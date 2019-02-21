«Прямая линия»: вопросы ЖКХ, льготы, компенсации

В четверг, 28 февраля, в редакции «Калужского перекрёстка» состоится «Прямая линия» с Уполномоченным по правам человека в Калужской области Юрием Ивановичем ЗЕЛЬНИКОВЫМ.
Вы можете узнать:
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Юрий Иванович Зельников ответит на все ваши вопросы 28 февраля с 16:00 до 17:00 по тел.: 8 (4842) 76–86–22.
Также можете оставлять вопросы в комментариях к этой новости.
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