Структурированная вода для перца

Ираида Александровна Махиня — известный в Калуге садовод, постоянная участница городских выставок. Уже несколько десятилетий она выращивает всевозможные растения. Особенно ей удаются перец, томаты, лук, фасоль.

В клубе «Эдельвейс» она рассказала, как ухаживать за перцем.

— Многие любители совершают ошибки при выращивании рассады: используют кислый, щелочной или питательный грунт, сажают необработанные или некачественные семена, торопятся с посадкой растений.

«Бедная» земля

— Первым делом надо приготовить почву, — уверена Ираида Александровна. — Она должна быть влаго- и воздухопроницаемой, не комковаться, не слёживаться, не покрываться корочкой. Классическая земля для выращивания перца — 70% опилок и 25% песка. Свежие опилки два раза заливают кипятком, а песок промывают от глины.

Конечно, каждый садовод готовит почву по-своему, многие берут дерновую землю и торф. Главное, грунт не должен быть плодородным, поэтому нельзя брать землю из-под овощей и цветов. Компост также не подходит для начального грунта. Чем «беднее» земля, тем лучше.

Грунт обязательно надо продезинфицировать. Я его проливаю водой и выношу на мороз. В идеале он должен морозиться месяц. Потом землю заносят, проливают тёплой водой и гуматом калия: на три литра воды одна столовая ложка.

Покупную землю тоже надо обеззаразить: закрытый пакет поставить в ведро и залить его кипятком. Когда остынет, можно использовать.

Время посадки

— Когда сажать перец? Важный вопрос. Если посадите очень рано, рассада вытянется. Надо иметь в виду, что ей необходимо два месяца, чтобы вырасти. Вот и считайте. Если хотите высадить в теплицу растения 10 мая, отсчитываете 60 дней назад, ещё оставьте несколько дней на посадку, пикировку.



Перец высаживают на участок примерно через 20 дней после того, как он взошёл. Чем моложе рассада, тем лучше.

Семена для посадки нужно подготовить заранее. Они проходят 3 операции: обеззараживание, замачивание и проращивание.

Обеззараживают семена в растворах алоэ или питьевой соды. Я же это делаю в вишнёвом растворе марганцовки. Оставляю семена на 30 минут в 30-градусном растворе, а затем промываю до чистой воды.

Потом замачиваю семена в «Эпине» — корнеобразователе.

Лучше всего проращивать семена в растворе «Циркона», биологическом удобрении: две капли на 300 миллилитров воды.

Как только проклюнется семечко, нужно сажать его в грунт. Если земля не подготовлена, а сейчас нет времени этим заниматься, семечко можно убрать в холодильник.

Любители короткого дня

— Пророщенные семена раскладывают в подготовленную почву на расстоянии двух сантиметров друг от друга. Ёмкость ставят в тёмное место. Я ставлю её на пол.

У перца корневая система ранимая, восстанавливается около двух недель. Поэтому надо как можно меньше травмировать растение. А для этого делать толщину грунта не 10, а 5 см. На какую глубину высевать? Советую на один сантиметр. Землю слегка утрамбовать. При пересадке надо смотреть, чтобы зелёный стебель не был заглублён, иначе он может загнить.

Когда семена начинают всходить, земля может покрыться корочкой, её надо слегка обрызгать. Как только растения взошли, первые 2–3 дня их не поливают, а затем надо поливать тёплой водой из чайной ложки под каждый сеянец.

Появляются листики, пора выставлять рассаду на свет. Перец — растение короткого дня, значит, ему свет нужен только 12 часов. Если освещение будет дольше, сеянцы начинают вытягиваться. Это негативно скажется на состоянии растений и плодоношении. Поэтому где-то в 6–7 часов вечера нужно их прикрыть, можно чёрным «Ультрасилом». Тогда растения вырастают крепенькими, коренастыми.

Напоить

— Немаловажно пользоваться снеговой или талой водой для полива рассады. В качестве снеговой воды лучше брать свежевыпавший снег. Кладёте его в эмалированную посуду и ждёте, когда растает. На огне растапливать нельзя!

Талая вода — это водопроводная вода, которая наливается в какую-нибудь ёмкость и выставляется на мороз. Затем её заносят в квартиру и ждут, когда она растает.

Такая вода структурированная. Она способствует быстрому и качественному росту, растения меньше болеют.

Подкормить

— Когда распрямятся семядольные листочки, перец можно подкормить. Нужна ли подкормка, будет видно по состоянию рассады. Если растения стоят хиленькие, то она необходима. А так лучше ею не увлекаться.

Подкормить можно препаратами «Унифлор Бутон» или гуматом калия.



Чтобы перец радовал урожаем, нужно вырастить крепкую рассаду.

Пересадка

— Перцы лучше переносят пикировку, когда у растений уже образовались 3–4 листочка. Для этого готовятся стаканчики с хорошим дренажем. Затем они заполняются грунтом, земля проливается, делается лунка.

Плошка, в которой сейчас растут растения, хорошо — до грязи — проливается водой. Из такой земли легче вынуть растение, не пов-реждая корни. Важно, чтобы центральный корень при пересадке не загибался. Поливать пересаженную рассаду ни к чему. Правило для всех растений после пикировки одинаковое: 2–3 дня они стоят, приживаются, только потом их подкармливают. У садоводов есть для этого три помощника: «Циркон», «Эпин» и «Цитовир».

«Эпин» помогает справиться с сюрпризами погоды. «Цитовир» делает листья растений несъедобными для вредителей.

Как высаживать перец на участок, формировать растение и бороться с болезнями, читайте в следующем номере.

На заметку

О чём расскажет цвет перца

— За что мы любим этот овощ? За вкусовые качества и полезные свойства. Так, в перце витамина С даже больше, чем в смородине. И, между прочим, при консервировании он почти не исчезает. Богат он и витамином А. Поэтому незаменим при анемии, остеопорозе, сосудистых заболеваниях. А ещё снижает давление и уровень холестерина, — отмечает Ираида Махиня. — При этом цвет перца по-разному влияет на наш организм.

Красный содержит больше витамина А и С, ликопина. Жёлтый — калия, он полезен для сердца. В нём также много фосфора, необходимого для формирования костей, влияющего на работу почек. Жёлтый перец даже задерживает старение.

В зелёном перце (не путать с недозревшими) содержится фитостерин, который снижает уровень холестерина. Фиолетовый полезен для кровеносной системы.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.