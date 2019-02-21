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«Прямая линия»: вопросы ЖКХ, льготы, компенсации

21.02.2019 13:01 5 886 Дмитрий Ивьев
«Прямая линия»: вопросы ЖКХ, льготы, компенсации

В четверг, 28 февраля, в редакции «Калужского перекрёстка» состоится «Прямая линия» с Уполномоченным по правам человека в Калужской области Юрием Ивановичем ЗЕЛЬНИКОВЫМ.

Вы можете узнать:

  • что делать с двойными квитанциями по оплате ЖКХ,
  • на какие льготы, пособия, компенсации вы имеете право,
  • что делать, если нарушаются ваши трудовые права,
  • кому положены бесплатные лекарства,
  • что делать, если вы столкнулись с несправедливостью.

Юрий Иванович Зельников ответит на все ваши вопросы 28 февраля с 16:00 до 17:00 по тел.: 8 (4842) 76–86–22.

Также можете оставлять вопросы в комментариях к этой новости.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество прямая линия юрий зельников
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