных приоритетах в работе ведомства. Это, прежде всего, создание системы управления данным проектом с привлечением необходимых финансовых ресурсов и формированием соответствующей нормативной базы. Основная задача на ближайшее будущее - на основе использования современных цифровых технологий сформировать для граждан и бизнеса эффективную систему доступных, безопасных и экономически эффективных услуг в таких сферах деятельности как управление городской средой, образование и здравоохранение, получение госуслуг, кадровое обеспечение, торговля и других.

Говоря о важности и сложности поставленных задач, Анатолий Артамонов подчеркнул, что «через цифровизацию прежде всего необходимо решать, те проблемы, которые мешают жить людям». При этом, заметил губернатор, важно привлечь к этой работе региональный профильный бизнес, институты развития, в том числе Торгово-промышленную палату, и другие заинтересованные структуры.