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Аборты виноваты в демографическом кризисе?

22.02.2019 21:30 2 528 Оксана КОЛОСОВА
Аборты виноваты в демографическом кризисе?

4 февраля Управление ЗАГС г. Калуги озвучило тревожную статистику: в 2018-м впервые за три года число умерших в областном центре превысило количество новорождённых. Записей актов о смерти зарегистрировано на 13% больше, чем свидетельств о рождении.

Лотерея «Аборт»

Так совпало, что в тот же день в Калуге состоялось заседание участников сообщества «Товарищество мужей брадолюбивых». Оно объединяет представителей различных религиозных конфессий, существующих в городе.

«Ценность человеческой жизни» — так звучала тема февральской встречи. Обсуждалась она через призму законодательно разрешённых в нашей стране абортов. Именно это, по мнению священнослужителей, и стало главной причиной легкомысленного отношения к человеческой жизни в современном обществе, которое, как следствие, привело страну к демографической яме. Больше двух часов мужи брадолюбивые размышляли над решением этой проблемы.

— 100 лет наше государство живёт в иной реальности, где к вопросу человеческой жизни можно подходить с позиции лотереи: жить или не жить людям, которые должны прийти в этот мир, — взял слово священник Русской православной церкви Георгий КАЗАНЦЕВ. — Ситуация страшная! В семьях рождается один из 5 и даже 10 детей. Или двое — из 3–4. Большая часть нашего общества — это люди, родившие­ся в результате такого вот ужасного выбора родителей, которое предоставило нам государство. И мы привыкли к этой лотерее, которая привела нас к демографическому кризису.

Контрацептивный обман

Священник Римско-католической церкви Андриан ЗУДИН предложил посмотреть на проблему ещё более широко: с точки зрения вреда не только абортов, но и контрацепции.

— Контрацептивное мышление — один из самых больших обманов XX века, который привёл на Западе к такому количеству абортов, — говорит Зудин. — Оно само по себе опасно тем, что, как только люди начинают полагаться на контрацепцию, они уже делают первый шаг к тому, что ребёнка, которого не хотели, они всё-таки вычеркнули. Подросткам надо говорить: «Если ты готов излить своё семя в лоно девушки, которая тебе нравится, если ты готова принять семя, то знай: ты будешь ответственным за своего ребёнка».

«Будьте снайперами, а не лузерами!»

Один из участников встречи, врач акушер-гинеколог КБ № 8 г. Обнинска Николай ЯЧМЕНЕВ, который является также отцом четверых детей, назвал аборты гражданской войной и рассказал, как пропагандирует многодетность среди своих пациентов.

— Аборт — это проблема не женщины, это проблема государства, в котором граждане уничтожают своих же граждан. Идёт война своих против своих. Родители уничтожают своих детей, — считает Николай Ячменев. — Я всегда говорю женщинам, которые у нас в роддоме: «Будьте снайперами, а не лузерами! Пять раз забеременела — пять раз весело родила! Ваш муж-алиментщик никому не нужен будет. Контрольный пакет акций — ваш! Нам же надо ещё Россию нашу защищать, поэтому на армию нужно нарожать. И учёных с хоккеистами».

Как воспитать настоящего мужчину

Однако остальные участники собрания были настроены не столь оптимистично.

— Мне кажется, у нас сейчас перспектив повлиять на светское общество очень мало, потому что это громадная махина со сложившимся укладом, — говорит Георгий Казанцев. — Это вопрос существования приходских религиозных общин. Чем плотнее, дружнее они будут, тем легче воспитывать детей. Если не будет общин, то тем больше на наших детей будет влиять мир вот с этими ценностями смерти. Для детей нужно создавать микросреду, в которой будет изучаться Священное Писание. Изу­чая его, мы проникаемся ценностью жизни и создаём правильную систему воспитания, которая сейчас слаба.

Основное внимание Георгий Казанцев предложил направить на воспитание будущих мужчин, ориентированных на веру и на семью. Именно они затем должны стать лидерами так называемых пролайф-движений, выступаю­щих за запрет абортов.

Врачи и многодетные — против запретов…

Однако далеко не все участники встречи были столь категоричны в своих выводах.

— Это очень сложный вопрос, — сказал, в частности, главный раввин Калуги и Калужской области Михоэль ОЙШИЕ. — К моему удивлению, здесь сидят одни мужчины. Я думаю, было бы уместно, если бы в этот раз с нами были женщины. Потому что именно они переживают это больше, чем мы.

Но женщин на собрании было мало — одна-две, и поинтересоваться их мнением брадолюбивые мужи не посчитали нужным. За них это сделали мы.

— Я категорически против абортов и никогда этого не скрывала, — комментирует заведующая женской консультацией № 4 г. Калуги Наталья ЛАЗАРЕВА. — Но у нас никто не отменял права женщины на выбор: сохранять беременность или прерывать её. И, если на государственном уровне будет введён такой запрет, что было у нас в 30-х годах XX века, это приведёт к тому, что криминальных абортов станет больше, увеличится материнская смертность, и мы получим не совсем благоприятную демографическую картину.

— Возможно, это покажется странным, но я, мама семерых детей, тоже категорически против запрета на аборты, а также коллективного нагнетания чувства вины у женщин, сделавших эту операцию, — говорит телеведущая Марина ГЛУШЕНКОВА. — Как показывает исторический опыт, ни к чему хорошему это не приводит. Если искусственное прерывание беременности в нашей стране законодательно запретят, это однозначно приведёт к тому, что количество подпольных абортов увеличится и появится много женщин с искалеченными судьбами.

Есть ли выход?

— Возможно, имеет смысл сделать эту операцию платной, потому что она единственная, которая делается без показаний, только по желанию женщины, — считает Наталья Лазарева. — Не думаю, что после этого число абортов резко сократится, но оно станет меньше. Наверное, нужно активнее вести в женских консультациях работу по профилактике абортов. Но в первую очередь необходимо решать проблемы женщин на государственном уровне, а не только на уровне медицинских учреждений. Потому что причинами, по которым они решаются на этот шаг, являются материальная и социальная необеспеченность: нет работы, детского сада, хороших жилищных условий. Решать надо именно эти вопросы.

От лозунгов — к делу

— Что я считаю правильным в этой ситуации? — размышляет Марина Глушенкова. — Раннее информирование девочек о вреде абортов, чтобы они понимали последствия этой операции. Причём разговаривать с ними на эту тему нужно уже тогда, когда с их телом начинают происходить возрастные изменения. Примерно тогда же надо формировать у девочек и мальчиков понимание ответственности за последствия аборта. Это важно — воспитывать в том числе и мужчин, потому что у нас любят перекладывать всю ответственность за аборт на женщин.

Чтобы число тех, кто идёт на этот шаг, стало меньше, нужно создавать благоприятные условия для семей с детьми, помогать одиноким родителям. А то у нас в поддержку рождаемости декларируется много вещей, но, когда дело доходит до реальной помощи, получить её невозможно. Плюс к этому в нашей стране семьи с детьми часто сталкиваются с бытовыми трудностями, которые показывают, что нам и нашим детям в этой жизни не рады. Я в подобных ситуациях оказывалась не раз. Так что в первую очередь нужно говорить об этом, а не о запрете абортов.

P.S.

Прислушается ли религиозная общественность к мнению женщин, неизвестно. Ведь удобнее лечить следствие, не углубляясь в причины болезни. О том, какими последствиями чреват запрет на аборт, известная российская писательница Людмила Улицкая написала целый роман — «Казус Кукоцкого». Всем, поддерживающим подобные инициативы, настоятельно рекомендовано к прочтению.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: общество
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